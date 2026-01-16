¡ØSD¥¬¥ó¥À¥à ¥¸ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó ¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡Ù¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MS IGLOO¡×³«ºÅÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éÇÛ¿®Ãæ¤ÎApp Store/Google Play¸þ¤±¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ØSD¥¬¥ó¥À¥à ¥¸ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó ¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MS IGLOO¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢UR¡Ö¥Ó¥°¡¦¥é¥ó¥°(EX)¡×/UR¡Ö¥ª¥ê¥ô¥¡ー¡¦¥Þ¥¤¡×¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥·¥ã¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ä
¡üApp Store¡§
https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665
¡üGoogle Play¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP
¡üPCÈÇ Google Play Games¡§
https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP
¡ã¸ø¼°X¡ä
https://x.com/ggene_eternal
¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MS IGLOO¡×³«ºÅÃæ¡ª
¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MS IGLOO¡×¤¬³«ºÅÃæ¡ª
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MS IGLOO¡×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ·¤ó¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¤´¤È¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿É¾²Á»î¸³¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¸Â³¦ÆÍÇË¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª »î¸³¿ÊÄ½100¡ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¡ÖNORMAL¥¹¥Æー¥¸¡×¥¯¥ê¥¢¸å¡¢¹âÆñ°×ÅÙ¥¹¥Æー¥¸¡ÖANOTHER¥¹¥Æー¥¸¡×¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È·Ð¸³ÃÍ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー·Ð¸³ÃÍ¤òÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒÄ©Àï¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
º£²ó¤Î¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏOVA¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MS IGLOO¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ´Å² ～¥æ¥á¥ï¥À¥Á～ (movie soundtrack mix)¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤¬¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È²èÌÌ¤ä¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¢§
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ ～ 1/31 11:59¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·¤¿¤ËUR¡Ö¥Ó¥°¡¦¥é¥ó¥°(EX)¡×/UR¡Ö¥ª¥ê¥ô¥¡ー¡¦¥Þ¥¤¡×¡¢UR¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥¥Þ¥ê¥¹¥ô¥£¥Àー¥ë(EX)¡×/UR¡Ö¥¬¥¨¥ê¥ª¡¦¥Üー¥É¥¦¥£¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥·¥ã¤¬³«ºÅ¡ª
2¼ïÎà¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥·¥ã¤¬³«ºÅÃæ¡ª
¿·¤¿¤Ë¡¢UR¡Ö¥Ó¥°¡¦¥é¥ó¥°(EX)¡×/UR¡Ö¥ª¥ê¥ô¥¡ー¡¦¥Þ¥¤¡×¡¢UR¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥¥Þ¥ê¥¹¥ô¥£¥Àー¥ë(EX)¡×/UR¡Ö¥¬¥¨¥ê¥ª¡¦¥Üー¥É¥¦¥£¥ó¡×¡¢UR¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ö¥é¥¹¥¿¥ë¡¦¥¨¥ê¥ª¥ó¡õ¥¹¥¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ã¥¯µéÀï´Ï¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥·¥ã¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢UR¡Ö¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ëー¥¬¥ó¥À¥à(EX)¡×/UR¡Ö¥·¥ó¡¦¥¢¥¹¥«¡×¡¢UR¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥¥ã¥ê¥Ðー¥ó(ºÇ½ª·èÀï»þ)(EX)¡×/UR¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥¿¡¦¥Þー¥¥å¥êー¡×¡¢UR¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ö¥¿¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥Ç¥£¥¹¡õ¥ß¥Í¥ë¥Ð¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢UR¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à(EX)¡×/UR¡Ö¥¥é¡¦¥ä¥Þ¥È¡×¤ÈUR¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ö¥é¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡õ¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡×¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥·¥ã¤â°ú¤Â³¤³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ì¤¾¤ìÅÐ¾ì¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ä³«ºÅ´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥¬¥·¥ã¾ÜºÙ¢§
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ ～¡¡1/31 11:59¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥¬¥·¥ã¾ÜºÙ¢§
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ ～ 1/23 11:59¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MS IGLOO ÌÛ¼¨Ï¿0079¡×ÄÉ²Ã¡ª
¡Ö¥¢¥Ë¥á»ëÄ°µ¡Ç½¡×¤Ë¤Æ11ºîÉÊ¤¬ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥Ñ¥¹²ÃÆþÆÃÅµ¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á»ëÄ°µ¡Ç½¡×¤Ë¡¢1/13¤è¤ê¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MS IGLOO ÌÛ¼¨Ï¿0079¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¹ç·×11ºîÉÊ¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MS IGLOO ÌÛ¼¨Ï¿0079¡×
¡¦¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡×
¡¦¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED DESTINY HD¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¡×
¡¦¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡×
¡¦¡Ö·à¾ìÈÇ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×
¡¦¡Ö·à¾ìÈÇ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àII °¥¡¦Àï»ÎÊÔ¡×
¡¦¡Ö·à¾ìÈÇ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àIII ¤á¤°¤ê¤¢¤¤±§ÃèÊÔ¡×
¡¦¡Öµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à A New Translation À±¤ò·Ñ¤°¼Ô¡×
¡¦¡Öµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à A New Translation Îø¿Í¤¿¤Á¡×
¡¦¡Öµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à A New Translation À±¤Î¸ÝÆ°¤Ï°¦¡×
¡¦¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡×
¢§¾ÜºÙ¢§
¢¨ËÜµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥Ñ¥¹¡×¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¸å¡Ö90Æü´Ö¡×»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ¡Ç½¼ÂÁõ°Ê¹ß¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ¡Ç½¤ÏÆüËÜÈÇ¸ÂÄêµ¡Ç½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°ÈÇ¤Ç¤Ï¸½ºßÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù
¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Î¹ØÆþ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¥·¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
1·î30Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¥·¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò±Ç²è¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÈÎÇä¥Úー¥¸
https://ticket.moviewalker.jp/film/088862?from=official
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§ÈÎÇäÃæ ～ 1/29 23:59¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏMOVIE WALKER STOREÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØSD¥¬¥ó¥À¥à ¥¸ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó ¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡Ù¤È¤Ï
¡ÖSD¥¬¥ó¥À¥à ¥¸ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤¬»ÏÆ°¡ª
ËÜºî¤ÏÇ÷ÎÏ¤ÎÀïÆ®±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡¦·à¾ìÈÇ¡¦¥²ー¥à¡¦Ì¡²è¡¦¾®Àâ¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÊª¸ì¤ò½ä¤ê¡¢ÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
£±.ËÜ³ÊÅª¤Ê¡Ö¥¸ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¥·¥êー¥º¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼ê·Ú¤ËÂÎ¸³²ÄÇ½
¥Þ¥¹ÌÜ¾å¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÆ°¤«¤·¤ÆÀï¤¦¡Ö¥¸ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼ê·Ú¤ËÍ·¤Ù¤ë¥ªー¥È¥âー¥É¤âËÜºî¤Ç¤ÏÅëºÜ¡ª
£².Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±é½Ð¤È¶¦¤Ë¸¶ºî¤òÄÉÂÎ¸³
¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¥¬¥ó¥À¥àºîÉÊ¤ÎÊª¸ì¤¬ÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥Æー¥¸¤òÍÑ°Õ¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤â¥¹¥Æー¥¸¤ò¹¶Î¬¤·¤Ê¤¬¤éÌ¾Âæ»ì¡¢Ì¾¾ìÌÌ¤òÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÀïÆ®±é½Ð¤È¶¦¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡ª
£³.¤¢¤é¤æ¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌ´¤ÎÉôÂâ¤òÊÔÀ®
¥æ¥Ë¥Ã¥È/¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï³Æ¥¹¥Æー¥¸¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¡ª³Æ¥¹¥Æー¥¸¹¶Î¬¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò½¸¤á¡¢ºîÉÊ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÉôÂâ¤òÊÔÀ®½ÐÍè¤ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢Æþ¼ê¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¥¹¥Æー¥¸Ãæ¤ÎÀïÆ®¤òÄÌ¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×/°éÀ®½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¤È¤³¤È¤ó¶¯²½¤·¤è¤¦¡ª
£´.¡Ö¥¸ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³«È¯·ÏÉè¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é300°Ê¾å¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÆþ¼ê
¶¯²½¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡Ö³«È¯¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ½ÐÍè¤ë¡£
½é´ü³«È¯²ÄÇ½¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï300°Ê¾å¡ª
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î³«È¯¤Ç¤Ï¥·¥êー¥ºËè¤Ë³«È¯·ÐÏ©¿Þ¾å¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ³«È¯¤¹¤ë
¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥êー¥ÈÊó½·¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÆþ¼ê¤â²ÄÇ½¡ª
£µ.94¤Î¥¬¥ó¥À¥àºîÉÊ¤«¤é790µ¡°Ê¾å¤¬»²Àï¡ª17¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª»²ÀïºîÉÊ¤Ç¸¶ºîÄÉÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¡ª
ËÜºî¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥¬¥ó¥À¥àºîÉÊ¤«¤éµ¡ÂÎ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬»²Àï¡ª
¸½ºß¡¢94ºîÉÊ¤«¤é790µ¡°Ê¾å¤¬»²Àï¡ª
»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´ºîÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2030_1_193d2b86be1f67fa5b815a7ef820ebd3.jpg?v=202601161252 ]
¢¨ÂÀ»ú¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸µÚ¤Ó¡¢¥Ò¥¹¥È¥êー¥¹¥Æー¥¸¤È¤·¤Æ¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹
¡ÖSD¥¬¥ó¥À¥à ¥¸ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¸ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÎòÂå¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é
¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò½¸¤á¡¢À®Ä¹¡¦³«È¯¡¦ÊÔÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿
¥·¥êー¥º¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÉôÂâ¤òÊÔÀ®¤·¡¢
¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÀ¤³¦¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¤ÎÊª¸ì¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢
ºîÉÊ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥×¥ì¥¤¥äーÆÈ¼«¤ÎÉôÂâ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢
¡Ö¥¸ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µì¤Î¥¬¥ó¥À¥àºîÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÌ´¤ÎÉñÂæ¤òºî¤ê½Ð¤¹¡Ä¡Ä¡£
¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤½¤Î´ê¤¤¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¥²ー¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§SD¥¬¥ó¥À¥à ¥¸ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó ¥¨¥¿ー¥Ê¥ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊSLG¡Ë
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§ÇÛ¿®Ãæ
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÌµÎÁ¡¦°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store¡¢Google Play ¢¨°ìÉôÈóÂÐ±þµ¡¼ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üApp Store¡§
https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665(https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665?mt=8)
¡üGoogle Play¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP
¡üPCÈÇ Google Play Games
https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢ÈËÂÎ»ú¡¢´ÊÂÎ»ú
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://gget.ggame.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/ggene_eternal
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¡(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦MBS
ÇÛ¿®¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¢¨¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¥í¥´¡¦²èÁü¤ò¤´·ÇºÜ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤º¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÎÁ¤¬ÊÌÅÓ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Apple¤ÈApple¤Î¥í¥´¡¢App Store¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Google Play¤Ï Google LLC. ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£