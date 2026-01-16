¡Öº£Ç¯¥³¥ì¤¬¥Ð¥º¤ë¤¾¡ª2026¡×Âè3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î½ª³è¥¯¥é¥Ö¡¢¿·¶Ê¡ÖTHIS IS ±¿Ì¿¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡õMUSIC VIDEO¤ò¸ø³«
½ª³è¥¯¥é¥Ö ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ð¥º¥ê¥º¥à02¡×¹±Îã´ë²è¡Øº£Ç¯¥³¥ì¤¬¥Ð¥º¤ë¤¾¡ª2026¡Ù¤Ë¤ÆÂè3°Ì¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö½ª³è¥¯¥é¥Ö(¢¨ÆÉ¤ß¡§¥·¥å¥¦¥«¥Ä¥¯¥é¥Ö)¡×¤¬¡¢1·î15Æü(ÌÚ)¤ËÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ØTHIS IS ±¿Ì¿¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£ËÜÆü21»þ¤è¤êMUSIC VIDEO¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£
º£ºî¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¿·³ã¤Î¿Íµ¤¤ªÃëÈÖÁÈTeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã¡Ö¿·³ã°ìÈÖ¥µ¥ó¥Çー¥×¥é¥¹¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ½ª³è¥¯¥é¥Ö¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òºî¶Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´§¥³ー¥Êー¡Ø½ª³è¥¯¥é¥Ö¤Î½µËöºî¶Ê³èÆ° "¥·¥å¥¦³è"¡Ù¤¬ÉÔÄê´ü¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ºî¤â¤³¤Î¥³ー¥ÊーÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
MUSIC VIDEO¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¤äµï¼ò²°¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¡¦¿·³ã¤Ç»£±Æ¡£À¸ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤ËÃÙ¹ï¤·¤½¤¦¤Ê½ª³è¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢Æ»Ãæ¤ÇÅÙ¡¹Í§Ã£¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Â»ß¤á¤µ¤ì¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¡ª¡©¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¡£À¸ÊüÁ÷¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã¤Î¼ÂºÝ¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¼Ò°÷20Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¡¹¤¬¥¨¥¥¹¥È¥é½Ð±é¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Æø¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤¤MUSIC VIDEO¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î¤Ë½é¤ÎÅìÌ¾ºå¥¯¥¢¥È¥í¥Ä¥¢ー¤ò´°Áö¤·¤¿½ª³è¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ5·î24Æü(Æü)¤Ë¥á¥¸¥ãー2¼þÇ¯µÇ°Ã±ÆÈ¸ø±é¡Ö¤½¤¦¤¾¤¦¤ê¤ç¤¯¡×¤ÈÂê¤·¤¿½é¤Î·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¡ªº£¸å¤Î³èÌö¤âÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£
¡ãºîÉÊ¾ÜºÙ¡ä
THIS IS ±¿Ì¿ ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ) ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ØTHIS IS ±¿Ì¿¡Ù
[¼ýÏ¿¶Ê]
M1. THIS IS ±¿Ì¿
M2. THIS IS ±¿Ì¿(TV ver.)
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯ :
https://shukatsuclub.lnk.to/THISISDESTINY
1/16(¶â)21:00 ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
¢¨20:00¤è¤êÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ëÀ¸ÇÛ¿®¤¢¤ê
MUSIC VIDEO :
https://youtu.be/AFuVg2wp5Ro
¡ã¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó¡ä
Ëè½µÆüÍË¤Ò¤ë11»þ40Ê¬～ TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã¡Ö¿·³ã°ìÈÖ¥µ¥ó¥Çー¥×¥é¥¹¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê
¡ö´§¥³ー¥Êー¡Ø½ª³è¥¯¥é¥Ö¤Î½µËöºî¶Ê³èÆ° "¥·¥å¥¦³è"¡Ù¤â¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¡ª
TVer(https://tver.jp/series/srntx59zxl)
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
½ª³è¥¯¥é¥Ö ¥á¥¸¥ãー2¼þÇ¯µÇ°Ã±ÆÈ¸ø±é¡Ö¤½¤¦¤¾¤¦¤ê¤ç¤¯¡×
¢£ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î24Æü(Æü)
¢£²ñ¾ì¡§·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
¢£»þ´Ö¡§Open17:00 / Start18:00
¢£¥Á¥±¥Ã¥È
¢¨³Ø³ä¤¢¤ê:22ºÐ°Ê²¼³ØÀ¸¾ÚÄó¼¨¤Ç500±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
Á°Çä¤ê \4,000 ÅöÆü \4,500
FCÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
12/3¡Ê¿å)21:30～12/14¡ÊÆü¡Ë23:59
¥×¥ì1¼¡¼¡Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
12/20¡ÊÅÚ)21:00～1/13¡Ê²Ð¡Ë23:59
°ìÈÌÈ¯Çä¡ÊÀèÃå¡Ë
1/31¡ÊÅÚ¡Ë10:00～
¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
½ª³è¥¯¥é¥Ö¡Ê¥·¥å¥¦¥«¥Ä¥¯¥é¥Ö¡Ë
¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢(Vo.¡¿Gt.)¡¡¡¢ÀÐ·ª¡ÊGt.¡Ë¡¢¥¤¥·¥À¥Ò¥í¥¡ÊBa¡Ë¡¢±©ÌÐ¤µ¤ó¡ÊKey¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥Ðー¥É¡ÊDr.¡Ë
2020Ç¯8·î¡Ö²»³Ú¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë°Ù¤Î²»³Ú¡×¤ò»Ï¤á¤ë°Ù¡£¾¯Ç¯¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢(Vo/Gt)¤òÃæ¿´¤ËÆ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤·¡¢½ª³è¥¯¥é¥Ö¤ò·ëÀ®¡£¿·³ã¤òµòÅÀ¤ËÃÖ¤Á´¹ñ¶è¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ä¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅù¡¢Â¾¼Ô¤ÎÌÜ¤ò¼æ¤¯¥¥ã¥Ã¥Áー¤µ¤òÉð´ï¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¯¡¹¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²Î»ì¤ËÀäÂÐÅª¤Ê¹´¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ì¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
OFFICIAL HP(http://www.shukatsuclub.info/)
X (µìTwitter)(https://twitter.com/shukatsuclub)
Instagram(https://www.instagram.com/shukatsuclub/)
TikTok(https://www.tiktok.com/@shukatsuclub)
YouTube(https://www.youtube.com/@KIZUNARECORDS)