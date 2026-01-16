¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTIGET¡×¡¢Åì³¤ÃÏ¶èºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥Ö¥µー¥¥Ã¥È¡ÖTIGET presents SAKAE SP-RING 2026¡×¤ò±þ±ç¡¢´§¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿
¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTIGET¡Ê¥Á¥²¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTIGET presents SAKAE SP-RING 2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²»³Ú¥·ー¥ó¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢´§¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSAKAE SP-RING¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯6·î¤ËÌ¾¸Å²°¤ÎFM¥é¥¸¥ª¶É¡¦ZIP-FM¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Åì³¤ÃÏ¶èºÇÂçµé¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¥µー¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£300ÁÈ°Ê¾å¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢Ì¾¸Å²° ±É¡¦¿·±É°ìÂÓ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSAKAE SP-RING¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTIGET¡×¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤òÊú¤¯¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ëSAKAE SP-RING¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¶¨»¿¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SAKAE SP-RING¤ÎÎò»Ë¤È²»³ÚÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥µ¥«¥¹¥×¡×¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åì³¤ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖTIGET presents SAKAE SP-RING 2026¡× ³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯6·î6Æü(ÅÚ)¡¦7Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§DIAMOND HALL / NAGOYA ReNY limited / NAGOYA CLUB QUATTRO / RAD HALL / SPADE BOX / HOLIDAY NEXT NAGOYA/ RAD NINE / ¿·±É¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é / R.A.D / RAD SEVEN / CLUB ROCK'N'ROLL / Live & Lounge Vio / TIGHT ROPE / CIRCUS / HeartLand / CLOVER HOUSE / sunset BLUE / NSM EVENT HALL and more¡Ä
½Ð±é¡§¹ç·×300ÁÈ°Ê¾å¤¬½Ð±éÍ½Äê
¼çºÅ¡§ZIP-FM / SAKAE SP-RING»öÌ³¶É
¸å±ç¡§Ì¾¸Å²°»Ô
´§¶¨»¿¡§TIGET
¶¨ÎÏ¡§ Ì¾¸Å²°¥¹¥¯ー¥ë¥ª¥Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡õ¥À¥ó¥¹ÀìÌç³Ø¹» / 21À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢ÀìÌç³Ø¹»Ì¾¸Å²°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Ä¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー / FM802
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»: ZIP-FM 052-972-0778¡ÊÊ¿Æü 10:00-18:00¡Ë
OFFICIAL WEB¡§http://sakaespring.com/
X¡§@SAKAE_SPRING
Instagram¡§@sakae_spring
LINE¡§https://page.line.me/sakae_spring?openQrModal=true
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥µ¥«¥¹¥× #¥µ¥«¥¹¥×2026
¢£¡ÖZIP-FM¡×¤È¤Ï
1993Ç¯10·î³«¶É¤Î°¦ÃÎ¸©¤òÃæ¿´¤ËÅì³¤ÃÏ¶è¤òÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤Ë»ý¤ÄFM¶É¡Ê¼þÇÈ¿ôÌ¾¸Å²°77.8MHz/Ë¶¶ 77.1MHz¡Ë¡£³«¶É°ÊÍè¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹âÄ°¼èÎ¨¤ò³ÍÆÀ¡¢Á´Ç¯Îð¤Ç¤âÅì³¤ÃÏ¶èNO.1¤ÎÄ°¼èÎ¨¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
OFFICIAL WEB¡§https://zip-fm.co.jp/
Instagram¡§@zipfm77.8
X¡§@zip_special
¢£TIGET (¥Á¥²¥Ã¥È)
TIGET¤Ï¡¢Âç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥âー¥¿ー¡¢À©ºî²ñ¼Ò¡¢²ñ¾ì¡¦»ÜÀß¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Þ¤Ç20,000ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¼çºÅ¼Ô¤È50Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¡¢´éÇ§¾Ú¥Á¥±¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¢Äê²Á¥ê¥»ー¥ëµ¡Ç½¤Ê¤ÉËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥ºÈÎÇä¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¼¡À¤Âå¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¶È³¦¤ÎDX¤È¼ý±×³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð»ñÎÁ¡§https://bit.ly/3ZQx9SU
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î ¡§ TIGET (¥Á¥²¥Ã¥È)
³«»ÏÆü ¡§ 2013Ç¯11·î10Æü
URL ¡§ https://tiget.net
¢£³ô¼°²ñ¼Ògrabss¡Ê¥°¥é¥Ö¥¹¡Ë
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂÀ»ÒÆ²4-1-1 ¥¥ã¥í¥Ã¥È¥¿¥ïー 15³¬
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ²¼Ê¿ À¿°ìÏº
ÀßÎ© ¡§ 2012Ç¯10·î1Æü
URL ¡§ https://www.grabss.co.jp