¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¬¥ëー¥È¡ÛPayPay·èºÑÆ³Æþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¬¥ëー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äºê¡¡ËÌÅÍ¡¤°Ê²¼¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ñ³ÊÍ½È÷¹»¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤Î·èºÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËPayPay·èºÑ¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î15Æü¤è¤ê¡¢¤ª»ÙÊ§ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ØPayPay¡Ù¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¥¢¥¬¥ëー¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë·èºÑÊýË¡
¡¦¶ä¹Ô¿¶¹þ
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ
¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
¡¦¥Ú¥¤¥¸ー
¡¦Ê¬³äÊ§¤¤¡Ê¶µ°é¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥íー¥ó¡Ë
¡¦PayPay
¢¨2026Ç¯1·î15Æü¤è¤êÆ³Æþ
PayPay¤Ë¤è¤ë¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.agaroot.jp/payment/#paypay
¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö¶µ°é¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·¾®ÀîÄ®5-5 ¥µ¥ó¥±¥ó¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©Æü¡¡¡§2013Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§35,000,000±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ´äºê¡¡ËÌÅÍ
HP¡¡¡¡¡¡¡§https://agaroot.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¹ñ²È»î¸³¡¢¸¡Äê»î¸³Åù¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½È÷¹»¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¡§https://www.agaroot.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡×¡§https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È³Ø½¬¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¡§https://agaroot.co.jp/coaching/
»ñ³Ê»î¸³ÂÐºö¤Î½ñÀÒ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö½ÐÈÇ»ö¶È¡×
´°Á´À®¸ùÊó½··¿£Í¡õ£Á¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹¡ÖAGAROOT M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡×
