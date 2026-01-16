SHINJUKU DREAM ACTIVATION£¸ ¿·½É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È-JUMP UP!!- ´ÑÍ÷¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¿·½É¶è»º¶È¿¶¶½²Ý

¡¡2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿·½É¶è¤ÏÅìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¿·½É»ÙÉô¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢SHINJUKU DREAM ACTIVATION8 ¿·½É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È-JUMP UP!!-¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£



¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×


¡¡½ñÎàÁª¹Í¡¢ÌÌÀÜÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿6Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢µ¯¶È»Ù±ç²ÈÅù¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÇ®¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£³«ºÅÆü»þ


¡¡2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë 18¡§00～21¡§00


¡Ò¥×¥í¥°¥é¥à¡Ó


▷17¡§30～18¡§00¡¡³«¾ì¡¦¼õÉÕ


▷18¡§00～19¡§25¡¡³«²ñ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÉ¾²Á


▷19¡§25～20¡§00¡¡¸òÎ®²ñ


▷20¡§00～21¡§00¡¡É½¾´¼°¡¦ÊÄ²ñ


¢¨ÅöÆü¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£²ñ¾ì


¡¡¿·½É¶èÎ©»º¶È²ñ´Û¡ÊBIZ¿·½É¡Ë1³¬ Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6¡¾8¡¾2¡Ë



¢£´ÑÍ÷¿½¹þ


¡Ò¿½¹þÊýË¡¡Ó


ÀìÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.shinjuku-sda.com/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾Ò²ð¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡Ò¿½¹þ´ü¸Â¡Ó


¡¡2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç


¡ÒÄê°÷¡Ó


ÀèÃå100Ì¾


¢¨¿½¹þ¼õÉÕ¸å¡¢»öÌ³¶É¤«¤é¼õÉÕ´°Î»¥áー¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£



¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»


¿·½É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È»öÌ³¶É¡Ê¿·½É¶èÊ¸²½´Ñ¸÷»º¶ÈÉô»º¶È¿¶¶½²Ý¡Ë


¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-8-2 BIZ¿·½É4³¬


ÅÅÏÃ¡§03-3344-0701


FAX¡§03-3344-0221