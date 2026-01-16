SHINJUKU DREAM ACTIVATION£¸ ¿·½É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È-JUMP UP!!- ´ÑÍ÷¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡ª
¡¡2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿·½É¶è¤ÏÅìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¿·½É»ÙÉô¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢SHINJUKU DREAM ACTIVATION8 ¿·½É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È-JUMP UP!!-¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¡½ñÎàÁª¹Í¡¢ÌÌÀÜÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿6Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢µ¯¶È»Ù±ç²ÈÅù¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÇ®¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅÆü»þ
¡¡2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë 18¡§00～21¡§00
¡Ò¥×¥í¥°¥é¥à¡Ó
▷17¡§30～18¡§00¡¡³«¾ì¡¦¼õÉÕ
▷18¡§00～19¡§25¡¡³«²ñ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÉ¾²Á
▷19¡§25～20¡§00¡¡¸òÎ®²ñ
▷20¡§00～21¡§00¡¡É½¾´¼°¡¦ÊÄ²ñ
¢¨ÅöÆü¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¾ì
¡¡¿·½É¶èÎ©»º¶È²ñ´Û¡ÊBIZ¿·½É¡Ë1³¬ Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6¡¾8¡¾2¡Ë
¢£´ÑÍ÷¿½¹þ
¡Ò¿½¹þÊýË¡¡Ó
ÀìÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.shinjuku-sda.com/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾Ò²ð¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¿½¹þ´ü¸Â¡Ó
¡¡2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
¡ÒÄê°÷¡Ó
ÀèÃå100Ì¾
¢¨¿½¹þ¼õÉÕ¸å¡¢»öÌ³¶É¤«¤é¼õÉÕ´°Î»¥áー¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
¿·½É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È»öÌ³¶É¡Ê¿·½É¶èÊ¸²½´Ñ¸÷»º¶ÈÉô»º¶È¿¶¶½²Ý¡Ë
¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-8-2 BIZ¿·½É4³¬
ÅÅÏÃ¡§03-3344-0701
FAX¡§03-3344-0221