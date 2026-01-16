¡ÚÂæËÌËÜÅ¹¥ªー¥×¥ó¡ª¡ÛµþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¤¬¿·¸÷»°±ÛÆîÀ¾Å¹¤Ë¡ÉËÜÅ¹¡É¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
µþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¤ò¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò³¡ÎÏ²°¡Êhttps://corp.kairikiya.co.jp/ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÅÄ ½¡¡¢°Ê²¼³¡ÎÏ²°¡Ë¤Î100%½Ð»ñ»Ò²ñ¼Ò¡¢ÂæÏÑ³¡ÎÏ²°¹ñºÝ¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡ÊÂæËÌ»Ô¡¢Æ¡»öÄ¹¡§ÅÄ¸ý ¹ä¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤Ë¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²° ¿·¸÷»°±ÛÂæËÌËÜÅ¹¡×¤òÂæËÌ»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÂæËÌ¤ËËÜÅ¹½ÐÅ¹¡ª
¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÂæÆî¤Ø³¤³°½é½ÐÅ¹¤·¡¢³«Å¹Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¤Î·î¾¦À¤³¦°ì¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤òµÏ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆü1·î16Æü¤ËÂæËÌ¡¦¿·¸÷»°±ÛÆîÀ¾Å¹¤Ë¡ÖÂæËÌËÜÅ¹¡×¤È¤·¤Æ´ú´ÏÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÌËÜÅ¹¤Ïº£¸å¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë³Ë¿´µòÅÀ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢Ì£¤Î¸¦µæ³«È¯¤ä¿Íºà°éÀ®¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÂæÏÑ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡ÖµþÅÔÆÚ¹ü¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¤ä¡ÖµþÅÔ·ÜÇòÅò¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÆî¤ÎÀ½ÌÍ½ê¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ÀìÍÑÌÍ¤ä¡¢µ¹Íö»°À±¤Í¤®¡¢ÂæÏÑÊÆ¡¢ÂæÏÑ»ºÆÚÆù¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ½ÏÀ®¾ßÌý¥éー¥á¥ó
µþÅÔÆÚ¹ü¾ßÌý¥éー¥á¥ó
µþÅÔ·ÜÇòÅò¾ßÌý¥éー¥á¥ó
¡ÚÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤È¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡×¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ò¾Ð´é¤Ë¡ª¡Û¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶»¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
¡ã¿·¸÷»°±Û ÂæËÌËÜÅ¹¡ä
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§Æü～ÌÚ11:00-21:30¡¢¶â¡¦ÅÚ 11:00-22:00
¡¦ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§34ÀÊ
¢£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÍÍ»Ò
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂæÏÑ³¡ÎÏ²°¹ñºÝ¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê Æ¡»öÄ¹¤ÎÅÄ¸ý ¹ä¤Ë¤è¤ë°§»¢¤ä¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢À½ÌÍ½ê¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë³¡ÎÏ²°¤ÎÌÍ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾Ò²ðÅù¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò
ÂæËÌËÜÅ¹¸ÂÄê¡Ö²«¶â¤«¤é¤¹¤ß·ÜÇòÅò³¥éー¥á¥ó¡×
Æ¡»öÄ¹ ÅÄ¸ý ¹ä¤Ë¤è¤ë°§»¢
¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡×¤Ï2005Ç¯6·î¤ËµþÅÔ¤ÎËÌÇòÀî¡¢¥éー¥á¥ó¤Î·ãÀï¶è¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Ë175Å¹ÊÞ¡¢¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2026Ç¯1·î16Æü¸½ºß¡Ë
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾ßÌý¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤â¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¡ÖµþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÁÇËÑ¤Ç¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤Î¥éー¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤No.1¤Î¡Ö¾Æ¤¤á¤·¡×¤Ï¡¢³¡ÎÏ²°¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾ßÌý¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥éー¥á¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¹Ù³°·¿¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÃó¼Ö¾ì¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡ã±¿±Ä²ñ¼Ò¡ä
¼Ò¡¡Ì¾¡§¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ³¡ÎÏ²°¡Ê¤«¤¤¤ê¤¤ä¡Ë
Àß¡¡Î©¡§¡¡¡¡¡¡¡¡2003Ç¯2·î(2005Ç¯6·î¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°1¹æÅ¹¥ªー¥×¥ó)
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÅÄ ½¡
»ñËÜ¶â¡§¡¡¡¡¡¡¡¡9²¯1,682Ëü±ß¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
¾å¾ì¡¡¡§¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§¡¡¡¡5891
¥Ö¥é¥ó¥É¡§ ¡¡¡¡¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡Ê175Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¤«¤é¤¿¤Þ²°¡Ê3Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¤È¤ê¥µ¥Ö¥íー¡Ê6Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¥¿¥ó¥á¥ó¤Èñ»ÒKIBARU¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë
¢£¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ http://www.kairikiya.co.jp/
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡§https://x.gd/an9OM
Facebook¡¡¡¡ ¡§ https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/
Instagram¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://twitter.com/kyoto_kairikiya