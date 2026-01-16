B+COM PLAY ZEROºÇ¿·¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥×¥í¥°¥é¥àÇÛ¿®¤Î¤´°ÆÆâ
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹¡ÊËÜ¼Ò:¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¿·°æ ·É»Ë¡Ë¤Ï¡¢¥½¥í¥â¥Ç¥ë¡ÖB+COM PLAY ZERO(¥Óー¥³¥à ¥×¥ì¥¤ ¥¼¥í)¡×¤ÎºÇ¿·¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢²»ÎÌÄ´À°Áàºî¤ÎÈ¿±þÂ®ÅÙ¸þ¾å¡¢°ìÉô¥Ç¥Ð¥¤¥¹µ¡´ï¤È¤ÎÆ°ºîºÇÅ¬²½¡¢¤½¤ÎÂ¾·ÚÈù¤ÊÉÔ¶ñ¹ç¤Î½¤Àµ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖB+COM PLAY ZERO APP(¥Óー¥³¥à ¥×¥ì¥¤ ¥¼¥í ¥¢¥Ã¥×)¡×¤ÏApp Store¤ª¤è¤ÓGoogle Play¤Ë¤Æ¡¢ÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖB+COM PLAY ZERO APP¡×¤Ë¤Ï¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ö¥æー¥¶ー¥º¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×±ÜÍ÷µ¡Ç½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢PC¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤ÇËÜÂÎ¤òºÇ¿·¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ø¹¹¿·¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£B+COM PLAY ZERO¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Ì¾¡§B+COM PLAY ZERO APP¡¡ÂÐ±þÀ½ÉÊ¡§B+COM PLAY ZERO
ÂÐ±þOS¡§Apple iOS 11°Ê¹ß / Android 8°Ê¹ß
¢¨Apple¤ÈiPhone¡¢App Store ¤ª¤è¤ÓiOS¤Ï¡¢Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Android¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖB+COM PLAY¡×¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
iPhone ¤Ï¤³¤Á¤é(App Store)
¡¡
Android ¤Ï¤³¤Á¤é(Google Play)
¡¡
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â) 11»þ
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¢£iPhone
https://apps.apple.com/jp/app/b-com-play-zero-app/id6756482271(https://apps.apple.com/us/app/b-com-play-zero-app/id6756482271)
¢£Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygnhouse.play2app
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥àÌ¾¡Û
B+COM PLAY ZERO V1.0.1
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¼ê½ç¡Û
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖB+COM PLAY ZERO APP¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¡ÖB+COM PLAY ZERO¡×¤ò¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖB+COM PLAY ZERO APP¡×¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥åー¤«¤é¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤òÁªÂò¤·¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡õ¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖB+COM PLAY ZERO¡×¤Ï¡¢PC·ÐÍ³¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£¡ÖB+COM PLAY ZERO APP¡×°Ê³°¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë»ö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Û
¤ª¼ê¸µ¤Ç¤ÎB+COM ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥Èºî¶È¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¤´¹ØÆþÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤«¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±ýÉüÊ¬Á÷ÎÁ¤Î¤ß¤ªµÒÍÍ¤´ÉéÃ´¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºî¶ÈÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://sygnhouse.jp/faq/bcom_update_agent_service/
¡ãÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹ ¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー
TEL:044-400-1979 (Ê¿Æü10»þ～17»þ)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MISSION
¥Ï¥Ã¥Ôー¤«¤é¥Ò¥È¤Ë¿Ê²½¤ò
VISION
¿¿·õ¤ËÍ·¤Ó¤òÄÉµá¤·¤ÆÊ¸²½¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë
¡¡SYGN HOUSE
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
ÀßÎ©¡§ 1987Ç¯
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ ¿·°æ ·É»Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©211-0012 ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÃæ¸¶¶èÃæ´Ý»Ò13-2 NÅï11³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥ªー¥È¥Ð¥¤ÍÑÉÊ¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¥Ñー¥Ä¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¡¡ BluetoothÄÌ¿®µ¡´ï¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¡§ ¢©236-0003¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¹¬±º2-9-33
URL¡§ https://sygnhouse.jp/
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾Ò²ð
¡ÚB+COM¡Û
ÆüËÜ¥áー¥«ー¤¬¼ê³Ý¤±¤¿½é¤Î¥ªー¥È¥Ð¥¤ÀìÍÑBluetooth¥¤¥ó¥«¥à¡ÖB+COM¡×¡£¤«¤ó¤¿¤ó¡¦¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥é¥¤¥Àー¤Ë¸þ¤±¤¿À½ÉÊ¡£
¡ÚB+COM¡Û
¡ÚMOUNT SYSTEM¡Û
¹â¶¯ÅÙ¥ªー¥È¥Ð¥¤ÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥Àー¡ÖMOUNT SYSTEM¡×¡£¡¡¥¿¥Õ¤Ç¡¢¶¯¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¡£¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½Èþ¤ò»ý¤Ä¡¢¡Ö¥¢¥ë¥ßºï¤ê½Ð¤·¡×¥ªー¥È¥Ð¥¤ÀìÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥Àー¡£
¡ÚMOUNT SYSTEM¡Û
¡ÚSPICERR¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥µー¡Ë¡Û
¡ÚSPICERR¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥µー¡Ë¡Û
¡Ö¥ªー¥È¥Ð¥¤¾è¤ê¡×¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥ªー¥È¥Ð¥¤¥é¥¤¥Õ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Î¤òÂ·¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£Æü¾ï¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚSPICERR¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥µー¡Ë¡Û
¢£ËÜÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
À½ÉÊ¤Îµ¡Ç½¤ä»È¤¤¤«¤¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹¡¡¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TEL¡§044-400-1979¡ÊÊ¿Æü10»þ～17»þ¡Ë
¡ÚWEB¡¦SNS¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û
¡û ¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹ WEB¥µ¥¤¥È
https://sygnhouse.jp/
¡û ¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹ ¸ø¼°X (µìtwitter)
https://twitter.com/sygnhouse
¡û ¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹ ¸ø¼°facebook
https://www.facebook.com/SygnHouse/
¡û ¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹ ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/channel/UCgLnzU11dfRYxSHsE_02I4Q