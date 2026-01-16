¡ÚCES 2026¡ÛAI¥¹¥Þー¥È¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÄó°Æ¤¹¤ëMOVA¡¢¥É¥íー¥ó·¿¤ÎÈô¹Ô°ÜÆ°¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¡ÖÎ¦¡¦¿å¡¦¶õ¡×¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈ¯É½¡ª
¥¹¥Þー¥È²ÈÅÅ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëMOVA¤ÎÆüËÜË¡¿Í Spacewalker Technology Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢MOVA¡Ë¤Ï¡¢1·î6Æü¤è¤êÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅ¸¼¨²ñ¡ÖCES¡ÊConsumer Electronics Show¡Ë2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¶îÆ°¤Î¥¹¥Þー¥È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¯À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÖMove Up, Move Beyond¡Ê¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤Ø¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡Ë¡× ¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¿·»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡ÖÎ¦¡¦¿å¡¦¶õ¡×¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡¦À½ÉÊ¤ä¡¢Ì¤Íè¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥¹¥Þー¥È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅý¹ç¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÈ¯É½¡£¶õÃæ°ÜÆ°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¥É¥íー¥ó¤È¹çÂÎ¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ä¡¢ÄìÌÌ¤Î¥´¥ß¤ò½¸¤á¤ë¥×ー¥ë¥¯¥êー¥Êー¡¢¤Ç¤³¤Ü¤³¤·¤¿ÃÏ·Á¤ä¼ÐÌÌ¤Ç¤âÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¼Ç´¢¤êµ¡¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ò¡Ö°ìÊâÁ°¤Ø¡×¿Ê¤á¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MOVA¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÀÇ½¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¤·¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¾ï¼±¤ä¸Â³¦¤ò¼¡¡¹¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¤ÊÊë¤é¤·¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢³Î¤«¤Êµ»½ÑÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤½¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
PICKUP¶È³¦½é*¤ÎÁÝ½üµ¡ÍÑ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥â¥¸¥åー¥ë¡ÖPilot 70¡×――¶õÃæ¡ßÃÏ¾å¤ÇÏ¢Æ°¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÀ¶ÁÝ¤Î¿·´ð½à
¶È³¦½é*¤ÎÁÝ½üµ¡ÍÑ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥â¥¸¥åー¥ë¡ÖPilot 70¡×
¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢Ã±ÁØ³¬¤Ç¤ÎÁàºî¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¤ä¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ç¤Ï³¬ÃÊ¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¥Õ¥í¥¢¤ò¼«Æ°¤ÇÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤ä¥Æ¥é¥¹¤Ê¤É¹â½ê¥¨¥ê¥¢¤â½¾Íèµ¡¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼êºî¶È¤Ç°ÜÆ°¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿ÁØÀ¶ÁÝ¤ÎÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºòÇ¯MOVA¤Ï¶È³¦½é¤Î³¬ÃÊ¾º¹ß¼°¡¢Ê£¿ô³¬À¶ÁÝ¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖMOVA ZEUS 60¡×¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¶õ´ÖÇ§¼±¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥â¥¸¥åー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê³¬ÃÊ¹½Â¤¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎCES¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¯¿·Äó°Æ¤È¤·¤Æ¡¢ÁÝ½üµ¡ÍÑ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥â¥¸¥åー¥ë¡ÖPilot 70¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³¬ÃÊ¤Î¾º¹ß¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤ä¥Ù¥é¥ó¥À¤Ê¤É¼¼Æâ¤ÎÊÌ¥¨¥ê¥¢¤äÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ø¤â°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¶õÃæ¤ÈÃÏ¾å¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¼¡À¤ÂåÀ¶ÁÝ¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¾ï¼±¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ØÆ³¤¯Å¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£*¶È³¦½é:2025Ç¯7·î1Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¼ÒÆâÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç²ÈÄíÍÑÀ¶ÁÝ¶È³¦¤Ç½é¤ÎCloudLift(TM)µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥â¥¸¥åー¥ë¤Ç¤¹¡£
ÁÝ½üµ¡ÍÑ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥â¥¸¥åー¥ë¡ÖPilot 70¡×
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gv7rBxIx8cA ]
¡ÖPilot 70¡×¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õÃæ¤Ë»ý¤Á¾å¤²¡¢³¬ÁØ¤Î°Û¤Ê¤ë¥Õ¥í¥¢¤äÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ê¤É¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Èô¹Ô¤Î°ÂÄêÀ¤Ï¡¢MOVA¤Î¥³¥¢µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÍÑ¥°¥ìー¥É¤Î¥É¥íー¥óÆ°ÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢4¼´4¥×¥í¥Ú¥é¤Î¥Ö¥é¥·¥ì¥¹¥Ñ¥ïー¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢Àö¾ô»þ¤ÎÅëºÜÇ½ÎÏ¤È°ÂÄêÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äã¹³ÎÏ¥×¥í¥Ú¥é¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÁØºî¶È¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¶ÁÝ¥â¥¸¥åー¥ë¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¶îÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ã¥É¤ÎÅ¬±þ·¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Î¥ÃåÎ¦»þ¤Î¿¶Æ°¤ò2mm*°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¡¢À¶ÁÝÀºÅÙ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åý¹ç·¿6Êý¸þ¾ã³²Êª²óÈò¥»¥ó¥µー¤Ï¡Þ1.97¥¤¥ó¥Á*¤ÎÈô¹ÔÀºÅÙ¤òÄó¶¡¤·¡¢Ê£»¨¤Ê³¬ÃÊ¤Ç¤âÀºÌ©¤Ç¾×ÆÍ¤Î¤Ê¤¤Áàºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
*2 mm¡¢¡Þ1.97":¼ÒÆâ¤Î¥é¥Ü¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï´Ä¶Í×°ø¤ä»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¬ÃÊ¾º¹ß¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖMOVA ZEUS 60¡×
³¬ÃÊ¾º¹ß¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖMOVA ZEUS 60¡×
¡ÖMOVA ZEUS 60¡×¤Ï¡¢º¸±¦ÆÈÎ©À©¸æ¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥â¥¸¥åー¥ë¤òÅëºÜ¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò°ìÃÊ¤º¤Ä»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¬¤é³¬ÁØ°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Å¾ÅÝ¤òËÉ¤° X »ú·¿¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥ìー¥à¤¬¼«Æ°¤Ç¹â¤µ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç25cm¤ÎÃÊº¹¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÍæÀû³¬ÃÊ¤Î¤è¤¦¤Êº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Î³¬ÃÊ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÁö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¤¤Àû²óÀ¤È¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ê¤ê¤äÅ¾ÅÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¡£10°Ê¾å¤Î¥»¥ó¥µー¤¬Ï¢·È¤·¤Æ³¬ÃÊ¹½Â¤¤òÇ§¼±¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇºÇÅ¬¤ÊÁö¹Ô¥ëー¥È¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡ªMOVA½é*¤Î¥¾ー¥ó¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿ÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖMOVA MOBIUS 60¡×
MOVA½é*¤Î¥¾ー¥ó¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿ÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖMOVA MOBIUS 60¡×
MOVA¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î*¥¾ー¥ó¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿ÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖMOVA MOBIUS 60¡×¤Ï¡¢ÅëºÜ¤¹¤ë¥â¥Ã¥×¤ò¼«Æ°¸ò´¹¤¹¤ëMopSwap(TM) Hub¤Ç¡Ö¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥ªー¥ë¡×¤Îº¬¶¯¤¤ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ï¥Ö¤Ï¡¢½Å¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÌý±ø¤ì¤«¤éÁ¡ºÙ¤ÊÌÚÀ½¤ÎÉ½ÌÌ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾²¤Î¾õÂÖ¤ò¸¤¯¼±ÊÌ¤·¡¢³Æ¥Õ¥í¥¢¤Ë¹ç¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ä¤³¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¥·¥ß¤Ë¤Ï¡¢¡È¥µー¥Þ¥ë¥Ûー¥ë¥É¥â¥Ã¥×¡É¤¬´¶Ç®¼°¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ç±ø¤ì¤òÍÏ¤«¤·¡¢»ÄÎ±Êª¤ò½üµî¤·¤Þ¤¹¡£ÌÚÀ½¤Î¾²¤äÁ¡ºÙ¤Ê¾²¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¯¥é¥¦¥É¥½¥Õ¥È¥â¥Ã¥×¡É¤¬¿å¤Î»ÄÎ±¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢É½ÌÌ¤Î½ý¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢·ä´Ö¤òÍ¥¤·¤¯ÁÝ½ü¤·¤Þ¤¹¡£¡È¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥êー¥ó¥â¥Ã¥×¡É¤ÏÁ´Êý°Ì¤ÎÁÝ½ü¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ù¤äÉ½ÌÌ¤Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤¡¢¤´¼«Âð¤ËÊñ³çÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢µ¡Ç½À¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î³×¿·À¤ËÍ¥¤ì¤¿¿·À½ÉÊ¡¦¿·µ»½Ñ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖCES Innovation Awards(R)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*MOVA¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î:2026Ç¯1·î9Æü¡ÊCES¡Ë»þÅÀ¤Ç¤Î¼ÒÆâÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
Ê£»¨¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤âËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëºÇ¿·¼Ç´¢¤êµ¡¡ÖMOVA LiDAX Ultra AWD¡×
Ê£»¨¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤âËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëºÇ¿·¼Ç´¢¤êµ¡¡ÖMOVA LiDAX Ultra AWD¡×
¡ÖMOVA LiDAX Ultra AWD¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¼Ç´¢¤êµ¡¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë´¢¤ê»Ä¤·¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢¤µ¤é¤Ëµ¯Éú¤Î¤¢¤ëÊ£»¨¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤â¡¢ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£4ÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¹â¥È¥ë¥¯¥âー¥¿ー¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¶îÆ°ÎÏ¤Ç¡¢ºÇÂç80¡ó¸ûÇÛ¤Î¼ÐÌÌ¤â¥¹¥àー¥º¤ËÅÐºä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥íー¥É¥¿¥¤¥ä¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤µ6cm°Ê²¼¤ÎÃÊº¹¤ä¼ùÌÚ¤Îº¬¡¢´ä¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿¾ã³²Êª¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤È´¢¤ê¼è¤êÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨80¡ó¡§¼«¼Ò¥é¥ÜÂ¬ÄêÃÍ¡£»ÈÍÑ´Ä¶¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MOVA½é¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯¥í¥Ü¥Ã¥È¥×ー¥ë¥¯¥êー¥Êー¡ÖMOVA Rover Master¡×
MOVA½é¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯¥í¥Ü¥Ã¥È¥×ー¥ë¥¯¥êー¥Êー¡ÖMOVA Rover Master¡×
¡ÖMOVA Rover Master¡×¤Ï¡Ö¥×ー¥ë¥¯¥êー¥Êー+¥Ð¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢ー¥à¡×¤òÆâÂ¢¤·¡¢3D°ÜÆ°µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Þ¤ä¥×ー¥ë¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤ÉÂç¤¤¯¤Æ¤«¤µ¤Ð¤ë¥´¥ß¤ò¼«Æ°Åª¤Ë½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥Ö¥é¥·¥Ø¥Ã¥É¤òÈ÷¤¨¡¢¶¹¤¤¥×ー¥ë¤Î³Ñ¤ò½ÀÆð¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¡¢Åª³Î¤ÇÀµ³Î¤ÊÀ¶ÁÝ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÀ¶ÁÝµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥È¥·¥çー¤ä¡¢¥×ー¥ë¤ò½ä²ó¤·¤Æ°û¤ßÊª¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ÜÆ°¼°¥Ðー¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ì¥¸¥ãー¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÄÉ²Ãµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
