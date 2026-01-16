VOLCOM - ¥×¥í¤¬¶Ë¸Â²¼¤Ç¿®Íê¤¹¤ëËÜÊª¡£¡ØGPT¥·¥êー¥º¡Ù
VOLCOM¤Î GPT¡ÊGuide Proven Technology¥¬¥¤¥É¥×¥ëー¥Ö¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë ¤òÅëºÜ¤·¤¿ GORE-TEX ¥·¥§¥ë¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¡È¥¦¥¨¥¢¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¶Ë´¨¤ÎÀã»³¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¥é¥¤¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÁõÈ÷¡É¤½¤Î¤â¤Î¡£
²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢Ç¨¤ì¡¦Îä¤¨¡¦É÷¤ò¤É¤ì¤À¤±ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´À¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎGPT¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Å·¸õ¤¬¿ôÊ¬¤Ç°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¡È»³¤Î¸½¾ì¡É¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¬¥¤¥É¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò´ð½à¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¦¥·¥§¥ë¥¦¥§¥¢¡£
Ãæ°æ¹§¼£ / TDS INF GORE-TEX JACKET¡¡
Ãæ°æ¹§¼£ / ANYOX GORE-TEX PRO SHELL BIB
¥á¥ó¥º
ANYOX GUIDE GORE JKT(https://boardriders.co.jp/products/g0652601?variant=51411692585241) & ANYOX GORE-TEX PRO SHELL BIB PANT(https://boardriders.co.jp/products/g1352600?variant=51411662045465)¡¢GUCH STRETCH GORE JKT(https://boardriders.co.jp/products/g0652600?variant=51411687375129) & PNT(https://boardriders.co.jp/products/g1352601?variant=51411659096345)¡¢TDS INF GORE-TEX JKT(https://boardriders.co.jp/products/g0452600?variant=51411657752857)
¥¦¥£¥á¥ó¥º
VS 3L STRETCH GORE JKT(https://boardriders.co.jp/products/h0652600?variant=51411688030489)¡¢VS 3L STRETCH GORE BIB OVERALL(https://boardriders.co.jp/collections/volcom-collections-gpt)¡¢AT STRETCH GORE-TEX JACKET(https://boardriders.co.jp/products/h0652602?variant=51411693404441)¡¢KOA TDS INF GORE-TEX JACKET(https://boardriders.co.jp/products/h0452600?variant=51411688882457)
¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ GORE-TEX 3¥ì¥¤¥äー Pro Shell(TM)¡ÊPFAS-Free¡Ë ¤òºÎÍÑ¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊËÉ¿å¡¦ËÉÉ÷¡¦Æ©¼¾À¤Ë¤è¤ê¡¢±«¡¦Àã¡¦É÷¤È¤¤¤Ã¤¿ ¤¢¤é¤æ¤ëµ¤¾Ý¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¿ÈÂÎ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¡£
ANYOX GUIDE GORE PRO SHELL JACKET & ANYOX GUIDE GORE TEX PRO SHELL PANT
VS 3L STRETCH GORE JACKET & VS 3L STRETCH GORE BIB OVERALL
ÆâÂ¦¤Ë¤Ï Micro-Grid(R) ¥Ð¥Ã¥«ー ¤òºÎÍÑ¤·¡¢·ÚÎÌ²½¤ÈÂÑµ×À¤ò¶¯²½¡£
¥Õ¥ë¥·ー¥à¥Æー¥×¤Ë¤è¤ë´°Á´ËÉ¿å¹½Â¤¡¢AquaGuard(R) »ß¿å¥¸¥Ã¥Ñー¡¢RECCO(R) µß½õ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢
¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÏ¢·ë¤µ¤»¤ë Zip Tech(R) ¤Ê¤É¡¢
¡ÖÍ¾·×¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤Ò¤È¤Ä¸º¤é¤¹¡×µ¡Ç½¤ò¸·Áª¤·ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÅ·¸õ¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤â¡¢¡ÈÅ·¸õ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¡£
Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±Æ°¤±¤ë¤È¤¤¤¦¼«Í³¡£
VOLCOM GPT GORE-TEX ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢³ê¤ë¡¦ÅÐ¤ë¡¦Êâ¤¯¡¢
Àã»³¤Ç¤Î¤¢¤é¤æ¤ë½Ö´Ö¤ò¡È¹ÔÆ°²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÈ÷¤À¡£
¡Ú VOLCOM¤È¤Ï ¡Û
1991Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿VOLCOM¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥È¡¦¥µー¥Õ¡¦¥¹¥Îー¡¦²»³Ú¡¦¥¢ー¥È¤ò¼´¤Ë¡¢¡ÖTrue To This -¼«Ê¬¼«¿È¤ËÃé¼Â¤ËÀ¸¤¤ë¡×Àº¿À¤ò¸¶ÅÀ¤Ë»ý¤Ä¡£Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤º¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³«È¯¤·¡¢¶¦ÌÄ¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÃÛ¤¤¢¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£VOLCOM¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡É¤½¤Î»ÑÀª¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
