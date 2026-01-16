enish¤Î¿·ºîËã¿ý¥²ー¥à¡Ø¿ý¥¨¥Ü¥é¥¤¥Ö¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«£Ö¡×¥³¥é¥Ü¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Òenish¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÆÁ¹§Ê¿¡¢°Ê²¼enish¡Ë¤Ï¡¢¿·´¶³ÐËã¿ý¥²ー¥à¡Ø¿ý¥¨¥Ü¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«£Ö¡×¤È¤Î¥¤¥ó¥²ー¥à¥³¥é¥Ü¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü´ü´Ö¤ÏÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤Î¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥¬¥Á¥ã¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¥æー¥¶ーÁ´°÷¤Ë¡¢¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢§Appstore¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://apps.apple.com/jp/app/id6744233117
¢§Googleplay¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.jongevo
¢§WindowsÈÇ¤òPC¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://jongevo.enish.com/pcplay
¢§Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸
https://store.steampowered.com/app/3697720/
¢£ ¿ý¥¨¥Ü¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï
¡Ø¿ý¥¨¥Ü¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤¢¤êËã¿ý¡×¡¢¡Ö¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¢¤êËã¿ý¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÈþ¾¯½÷¿ý»Î¤¿¤Á¤È¤ÎÂÐ¶É¡×¤òÆÃÄ§¤È¤·¤¿¿·´¶³Ð¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥ÖËã¿ý¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎËã¿ý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥âー¥É¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢°ÛÇ½¥¹¥¥ë¤ò¶î»È¤·¤¿ÁÖ²÷¤ÊËã¿ý¥Ð¥È¥ë¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëËã¿ýÂÐ¶É¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¾¯½÷¿ý»Î¤¿¤Á¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç°ì´î°ìÍ«¤¹¤ëÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë¼Â¶·¤¬Î®¤ì¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥âー¥É¤ÎËã¿ý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Ëã¿ý½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëã¿ý½éµé¼Ô¤«¤éËã¿ý¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿¥áËã¿ý¥âー¥É¤Î¾ÜºÙ¡§
¡Ø¿ý¥¨¥Ü¥é¥¤¥Ö¡Ù¤È½¾Íè¤ÎËã¿ý¥²ー¥à¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áËã¿ý¥âー¥É¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Æ±¥âー¥É¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡Ö°ÛÇ½¥¹¥¥ë¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢»É·ãÅª¤ÇÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤ÂÐÀï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÛÇ½¥¹¥¥ë¡×
³Æ¥Éー¥ë¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë¤Ï¡Ö°ÛÇ½¥¹¥¥ë¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÜÊÎî¹ßÎ×¡×¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤Î¥É¥éÇ×¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤ê¡¢¡Ö¸¸»ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¶ÉÁê¼ê¤Î¼êÇ×¤Î°ìÉô¤òÆ©»ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥¹¥¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¡¢Ëã¿ýËÜÍè¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¶î¤±°ú¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡×
ÂÐ¶ÉÃæ¤ËÄã³ÎÎ¨¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¶ÉÁ´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£¼êÇ×¤Î¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤äÆÃÄêÇ×¤Î¥Üー¥Ê¥¹²½¤Ê¤É¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÐ¶É¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤·¡¢¶ÛÄ¥´¶¤È¶½Ê³¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«£Ö¡×¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«£Ö¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÂ¾¡¢¥êー¥ÁËÀ¡¢Ëã¿ýÇ×¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÁ´°÷¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡ª¤¼¤Ò¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«£Ö¡×¥³¥é¥Ü¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥³¥é¥Ü¤ÏÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤½¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¤·¤«³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«£Ö¡×¥³¥é¥Ü¡Û
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¡Ú¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«£Ö¡×¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ãÂè°ìÃÆ¡Û
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ¤è¤ê³«»Ï
¥Ü¥¤¥¹¡¦¥¹¥¿¥ó¥×ÉÕ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡§
¥Ù¥ë¡¦¥¯¥é¥Í¥ë¡¡CV¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
±ÑÍº¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢ÌÂµÜÅÔ»Ô¥ª¥é¥ê¥ª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾¯Ç¯¡£
¡Ú·õÉ±¡Û¤ËÆ´¤ì¡¢·üÁÛ¡Ê¤ª¤â¤¤¡Ë¤¬Êç¤ë¤Û¤É¤ËÁá½Ï¤¹¤ë¥ì¥¢¥¹¥¥ë¡ÚÆ´ØÝ°ìÅÓ¡Ê¥ê¥¢¥ê¥¹¡¦¥Õ¥ìー¥¼¡Ë¡Û¤ò»ý¤Ä¡£¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¿¼ÁØ¤«¤éÀ¸´Ô¤·¡¢ËÁ¸±¼Ô¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÈÎø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¡Ä¡Ä¡£
¥Ø¥¹¥Æ¥£¥¢¡¡CV¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
±ê¤ò»Ê¤ëÏ§¤Î½÷¿À¡£
¥Ù¥ë¤Ë¼ø¤±¤¿¡Ô¥Ø¥¹¥Æ¥£¥¢¡¦¥Ê¥¤¥Õ¡Õ¤ÎÂå²Á´°ºÑ¤ÎÆ»¤Ï¤Þ¤À±ó¤¯¡¢Áê¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ê¥¸¥ã¥¬´Ý¤¯¤óÈÎÇäÅù¡Ë¤ËÀº¤ò½Ð¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£»ü°¦¤Î¿´¤ò»ý¤ÄÍ¥¤·¤¤¿À³Ê¤Ç¿ÀÍ§¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ù¥ë¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥¤¥ä¤Î¤³¤È¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¥ë¥«¡¦¥¢ー¥Ç¡¡CV¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥Ø¥¹¥Æ¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¾¯½÷¡£ÀïÆ®ÎÏ¤Ï¿´¤â¤È¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ëÆ¬Ç¾¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤Ç¥À¥ó¥¸¥ç¥ó±óÀ¬»þ¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤ÎÌòÌÜ¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ù¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ»×Êé¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ø¥¹¥Æ¥£¥¢¤È¤Ï¥Ù¥ë¤ò½ä¤ë·ö²ÞÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê´ÖÊÁ¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤ÏÉÔÀï¾òÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÇÉÈ¶³°¤Î½÷À¤«¤é¥Ù¥ë¤ò¼é¤ë¤ªÌÜÉÕ¤±Ìò¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«£Ö¡×¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ãÂèÆóÃÆ¡Û
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë11:00 ¤è¤ê³«»Ï
¥Ü¥¤¥¹¡¦¥¹¥¿¥ó¥×ÉÕ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡§
¥¢¥¤¥º¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó CV¡§ÂçÀ¾º»¿¥
Âî±Û¤·¤¿·õµ»¤È¡¢¿À¡¹¤Ë¤âÈæ¸ª¤·¤¦¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÈþËÆ¤òÍ¤¹¤ë¾¯½÷¡£
£³£·³¬ÁØ¤Î³¬ÁØ¼ç¤òÃ±ÆÈ·âÇË¤Ê¤É¡¢ÉðÍ¦ÅÁ¤âËçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ù¥ë¤¬Æ´ØÝ¤òÊú¤¯ÂÐ¾Ý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤ÇÈà½÷¤Ï¥Ù¥ë¤ÎµÞ·ã¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¥ê¥åー¡¦¥ê¥ª¥ó CV¡§Áá¸«º»¿¥
¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢Á´ÌÇ¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò»ý¤Ä¥¨¥ë¥Õ¡£Åö½é¤Ï¥Ù¥ë¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¦Æ±Î½¥·¥ë¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¿¼ÁØ¤Î»àÃÏ¤«¤éÃÏ¾å¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¤¢¤È¤ÏÈà¤Î¤³¤È¤òÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬·É°¦¤¹¤ë¼ç¿À¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¤Ï¥ª¥é¥ê¥ª¤Î³°¤Ç¿·¤¿¤ÊâÇÂ²¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ë¡¦¥Õ¥íー¥ô¥¡ CV¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á
À¨ÏÓ¤Î¸µËÁ¸±¼Ô¥ß¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥É¤¬½÷¾¤òÌ³¤á¤ë¼ò¾ì¡¢¡ØË¾÷¤Î½÷¼ç¿Í¡Ù¤Î´ÇÈÄÌ¼¡£
¥Ù¥ë¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¡¢Èà¤¬¥À¥ó¥¸¥ç¥óÃµº÷¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¼êºî¤ê¤Î¤ªÊÛÅö¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤¬Æü²Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì£¤ÏÈùÌ¯¡£¼Ò¸òÅª¤ÊÀ³Ê¤Î°ìÊý¤Ç´Ñ»¡´ã¤¬°Û¾ï¤Ë±Ô¤¯¡¢»þ¤Ë¿À¡¹¤Ç¤¹¤é¼ê¶Ì¤Ë¼è¤ë¡£
¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥²ー¥à¥¢¥¤¥Æ¥à
¥À¥ó¤Þ¤Á¥³¥é¥Ü¤Î¿ýÂîA¡¡¡ÊÆþ¼êÀè¡§¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡Ë
¥À¥ó¤Þ¤Á¥³¥é¥Ü¤ÎËã¿ýÇ×¡¡¡ÊÆþ¼êÀè¡§Á°È¾¥¬¥Á¥ã¡Ë
¥À¥ó¤Þ¤Á¥³¥é¥Ü¤ÎÎ©Ä¾±é½Ð¡¡¡ÊÆþ¼êÀè¡§Á°È¾¥¬¥Á¥ã¡Ë
¥À¥ó¤Þ¤Á¥³¥é¥Ü¤ÎÎ©Ä¾ËÀ¡¡¡ÊÆþ¼êÀè¡§¸åÈ¾¥³¥é¥Ü¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë
¥À¥ó¤Þ¤Á¥³¥é¥Ü¤Î¼êÂÞ¡¡¡ÊÆþ¼êÀè¡§¸åÈ¾¥¬¥Á¥ã¡Ë
¥À¥ó¤Þ¤Á¥³¥é¥Ü¤ÎÏÂÎ»±é½Ð¡¡¡ÊÆþ¼êÀè¡§¸åÈ¾¥¬¥Á¥ã¡Ë
¢£¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤Ï
¥·¥êー¥ºÎß·×2,000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿¹Æ£¥Î»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÃÏ²¼ÌÂµÜ¡Ê=¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤òÊú¤¨¤ëÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¾¯Ç¯¥Ù¥ë¡¦¥¯¥é¥Í¥ë¤ÎËÁ¸±¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
2015Ç¯4·î¤Ë¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢2019Ç¯7·î¤ËÂè2´ü¡¢2020Ç¯10·î¤ËÂè3´ü¡¢2022Ç¯7·î¤ËÂè4´ü¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯10·î¤«¤é¤ÏºÇ¿·¥·¥êー¥º¡Ö¥À¥ó¤Þ¤ÁV Ë¾÷¤Î½÷¿ÀÊÓ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºß¡È¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯µÇ°¡É¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³°ÅÁ¥¹¥Èー¥êー¡Ø¥½ー¥É¡¦¥ª¥é¥È¥ê¥¢¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤ä¡¢Âç¿¹Æ£¥Î»á¤Ë¤è¤ë´°Á´½ñ¤²¼¤í¤·¥¹¥Èー¥êー¤Î·à¾ìÈÇ¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¿ý¥¨¥Ü¥é¥¤¥Ö¤ÎÆþ¼êÊýË¡
ËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢iOSÃ¼Ëö¡¢AndroidÃ¼Ëö¡¢WindowsPC¡¢Steam¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÎÆþ¼ê¾ì½ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§
¡¦Appstore¡ÊiOSÃ¼Ëö¡Ë
¡¡https://apps.apple.com/jp/app/id6744233117
¡¦Google Play¡ÊAndroidÃ¼Ëö¡Ë
¡¡https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.jongevo
¡¦¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÊWindows PC¡Ë
¡¡https://jongevo.enish.com/pcplay
¡¦Steam¥¹¥È¥¢
¡¡https://store.steampowered.com/app/3697720/
¢£ ¿ý¥¨¥Ü¥é¥¤¥Ö¡¡
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¿ý¥¨¥Ü¥é¥¤¥Ö
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡§https://jongevo.go.link/1tQNg
¥²ー¥à¸ø¼°Windows PC¡§https://jongevo.enish.com/pcplay
¥²ー¥à¸ø¼°Steam¥¹¥È¥¢¡§https://store.steampowered.com/app/3697720/
¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§http://jongevo.enish.com/
¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/jongevolive
¥²ー¥à¸ø¼°YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.youtube.com/@jongevolive
ÂÐ±þOS¡§iOS / Android / PC / Steam
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ / ¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)enish, Inc.
¢£³ô¼°²ñ¼Òenish¡Ê¥¨¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ë http://www.enish.com
enish¤Ç¤Ï¡¢Link with Fun¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ëenish¥Õ¥¡¥ó¤òºî¤ê½Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-1-20 Ï»ËÜÌÚÅÅµ¤¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 4F
ÀßÎ©¡§2009Ç¯2·î24Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÆÁ¹§Ê¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä