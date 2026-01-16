¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¡ª»°±ºæÆÊ¿¡¢µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¤ÈÂÐ·è¡ª¡ØSTAR CHIP GOLF season2¡Ù¤ò1·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë8»þ¤è¤ê¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦»°±ºæÆÊ¿¤È¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÀïÎ¬¤È±¿¤ò¶î»È¤·¤Æ¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ØSTAR CHIP GOLF¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØSTAR CHIP GOLF season2¡Ù¡ÊÁ´2²ó¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÌë8»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA¡×¤ÇÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡ØSTAR CHIP GOLF season2¡Ù¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»°±ºæÆÊ¿¤¬¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÅÒ¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¥´¥ë¥Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£2025Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØSTAR CHIP GOLF¡Ù¤ÎÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬»²Àï¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¤È¤¤¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¹¥¤·ÝÇ½¿Í¤â½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æº£²ó¤Ï¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡¦Æ£ÅÄ¸÷Î¤¤¬¥³ー¥¹²òÀâ¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Ï¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤ÎÇë¸¶ºÚÇµ²Ö¤¬Ì³¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÏÇòÇ®¤·¤¿¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¥×¥ìー¤ò¤¹¤ë¤È¡È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Á¥Ã¥×¡É¡¢°¤¤¥×¥ìー¤ò¤¹¤ë¤È¡È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥Á¥Ã¥×¡É¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢9¥Ûー¥ë¤Î»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¥Á¥Ã¥×¤Î¹ç·×ÆÀÅÀ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤â¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ØSTAR CHIP GOLF season2¡Ù¡£ºÇÂç¾Þ¶â220Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«―¡ª¡©
»°±ºæÆÊ¿¤ÏËÜÈÖÁÈ¤ËºÝ¤·¡¢¡Öº£²ó¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨°Ê²¼»°±ºæÆÊ¿¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤¢¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ¤è¤ê¡¢2025Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØSTAR CHIP GOLF¡Ù¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ÎÊüÁ÷¤â·èÄê¡£»°±ºæÆÊ¿¡¢ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¡¢EXILE NAOTO¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÀë°Ê³°¤Ç¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½Ð±é¤¬½é¤È¤Ê¤ëµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤Î4Ì¾¤¬½¸·ë¤·¡¢ÇòÇ®¤Î¡È¥¬¥Á¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÇÛ¿®URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/A21AsXbqkUE2w9¡Ë
·ÝÇ½³¦¤Î¥¹¥¿ー4Ì¾¤¬¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÂè2ÃÆ¡ØSTAR CHIP GOLF season2¡Ù¤Ï2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë8»þ¤è¤ê¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£»°±ºæÆÊ¿¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
º£²ó¤â¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥·ー¥º¥ó2¤òÀ©ºî½ÐÍè¤¿»ö¤òÎ¨Ä¾¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥·ー¥º¥ó1¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥²ー¥àÀ¤ä¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤¬¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉáÃÊ¸«¤ë»ö¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤äÉ½¾ð¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£ABEMA¡ØSTAR CHIP GOLF season2¡Ù¡ÊÁ´2²ó¡ËÊüÁ÷³µÍ×
#1ÇÛ¿®Æü»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë8»þ～
#2ÇÛ¿®Æü»þ¡§2026Ç¯1·î31¡ÊÅÚ¡ËÌë8»þ～
#1ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/Cx7LGfjam48XbD
ÈÖÀëÆ°²è¡§https://abema.tv/video/episode/90-2028_s2_p500
½Ð±é¡§»°±ºæÆÊ¿¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡¢µÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¸÷Î¤¡¢Çë¸¶ºÚÇµ²Ö¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
