LIGHT LENS LAB M 35mm f/1.4 A.A.¡È11873¡É-¡È¼þA.A. ¡É Titanium Limited Edition ¼õÃíÀ¸»º¥â¥Ç¥ë ¼õÃí¼õÉÕ´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ï¡¢LIGHT LENS LAB¡Ê¥é¥¤¥È¥ì¥ó¥º¥é¥Ü¡ËÀ½¥ì¥ó¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ÀーÍÑ¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡ÖM 35mm f/1.4 A.A. ¡È11873¡É-¡È¼þA.A.¡É Titanium Limited Edition¡×¼õÃíÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½êÄê¤Î¼õÃí¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼õÃí¼õÉÕ¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï2025Ç¯11·î¤è¤ê¡Ö¾ÇÅÀ¹©Ë¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¡Ê¼õÃí¡Ë¤ò³«»Ï¤·¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¸þ¤±¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò½ü¤¯³¤³°¸þ¤±¤Î¼õÃí¿ô¤ÏÌó300ËÜ¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤ÏÌó50ËÜ¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÍ½Äê¿ô¡Ë¤òÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢¼õÃí¼õÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¡¿¥·¥ë¥Ðー¤ÎÄÌ¾ïÈÎÇäÊ¬¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÇÅÀ¹©Ë¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£Àµ¼°È¯Çä¤Ï2026Ç¯2～3·î¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[ ¼õÃí¼õÉÕ´°Î»¤ÎÂÐ¾Ý ]
Titanium Limited Edition¡Ê¼õÃíÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¡Ë
- Àè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï¡§2025Ç¯11·î¡Ê¾ÇÅÀ¹©Ë¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë
- ¼õÃíÍ½Äê¿ô¡ÊÌÜ°Â¡Ë¡§³¤³°¸þ¤± Ìó300ËÜ¡¿ÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤± Ìó50ËÜ
¢¨Ãæ¹ñ¹ñÆâ¸þ¤±¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¾åµ¿ôÎÌ¤Î»»½ÐÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼õÃí¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[ Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤ÎÂÐ¾Ý ]
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¡¿¥·¥ë¥Ðー¡ÊÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¡Ë
- Í½Ìó¼õÉÕ¡§¾ÇÅÀ¹©Ë¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ
- Àµ¼°È¯Çä¡§2026Ç¯2～3·î¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê
¢¨À¸»º¡¦ÊªÎ®¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä³«»Ï»þ´ü¤ä½Ð²Ù»þ´ü¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Ìó¤Ï¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
[ ¤´¹ØÆþ¤È¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ]
- ¾ÇÅÀ¹©Ë¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¡¿¥·¥ë¥Ðー¤ÎÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
- Titanium Limited Edition¤Î¼õÉÕ¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¼õÉÕ¡¦ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
- MapCameraÍÍ¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤ä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ø¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LIGHT LENS LAB¡Ê¥é¥¤¥È¥ì¥ó¥º¥é¥Ü¡Ë M 35mm f/1.4 A.A. ¡È¼þA.A.¡É ¤Ï¡¢1990Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¾¯¿ôÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâÅª¥ì¥ó¥º M 35mm f/1.4 Aspherical¡Ê11873¡¿ÄÌ¾Î¡ÈAA¡ÊDouble Aspherical¡Ë¡É¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥¹¥Õ¥§¥ê¥«¥ëºÆ¸½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÄÂÎ¤òÊ¬²ò¡¦Â¬Äê¤·¡¢¸÷³Ø¹½À®¡¦¼ýº¹ÆÃÀ¡¦µ¡³£¹½Â¤¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¡£¤½¤³¤Ø¸½Âå¤Î¹â²òÁüÅÙ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥»¥ó¥µー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÈùÄ´À°¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢11873 ÆÃÍ¤ÎÉÁ¼Ì¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò»Ö¸þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¹Ôµ¡ºà¤Ç¤â±¿ÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤35mmÂç¸ý·Â¥ì¥ó¥º¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ø¤Î·É°Õ¤È¸½ÂåÀÇ½¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÉÁ¼ÌÀß·×
¹â¶þÀÞ¡¦ÄãÊ¬»¶¤ÎÆÃÀ¤ò¤â¤Ä¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¢¥¹¥Õ¥§¥ê¥«¥ë¡×Àß·×¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£¹âÀºÅÙ¤ÊÀ®·Áµ»½Ñ¤ÈÀºÌ©¤Ë¸¦Ëá¤µ¤ì¤¿ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¹â²òÁüÅÙ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥»¥ó¥µー¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡¢Í¥¤ì¤¿²è¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º2Ëç¤È¿§¼ýº¹¤òÍÞ¤¨¤ë¥ì¥ó¥º¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÁ¼Ì¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÄ¶Ê¤ä¤Ë¤¸¤ß¤òÍÞ¤¨¤¿¥·¥ãー¥×¤ÊÉÁ¼Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì£¤ï¤¤¤Î¤¢¤ë¼Ì¤ê¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¸½ÂåÀÇ½¤Ø
³«ÊüÉÕ¶á¤Ç¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¼þÊÕ¸º¸÷¤äÁüÌÌÏÑ¶Ê¤ò¤¢¤¨¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²èÌÌ¤Ë¼«Á³¤Ê±ü¹Ô¤´¶¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¡£¸÷¤Î»Ä¤ê¹á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈ¿¼ÍÉ½¸½¤¬¡¢ÉÁ¼Ì¤ËÆÈÆÃ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÈÉ½¾ð¤òÅº¤¨¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÉÁ¼Ì¤äÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥·¥ãー¥×¤ÊÉÁ¼Ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê³°´Ñ¤È¡¢ÀºÌ©¤ÊÁàºîÀ
¶ÀÅûÁÇºà¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¡¿¥·¥ë¥Ðー¤Ç¤Ï7075¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¡¢Titanium Limited Edition¡Ê¼õÃíÀ¸»º¡Ë¤Ç¤Ï¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¤òºÎÍÑ¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê³°´Ñ¤È¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Ü¥Ç¥£¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤âÎÉ¤¯¡¢¾®·¿¤Ê¤¬¤é³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£ÀºÌ©¤Ê¥Ø¥ê¥³¥¤¥É¤äÅ¬ÅÙ¤Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯´¶¤Î¹Ê¤ê¥ê¥ó¥°¡¢¥íー¥ì¥Ã¥È²Ã¹©¡¢»ëÇ§À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¹ï°õ¤Ê¤É¡¢ÁàºîÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»£±ÆÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÀºåÌ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÀÅû¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê³°´Ñ¤È³Î¤«¤ÊÁàºî´¶¤òÎ¾Î©¤·¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤éÆÃÊÌ´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
»ÅÍÍ
- ÂÐ±þ¥Þ¥¦¥ó¥È¡§¥é¥¤¥«M
- ÂÐ±þ»£Áü²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡§35mm¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º
- ¾ÇÅÀµ÷Î¥¡§35mm
- ¥ì¥ó¥º¹½À®¡§5·²9Ëç¡ÊASPHÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º2Ëç¡Ë
- ¥Õ¥©ー¥«¥¹¡§MF¡Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ë¢¨µ÷Î¥·×Ï¢Æ°·¿
- ¹Ê¤ê¡§F1.4-F16
- ¹Ê¤ê±©º¬¡§10Ëç
- ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¡§0.7m
- ¥Õ¥£¥ë¥¿ー·Â¡§E46
- ¥µ¥¤¥º¡§Ìó¦µ53¡ß43.5mm¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥ÈÉô½ü¤¯¡Ë
- ¼ÁÎÌ¡§Ìó300g¡ÊTitanium Limited Edition¡Ë/ Ìó278g¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¡¢¥·¥ë¥Ðー¡Ë
- ¶ÀÅû¡§¥Á¥¿¥óÀ½¶ÀÅû¡ÊTitanium Limited Edition¡Ë/ ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¶ÀÅû¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¡¢¥·¥ë¥Ðー¡Ë
- ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥Õ¥í¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥ê¥¢¥¥ã¥Ã¥×¡¢³Ñ·¿¥ì¥ó¥º¥Õー¥É¡¢²Ö·Á¥ì¥ó¥º¥Õー¥É¡ÊTitanium Limited Edition¡Ë/ ¥Õ¥í¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥ê¥¢¥¥ã¥Ã¥×¡¢³Ñ·¿¥ì¥ó¥º¥Õー¥É¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¡¢¥·¥ë¥Ðー¡Ë
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¡¿¥·¥ë¥Ðー¡ÊÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¡Ë
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È
¥·¥ë¥Ðー
About LIGHT LENS LAB
LIGHT LENS LAB¡Ê¥é¥¤¥È¥ì¥ó¥º¥é¥Ü¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥áー¥«ー¡£¼ñÌ£¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½éÂå¥º¥ß¥¯¥í¥ó35mmF2Éü¹ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¹½À®¤ä»ÈÍÑ¤¹¤ëÁÇºà¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉÁ¼ÌÀÇ½¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤À½ÉÊ¡Ê¼þÈ¬Ëç¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ¾ÇÅÀ¹©Ë¼
"¥«¥á¥é¤È¼Ì¿¿¤ÎÌû¤·¤ß¡¦´î¤Ó¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é"
¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ç¤Ï³¤³°À½¤Î¿Íµ¤¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ー¤ä¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¡¢¥«¥á¥éÍÑÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÎÉ¤¤ÉÊ¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¯¡×¤ò´ð¤ËÈÎÇä¤òÂ³¤±¡¢¤ª¤«¤²ÍÍ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ー³«È¯¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥á¥éÊ¸²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
