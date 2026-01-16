¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¡¢¥Æ¥Ë¥¹³¦¤Ç¡ÖÆ¬¤«¤éÂÀè¤Þ¤Ç¡×¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò²ÃÂ®¡£À¤³¦Âè6°Ì¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥ß¥ÎーÁª¼ê¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¿·²ÃÆþ¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¡Ê¥¢¥á¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò)¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥ß¥Îー¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ATP¥È¥Ã¥×20¤Î¥¢¥¹¥êー¥È3Ì¾¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Æ¥Ë¥¹360¡×¡Ê¥¦¥§¥¢¤«¤é¥®¥¢¤Þ¤Ç¤ÎÊñ³ç¡Ë·ÀÌó¥¢¥¹¥êー¥ÈÏÈ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤È³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿Ê²½¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¡¢¥é¥±¥Ã¥È¡¢¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¹¤Ù¤Æ¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥Ë¥¹360¡×¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÌç²È¤È¶¦¤Ë¡¢¥³ー¥È¾å¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤Ê¡ÖÊýÄø¼°¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤Î¥½¥Õ¥È¥°¥Ã¥ºÉôÌç¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥´ー¥É¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤Ï1À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Æ¥Ë¥¹¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤äÌ¤Íè¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤ËË°¤¯¤Ê¤¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ³×¿·¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Æ¥Ë¥¹360¡×·ÀÌó¥¢¥¹¥êー¥È¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÀï¤¤¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤ë¤è¤¦¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤Ï2023Ç¯¤Ë¥Þ¥ë¥¿¡¦¥³¥¹¥Á¥å¥¯Áª¼ê¤È¶¦¤Ë¡Ö¥Æ¥Ë¥¹360¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢·ÀÌó¥¢¥¹¥êー¥È¤Ï16Ì¾¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÊ¸»úÄÌ¤ê¡ÖÆ¬¤«¤éÂÀè¤Þ¤Ç¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥ß¥Îー¡¢¥«¥ì¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥Î¥Õ¡¢¥¤¥¸ー¡¦¥ì¥Ø¥Á¥«¡¢¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥Ý¥¿¥Ý¥ï¡¢¥³¥ë¥È¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥µ¥é¡¦¥é¥³¥È¥Þ¥ó¥¬¤¬¿·²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤Î¥é¥±¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ç¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¡¢¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥é¥±¥Ã¥È¤Î¿·À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤Î¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë¥Áー¥à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥ß¥ÎーÁª¼ê¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢µ²±¤Ë¤¢¤ë¸Â¤ê¤º¤Ã¤È»ä¤Î¥Æ¥Ë¥¹¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤Î¥é¥±¥Ã¥È¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤³¤¦¤·¤ÆÆ¬¤«¤éÂÀè¤Þ¤Ç¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä´¶¿¨¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤ÎÅÁÅý¤È¶È³¦¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
2023Ç¯¤«¤é¡Ö¥Æ¥Ë¥¹360¡×¥¢¥¹¥êー¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥ë¥¿¡¦¥³¥¹¥Á¥å¥¯Áª¼ê¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー¶þ»Ø¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µー¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¤ä¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ô¥£¥Ã¥ー¡¦¥à¥Ü¥³Áª¼ê¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò300°Ì¤«¤é18°Ì¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¤µ¤»¡¢¡Ö¥Æ¥Ë¥¹360¡×¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤ÆÌö¿Ê¤ÎÇ¯¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤Î¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥ÄÉôÌç¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤Ï¾ï¤ËÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¹â¤Î¥®¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤¬Æ¬¤«¤éÂÀè¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¤ÇÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Èà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥Ë¥¹³¦Á´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤È¶¦¤ËºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥Ë¥¹360¡×¥¢¥¹¥êー¥È¤È¶¦¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ªー¥×¥ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼çÍ×¤ÊµòÅÀ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Æ¥Ë¥¹¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttp://jp.wilson.com¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥·¥«¥´¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£1914Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Åö½é¤Ï¿©Æù²Ã¹©¶È¤ÎÉû»ºÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¤ËÆÃ²½¤·¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢Ìîµå¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶¥µ»¤Î¹âÀÇ½¤ÊÍÑ¶ñ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥í¥¸¥ãー¡¦¥Õ¥§¥Ç¥éー¡¢¥¢¥êー¥Ê¡¦¥µ¥Ð¥ì¥ó¥«¡¢¶Ó¿¥·½¡¢±àÉôÈ¬ÁÕ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤¬¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤Î¥é¥±¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹âÀÇ½¤Ê¥é¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥×¥ìー¥äー¤«¤é¤â¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶È³¦Í£°ìÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î4Âç¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ë¤Î2Âç²ñ¡¢¡ÖUS¥ªー¥×¥ó¡×¤È¡Ö¥íー¥é¥ó¥®¥ã¥í¥¹¡ÊÁ´Ê©¥ªー¥×¥ó¡Ë¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¸ø¼°¥Üー¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¸ø¼°¥¹¥È¥ê¥ó¥¬ー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NBA¤Î¸ø¼°¥Üー¥ë¤ä¡¢NFL¤Î¸ø¼°¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤È¤·¤Æ¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Ç¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥¢¥á¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥¦¥¤¥ë¥½¥ó¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー
https://jp.wilson.com/pages/query