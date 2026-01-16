ÇßÅÄ¤ÎÃÏ¾å173m¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Ç³Ú¤·¤à¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡ÖDear Pink Valentine¡×
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ïー¥È¥í¥Ã¥¯
2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ïー¥È¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
º£¤À¤±¤Î¥Ïー¥È¥í¥Ã¥¯¤ËµÇ°Æü¤ä¤ªÌ¾Á°¤ò¹ï°õ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤´¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤â¡¢Îø¿Í¤È°ì½ï¤Ç¤â¡¢µÇ°¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤âOK¡£¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤¥Ïー¥È¥í¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ïー¥È¥í¥Ã¥¯¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¦ÀÖ¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«¥éー¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÄÌ¾ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ïー¥È¥í¥Ã¥¯¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÅ¸Ë¾ÂæÆþ¾ì·ô¡ÜÁª¤Ù¤ë¥Ïー¥È¥í¥Ã¥¯ÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÎWEBÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Ïー¥È¥í¥Ã¥¯ÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.asoview.com/channel/ticket/J1uJNuIbLa/ticket0000011605/
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/63228/table/178_1_f117169036d8dc62e71a61d80b8f9bca.jpg?v=202601161252 ]
40F¡Öcafe SKY 40¡×¤Ç¤Ïçõ¥á¥Ë¥åー¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¶õÃæÄí±àÅ¸Ë¾Âæ 40F¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¡Öcafe SKY 40¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êçõ¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÀéÁáÀÖºåÂ¼»º ¥´¥í¥Ã¤È´°½Ï¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡§1,300±ß(ÀÇ¹þ)
Âçºå¤ÇÍ£°ì¤ÎÂ¼¡¢¡ØÀéÁáÀÖºåÂ¼¡Ù»º¤Î´°½Ï¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢çõËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
´°½Ï¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡¢cafe SKY 40¼«Ëý¤Î¥Ð¥Ë¥é¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¤¤Á¤´¤ÎÀ¸°é¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÏÆîÄ®»º¤Ê¤É¤Î¤¤¤Á¤´¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
çõ¥ß¥ë¥¯¡§700±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ô¥ó¥¯¥Ïー¥È¤Î¥·¥å¥¬ー¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿´Å¤¤çõ¥ß¥ë¥¯¤âÅÐ¾ì¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¡¢À§Èó¡Öcafe SKY 40¡×¤Ë¤â¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£çõ¥á¥Ë¥åーÈÎÇä´ü´Ö¡§～2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç
¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë
ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¤Ï¡¢2Åï¤Î¥Ó¥ë¤ò²°¾å¤ò´Þ¤à¾åÁØÉô¡Ö¶õÃæÄí±à¡×¤Ç·Ò¤²¤ëÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¤·¤¿À¤³¦½é¤ÎÏ¢·ëÄ¶¹âÁØ·úÃÛ¡£
ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë/¶õÃæ¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー
ÅÔ²ñ¤È¼«Á³¤¬¶¦À¸¤·¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤ÎÃæ¤Ë¤½¤Ó¤¨¤¿¤ÄÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¤Ï¡¢2008Ç¯¡¢¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤ä¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥ó¿ÀÅÂ¤Ê¤ÉÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ÈÊÂ¤Ó¡¢À¤³¦¤Î·úÃÛ¥È¥Ã¥×20¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£±Ñ»æ¡ØTHE TIMES¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é³¤³°¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£
ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë/¶õÃæÄí±àÅ¸Ë¾Âæ²°¾åÅ¸Ë¾¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤ÎÍ¼·Ê
¶õÃæÄí±àÅ¸Ë¾Âæ²°ÆâÅ¸Ë¾¥Õ¥í¥¢/¥ë¥ß¡¦¥¹¥«¥¤¡¦¥¦¥©ー¥¯
ÃÏ¾å173£í¡¢É÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õÃæÄí±àÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é¤Ï360ÅÙ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê·Ê¿§¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶¤ËÄÀ¤àÍ¼ÍÛ¤äßê¤á¤¯¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤ÎÌë·Ê¤Ê¤É¡¢»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¾ð·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë ¶õÃæÄí±àÅ¸Ë¾Âæ
¢¡±Ä¶È»þ´Ö¡¿9:30～22:30¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì22:00¡Ë
¢¡ÎÁ¶â¡¿Âç¿Í2,000±ß¡¦4ºÐ～¾®³ØÀ¸500±ß
Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤¬¤ªÆÀ¡ª¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.asoview.com/channel/tickets/J1uJNuIbLa/?utm_source=ticket_direct