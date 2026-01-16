À¤³¦½é¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä ¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥Æ¥£¡ÖMercedes-Benz Places | Binghatti City¡×¥É¥Ð¥¤¤ËÃÂÀ¸
¥É¥Ð¥¤¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÂç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー Binghatti Holding ¤Ï¡¢Mercedes-Benz ¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤¹¤ë¡¢À¤³¦½é¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÅÔ»Ô·¿¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ÖMercedes-Benz Places | Binghatti City¡× ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¹âµé¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»Ô¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤¿¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³µÇ°¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ³«È¯¤Ç¤¹¡£
À¤³¦½é¡ÖMercedes-Benz Branded City¡×¤È¤¤¤¦Ä©Àï
Mercedes-Benz Places | Binghatti City ¤Ï¡¢12Åï¤Î¥¿¥ïー·²¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Þ¥¹¥¿ー¥×¥é¥óÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎÅ¯³ØÀºåÌ¤µ¡¢Î®Æ°À¡¢µ¡Ç½Èþ¡¢¤½¤·¤Æ´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢·úÃÛ¤ª¤è¤ÓÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ø¤È¾º²Ú¡£
¥¿¥ïー¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Ä¦¹ïÅª¤«¤ÄÎ®ÀþÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥É¥Ð¥¤¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¾ÝÄ§¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://bitex-dxb.com/contact/
Nad Al ShebaÃÏ¶è¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬Åª¥í¥±ー¥·¥ç¥ó
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¹âµé½»ÂðÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëNad Al Sheba¡Ê¥Ê¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥·¥§¥Ð¡ËÃÏ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥á¥¤¥À¥ó¶¥ÇÏ¾ì
- ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¥É¥Ð¥¤
- ¼çÍ×´´ÀþÆ»Ï©¤Ø¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥¹
¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ»Ôµ¡Ç½¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿½»´Ä¶¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Öº£¤Î¥É¥Ð¥¤¡×¤È¡Ö¼¡¤Î¥É¥Ð¥¤¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°Î©ÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»Ô¤Î¿´Â¡Éô¡ÖGrand Promenade¡×
ÉßÃÏÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢½»Ì±¤ÈÅÔ»Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ÝÄ§Åª¶õ´Ö
Grand Promenade¡Ê¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥í¥à¥Êー¥É¡Ë¤òÇÛÃÖ¡£
- ÎÐË¤«¤Ê¸ø±à¶õ´Ö
- ¥«¥Õ¥§¡¢¥ê¥Æー¥ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ÜÀß
- 12¤Î°Û¤Ê¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÂÎ¸³¥¾ー¥ó
ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡É¤ò½Å»ë¤·¤¿¶õ´ÖÀß·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î14Æü ¥íー¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥É¥Ð¥¤¤Ç³«ºÅ
¤ï¤º¤«3»þ´Ö¤Ç2,000·ïÄ¶¤ÎEOI¤òµÏ¿
2026Ç¯1·î14Æü¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ë¤ÆMercedes-Benz Places | Binghatti City ¤Î¥íー¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥×¥é¥ó¡¢·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢³Æ¥¿¥ïー¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÅê»ñ²È¡¦´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ï¤º¤«3»þ´Ö¤Ç2,000·ï°Ê¾å¤ÎEOI¡Ê¹ØÆþ°Õ»×É½¼¨¡Ë¤¬µÏ¿¤µ¤ì¡¢¥É¥Ð¥¤ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Èµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚºÇ¿·¡Û¸½ºßÅ¬ÍÑÃæ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡Ê¼¡¤Î200¸Í¸ÂÄê¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://bitex-dxb.com/contact/
º£¸å¤Î¥É¥Ð¥¤ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ø
Binghatti Holding ¤Ï¡¢80°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢Áí³Û800²¯AEDÄ¶¤Î³«È¯¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥É¥Ð¥¤Í¿ô¤Î¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Mercedes-Benz Places | Binghatti City ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µé¤ÎÄ©Àï¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥Ð¥¤ÉÔÆ°»º¤Î¼¡¤Î¥Õ¥§ー¥º¡á¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É ¡ß ÅÔ»Ô ¡ß Êë¤é¤·¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://bitex-dxb.com/contact/
Àµµ¬·ÀÌó´ë¶È BITEX¤Ë¤è¤ëÀè¹ÔÈÎÇä¼õÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C ¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³«È¯¸µ Binghatti Holding ¤ÈÀµ¼°¤Ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀµµ¬ÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢BITEX¤Ç¤ÏMercedes-Benz Places | Binghatti City ¤ÎÀè¹ÔÈÎÇäÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¤´°ÆÆâ¡¦¼õÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿¾ÜºÙ»ñÎÁ¤äÈÎÇä¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¼Ò¡¡Ì¾¡§BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÌî ¿¿»Ê
ÆüËÜÏ¢ÍíÀè¡§050-1720-4462
¸ø¼°HP¡Ê¥É¥Ð¥¤¡Ë¡§https://bitex-dxb.com/(https://bitex-dxb.com/)
¸ø¼°HP¡Ê¥¢¥Ö¥À¥Ó¡Ë¡§https://bitex-co.com/(https://bitex-co.com/)
¥áー¥ë¡§customer@bitex-co.com
2026Ç¯1·î23Æü¡¢24Æü¤Î¥É¥Ð¥¤ÉÔÆ°»º¥¤¥Ù¥ó¥È¡§https://seminaruae.online/sobha1/(https://seminaruae.online/sobha1/?utm_source=pr&utm_medium=referral)
Ìä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://bitex-dxb.com/contact/