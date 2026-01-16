Á´¹ñ¸ø±é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¡ª¡Ö¿²¤½¤Ù¤Ã¤ÆÄ°¤¯¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¡£²£ÉÍ¡¦Âç¤µ¤ó¶¶¤Ç½é¤Î¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°ÆÃ½¸¡×¡õ¿·¤¿¤Ê¡ÖÇ¯ÂåÊÌ¥Ò¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡×³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
2026Ç¯¤ÏÁ´¹ñ12ÅÔ»Ô¤Ø³ÈÂç¡¢Ç¯´ÖÆ°°÷10Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ò¸«¹þ¤à¡£²£ÉÍ¡¦Âç¤µ¤ó¶¶¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë3¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÀè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¡ØCHILL CLASSIC CONCERT¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¿²¤ÆOK¡¦¿©¤Ù°û¤ßOK¡¦¤ª¤·¤ã¤Ù¤êOK¡×¤Êµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë
¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ¡¢²áµîÁ´¸ø±é¤¬Â¨´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Î¤¦¤Á80%°Ê¾å¤¬¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¤¤¤¯µ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²ó
Åú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¤Ø¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§2026Ç¯¤ÏÁ´¹ñ12ÅÔ»Ô¡¦10Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ø¡£ÈÎÇäºÑ¤ß¸ø±é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â´°Çä¡ª
2025Ç¯¤Ë¤ÏÎß·×57,000¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢Á´¸ø±é¤¬Â¨Æü´°Çä¡£
Â¿¤¯¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯¤ÏÁ´¹ñ12ÅÔ»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡¢Ç¯´Ö10Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÆ°°÷¤ò¸«¹þ¤à¹ñÆâºÇÂçµé*¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ¡¢ÀéÍÕ¡¢ÀÅ²¬¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢¿À¸Í¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¤Î³Æ¸ø±é¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ´ÀÊ´°Çä¡£³ÆÃÏ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
*2024Ç¯～2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¼çÍ×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¡Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥éÄê´ü±éÁÕ²ñ¡¢²»³Úº×Åù¡Ë¤ÎÇ¯´Ö
ÍÎÁÆ°°÷¿ô¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¢§Ëè²ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÂ¨´°Çä¤ÎÂç¤µ¤ó¶¶¥Ûー¥ë³«ºÅ¡ÖSEASIDE¡×¥·¥êー¥º¡£ºÇ¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤¬È¯É½¡ª
º£²ó¡¢¥·¥êー¥º½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¸·Áª¤·¤¿¡ÖLove Song
Selection¡×¤ò4·î¤Ë³«ºÅ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤ËÅ¸³«¤·¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡ÖÇ¯ÂåÊÌ¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1980¡Çs
Memories Collection¡×¡Ö2020¡Çs Memories Collection¡×¤ò6·î¡¦7·î¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¸ø±é¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢ÊÔ¶Ê²È¡¦Ãæ»³ÇîÇ·¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸
¥Ê¥ë¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£
¿·¿Êµ¤±Ô¤Î±éÁÕ²È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¸±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡É
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ÉÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¸ø±é³µÍ×
¡ØCHILL CLASSIC CONCERT SEASIDE -Love Song Selection-¡Ù
À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò
¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Îø¿Í¡¦²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î°¦¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥×¥í¥°¥é¥à
¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿ / Íç¤Î¿´ / Æ·¤ò¤È¤¸¤Æ / ¥Ò¥í¥¤¥ó/ ¥é¥Ö¡¦¥¹¥Èー¥êー¤ÏÆÍÁ³¤Ë / I LOVE YOU / Love so sweet / Subtitle¡¡¤Û¤«
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¦¸ø±éÆü»þ
DAY1¡§2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡Âè1¸ø±é¡¡³«¾ì11:00 / ³«±é12:00
¡¡Âè2¸ø±é¡¡³«¾ì14:30 / ³«±é15:30
¡¡Âè3¸ø±é¡¡³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
DAY2¡§2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡Âè1¸ø±é¡¡³«¾ì10:00 / ³«±é11:00
¡¡Âè2¸ø±é¡¡³«¾ì13:30 / ³«±é14:30
¡¡Âè3¸ø±é¡¡³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
¡ØCHILL CLASSIC CONCERT SEASIDE -1980's Memories Collection-¡Ù
1980Ç¯Âå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡£
J-POP¡¦²ÎÍØ¶Ê¤ÎÌ¾ºî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ
º£¤â¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë³Ú¶Ê¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ëÁ¡ºÙ¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä
¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢¤¢¤Îº¢¤Îµ²±¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥í¥°¥é¥à
ÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì / ÀÖ¤¤¥¹¥¤ー¥È¥Ôー / ¤¤¤È¤·¤Î¥¨
¥êー/ ¤µ¤è¤Ê¤é / ¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö /
¥ì¥¤¥Ëー ¥Ö¥ëー/ ¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¿´ / M¡¡¤Û¤«
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¦¸ø±éÆü»þ
DAY1¡§2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡Âè1¸ø±é¡¡³«¾ì11:00 / ³«±é12:00
¡¡Âè2¸ø±é¡¡³«¾ì14:30 / ³«±é15:30
¡¡Âè3¸ø±é¡¡³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
DAY2¡§2026Ç¯6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡Âè1¸ø±é¡¡³«¾ì10:00 / ³«±é11:00
¡¡Âè2¸ø±é¡¡³«¾ì13:30 / ³«±é14:30
¡¡Âè3¸ø±é¡¡³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
¡ØCHILL CLASSIC CONCERT SEASIDE -2020¡Çs Memories Collection-¡Ù
Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡¢¶áÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ò½¸¤á¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡£
ÁÔÂç¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢¸¶¶Ê¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥×¥í¥°¥é¥à
ÀÄ¤È²Æ / ÍÙ¤ê»Ò / º£Ìë¤³¤Î¤Þ¤Þ / ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Üー¥¤/ ²Ö¤ËË´Îî / Ëþ¤Á¤Æ¤æ¤¯ / CITRUS /
Subtitle¡¡¤Û¤«
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¦¸ø±éÆü»þ
DAY1¡§2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡Âè1¸ø±é¡¡³«¾ì11:00 / ³«±é12:00
¡¡Âè2¸ø±é¡¡³«¾ì14:30 / ³«±é15:30
¡¡Âè3¸ø±é¡¡³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
DAY2¡§2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡Âè1¸ø±é¡¡³«¾ì10:00 / ³«±é11:00
¡¡Âè2¸ø±é¡¡³«¾ì13:30 / ³«±é14:30
¡¡Âè3¸ø±é¡¡³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
¡¦¸ø±é²ñ¾ì
²£ÉÍ¡¦Âç¤µ¤ó¶¶¥Ûー¥ë
¡¦¶¨»¿
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
º£²óÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¾åµ3¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1·î17Æü(ÅÚ)12:00¤è¤êLINEÍ§¤À¤Á¸ÂÄêÀè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¤Ç¿Íµ¤¤ÎºÂÀÊ¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¸ø¼°LINE¤è¤êÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ëÀìÍÑURL¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
LINEÍ§¤À¤ÁÀè¹Ô¡¡1/17(ÅÚ)12:00～2/8(Æü)23:59
¡¡¢¨ÃêÁª·ë²Ì 2/12(ÌÚ) 12:00
¥íー¥Á¥±Àè¹Ô 2/14(ÅÚ) 12:00～3/1(Æü)23:59
¡¡¢¨ÃêÁª·ë²Ì 3/5(ÌÚ)12:00
°ìÈÌÈÎÇä¡ÊÀèÃå¡Ë3/7(ÅÚ)12:00～
³Æ¼ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡¦³Æ¼ïSNS¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°WEB¥Úー¥¸¡§https://chill-classic.jp
¡¦¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/9LPxCEJ
¡¦¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/chill.classic.concert/
¡¦¸ø¼°X¡§https://twitter.com/chill_classic
¢§¡ØCHILL CLASSIC CONCERT¡Ù¥¹¥Ý¥ó¥µーÊç½¸Ãæ¡ª
¡ØCHILL CLASSIC CONCERT¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¸ø±é³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ú¤Â³¤¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤è¤ê¹ñÆâ¡¦¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Ø¤È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡ØCHILL CLASSIC CONCERT¡Ù¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¥È¥Ã
¥×¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ìþ¤·¤ä´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬
¤Ç¤¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µーÌ¾¤ÎÏª½Ð¤ä²ñ¾ìÆâ¤ÎPR¥¹¥Úー¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢¥³
¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Êç½¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¤´Ï¢
Íí¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯±¿±Ä»öÌ³¶É¡§chill-classic@indi.co.jp
¢§¡ØCHILL CLASSIC CONCERT¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¡ØCHILL CLASSIC CONCERT¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ä¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¡¢¥Óー¥º¥¯¥Ã¥·¥ç
¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤¯¤Ä¤í¤²¤ëºÂÀÊ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥í¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ëJPOP¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÀ¸±éÁÕ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È
¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Éý¹¤¤Êý¡¹¤Ë¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²áµî¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ìËþÂÅÙ¤¬Ìó98%¤òµÏ¿¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎÌó88%¤¬¡ÖËèÇ¯¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Âç
ÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²£ÉÍ¡¦Âç¤µ¤ó¶¶¥Ûー¥ë¤Ç¤Î²áµî¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò
²áµî¸ø±é¤ËÍè¾ì¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡§
¶½Ì£¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Éßµï¤¬¹â¤¤¥¤¥áー¥¸¤â¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤³Ú¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÇ¹â¤ËìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤âÍÌ¾¤Ê¶Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÈþ¤·¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤Ç¤âÍè¤¿¤¤¤·ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¸ø±é¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ê½÷À¡¦20Âå¡Ë
ºÇ¹â¤Î±éÁÕ¤ò¤¯¤Ä¤í¤¤¤ÇÄ°¤±¤ë¶õ´Ö¤¬¤È¤Æ¤âìÔÂô¤Ç¤·¤¿¡£Ä»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¤êÎÞ¤°¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Û¤É´¶Æ°¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¤ÇìÔÂô¤ÊÂ©È´¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÍè¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê½÷À¡¦30Âå¡Ë
ÄÌ¾ï¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê±éÁÕ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªµ¢Ï©¤Ç¡ÖËèÇ¯¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈºÊ¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊÃËÀ¡¦30Âå¡Ë
½é¤á¤Æ¤³¤Á¤é¤Î¸ø±é¤ò´Õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¶Ê¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤òÄ°¤¡¢¼«Á³¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¶Ê¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢Ëè²ó¸ø±é¤òÄ°¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ø±é¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½÷À¡¦50Âå¡Ë
¡¦²£ÉÍ¡¦Âç¤µ¤ó¶¶¥Ûー¥ë¡§Âè1,2¸ø±é
¤Þ¤ë¤Ç³¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇÈ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¾ÈÌÀ¤Ç±éÁÕ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦²£ÉÍ¡¦Âç¤µ¤ó¶¶¥Ûー¥ë¡§Âè3¸ø±é
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢±éÁÕ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÁª¤Ù¤ëºÂÀÊ¡ä¡¡
- ¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯ÀÊ
¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤êÀ¸±éÁÕ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¡ÖCHILL¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤ªÀÊ¤Ç¤¹¡£
- ¥Óー¥º¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀÊ
¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿²¤½¤Ù¤ê¡¢À¸±éÁÕ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÀÊ¤Ç¤¹¡£
- ¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§¥¢ÀÊ
¤Þ¤ë¤ÇÌµ½ÅÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤ê¡¢¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ªÀÊ¤Ç¤¹¡£
¢§½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
´ë²è¶¨ÎÏ¼Ô¤Î¥Ó¥ë¥Þ¥ó¡¦Ãæ»³Î¾»á¤Î¤Û¤«¡¢Ìó30Ì¾¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é±éÁÕ²È¤¬ÆÃÊÌ¤Ë½¸·ë
¤·¡¢±éÁÕ¤òÈäÏª¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥ë¥Þ¥ó ÁïÊ¿ (¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó/´ë²è¶¨ÎÏ)
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£3ºÐ¤è¤ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò»Ï
¤á¤ë¡£
Åìµþ·Ý½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉôÉíÂ°²»³Ú¹âÅù³Ø¹»Â´¶È¡£
Æ±Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¥íー¥¶¥ó¥Ì¹âÅù²»³Ú±¡Â´¶È¡£
Æ±Âç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£
¥íー¥¶¥ó¥Ì¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ Sinfonietta de Lausanne ¥¢¥«¥Ç¥ßー²ÝÄø½¤Î»¡£
8ºÐ¤ÇµþÅÔ²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë¶â¾Þ¾©Îå¾Þ¡¢Á´ÆüËÜ³ØÀ¸²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ëÂè3°ÌÆþ¾Þ¡¢ÆüËÜ±éÁÕ²È¥³¥ó¥¯ー
¥ëÍ¥¾¡¡¢£Ù£Â£Ð¹ñºÝ¥³¥ó¥¯ー¥ëÍ¥¾¡¡¢Âçºå¹ñºÝ¥³¥ó¥¯ー¥ëÂè3°ÌÆþ¾Þ¡£
ËÏÅÄ¥È¥ê¥Õ¥©¥Ëー¥Ûー¥ë¡¢È¬²¦»Ò¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¥Ûー¥ë¡¢¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¡¢ÆüÌî»ÔÎû´¤¥Ûー¥ëÅù¤Ç¥½¥í¥ê¥µ
¥¤¥¿¥ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹¥É¾¤òÇî¤¹¡£
¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸ÎÅÄÃæÀé¹á»Î»á »Ø´ø ¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡¢ÌðÌîÀµ¹À»á »Ø´ø Grand
Gala Orchestra OSAKA¡¢Alexander Mayer»á »Ø´ø Sinfonietta de Lausanne¡¢ÃæÅÄ±äÎ¼»á »Ø´ø ¿·ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄÅù¤È¶¦±é¡£
¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¢¥â¥¤¥¢¥ë»áÎ¨¤¤¤ëCamerata de Lausanne¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢¥íー¥¶¥ó¥Ì¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¡¢
¥¤¥¹¥¿¥ó¥Öー¥ë¡¢¥Ñ¥êÅù¥èー¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ±éÁÕ²ñ¡¢¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»³ËÜ¾´¡¢¹©Æ£ÀéÇî¡¢ß·ÏÂ¼ù¡¢À¶¿å¹â»Õ¡¢¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¢¥â¥¤¥¢¥ë³Æ»á¤Ë»Õ»ö¡£
¸½ºß¡¢¿·ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ2nd¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¼óÀÊÁÕ¼Ô¡£
¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È¤ä¼¼Æâ³ÚÅù¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Ä¥¢ー¤Ë
»²²Ã ¡£
TV¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¤ä¥É¥é¥Þ ±Ç²è ¥²ー¥à²»³Ú¤Ê¤É¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤âÂ¿¿ô»²²Ã¡£
Ãæ»³ ÇîÇ· (ÊÔ¶Ê¡¦¥Ô¥¢¥Î/´ë²è¶¨ÎÏ)
Åìµþéº½ÑÂç³Øºî¶Ê²ÊÂ´¶È¡£
¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅìµþ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¤È¤Î¶¦±é¡¢±Ç²è¡¦TV¥³¥Þー¥·¥ã¥ë²»³Ú¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤Î ÀõÅÄ¿¿±ûÁª¼ê¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥«¥×¥êー¥¹¡×¡¢NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó ¾®Àâ¡ÖÇß¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¡×¤Î±éÁÕ¤òÃ´Åö¡£
¼ç¤ÊÊÔ¶ÊºîÉÊ¡Ö¥¸¥Ö¥ê¡¦¥¶¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¡×/Xbox360¡Ö¥Ö¥ëー¥É¥é¥´¥ó¡×/¡Ö¥í¥¹¥È¡¦¥ª¥Ç¥Ã¥»
¥¤¡×/¡Ö¡ÚDSÈÇ¡Û¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーIII¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°/¡Ö¥°¥¤¥ó ¥µー¥¬¡×/¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¥Ïー
¥Ä¡¦¥Ô¥¢¥Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×/¡ÖÀõÅÄÉñ&¿¿±û ¥¹¥±ー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯2009-10 ¥«¥×¥êー¥¹¡×
/¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿ ¥¸ーPIANO OPERA I / II / III¡¢IV / V / VI¡¢VII / VIII / IX¡×/¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ë¥Ð¥à¡×/¡ÖDistant Worlds music from FINAL FANTASY¥³¥ó¥µー¥È¡×/¡Ömemoria!/²¼Â¼ÍÛ»Ò25¼þÇ¯¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡×/Apple Arcade¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¥ó¡×¥ªー¥±¥¹¥È¥é
2006Ç¯ ¥Ýー¥é¥ó¥ÉÂç»È´Û¤Ç¥·¥ç¥Ñ¥óºîÉÊ¤ò±éÁÕ ¡¢2010Ç¯ ¥·¥ç¥Ñ¥óÀ¸ÃÂ200Ç¯µÇ°¡¦NHK¥«¥ë
¥Á¥ãー¼çºÅ¤Î¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¸òÎ®º× ¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¡¢¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¤Æ¥·¥ç¥Ñ¥ó¤ò±éÁÕ¤·³åºÓ¤òÍá¤Ó
¤ë¡£ 2011Ç¯ NHK¥é¥¸¥ªÂè2Ê¸²½¹Ö±é²ñ¡Ö¥·¥ç¥Ñ¥ó¤È¤½¤Î»þÂå¡×¤Ë½Ð±é 2012Ç¯ ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥è¥ë¥«Åç¡¢¥¹¥¤¥¹¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ 2014Ç¯ ¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ë¤Æ³¤³°½é¤Î¡Ö¥Ô¥¢¥Î¡¦¥ª¥Ú¥é ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×(¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¼çºÅ)¥³¥ó¥µー¥È¤Ë½Ð±é 2015Ç¯¡¦2016Ç¯¡Ö¥Ô¥¢¥Î¡¦¥ª¥Ú¥é ¥Õ¥¡¥¤¥Ê
¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¦ÂæÏÑ¡¦´Ú¹ñ¡¦
¹á¹Á¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥á¥¥·¥³¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ø±é¤Ë½Ð±é¡£2018Ç¯ Åìµþ
Çò¼÷¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢Ãæ»³ÇîÇ·¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£
2021Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2020¤Î³«²ñ¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥éÊÔ¶Ê¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー"
¾¡Íø¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì"¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇNHK¥é¥¸¥ªÂè2¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·Ý½Ñ¤½¤ÎÌ¥
ÎÏ¡Ö19À¤µª¥Ñ¥ê²»³Ú¥µ¥í¥ó¤Ø¤ÎÎ¹¡×¤¬13²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£2023Ç¯2·î¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¤Æ¡¢
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥Ô¥¢¥Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤
¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーºîÉÊ¤òÊÔ¶Ê¡¦±éÁÕ¡£
https://www.youtube.com/channel/UCMx60HYcw1ieiPlZZagfqXQ
¸½ºß¡¢¶ÍÊþ³Ø±à·Ý½ÑÃ»´üÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¢NHK¡¢ÆÉÇä¥«¥ë¥Á¥ãー¹Ö»Õ¡£
¢§²ñ¼Ò¾ðÊó
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òindi¡Û
¡ÖÊ¸²½¤È·ÐºÑ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥³¥¢¤ËÊ¸²½»º¶È¤Î¥°¥íー¥¹»Ù±ç¤ä»ö¶È¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡£¥«¥Æ¥´¥êー¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òindi
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ê¸²½»º¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ê¤É
¡¦ÀßÎ©Æü¡§2018Ç¯11·î1Æü
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÌÜ¹õ2-9-5¥Ö¥é¥Ã¥µ¥àÌÜ¹õ2³¬
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶â ±Ê¿¶
¡¦²ñ¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://indi.co.jp(https://indi.co.jp/)
¡¦²ñ¼Ò¸ø¼°X ¡§https://twitter.com/indi_corporate