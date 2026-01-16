¡Ú¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ¡Û2026Ç¯POPUP¡ª1~3·î¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¤Ç³«ºÅ¤¬¥¹¥¿ー¥È¢ö
2025Ç¯9·î¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÄÕ²°½ñÅ¹¤ª¤è¤ÓTSUTAYA¤Ç¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î～3·î¤â³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
ÆüËÜ°ì¤Î¾Î¹æ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡ØÆÃÀñ¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´Å¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¿·Ç¯¤â³Ú¤·¤¯¡¢¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¢ö
¢ã´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅÃæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¤³¤Á¤é¢ä
¡ü10/17(¶â)～3/30(·î) ËÌ³¤Æ»¡¦TSUTAYAÈþ¤·¤¬µÖ(https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=0134)
¡ü10/28(²Ð)～´ü´ÖÌ¤Äê ÅìµþÅÔ¡¦Ï»ËÜÌÚ ÄÕ²°½ñÅ¹(https://store.tsite.jp/roppongi/?srsltid=AfmBOophF1atetLnAMcC6MKeyq_HLm5DM0BGiZYZNQEwsBmHg570xFtx)
¡ü12/01(·î)～02/16(·î) ÀéÍÕ¸©¡¦Çð¤ÎÍÕ ÄÕ²°½ñÅ¹(https://store.tsite.jp/kashiwanoha/)
¡ü12/12(¶â)～03/02(·î) °ñ¾ë¸©¡¦TSUTAYA BOOKSTORE ¾ïÁí¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸(https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=1082)
¡ü12/12(¶â)～01/14(¿å) Ê¡²¬¸©¡¦Ê¡²¬Å·¿À ÄÕ²°½ñÅ¹(https://store.tsite.jp/fukuoka-tenjin/)
¡ü12/12(¶â)～01/14(¿å) ¹âÃÎ¸©¡¦TSUTAYA ÃæËü¡¹Å¹(https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=7303)
¢§Á´´ü´Ö¤Î³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
2025Ç¯´ü´Ö¸ÂÄêPOPUP¥Õ¥§¥¢(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000126783.html)
¢§¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ¾¦ÉÊ ¾ïÀßÅ¹¤Ï¤³¤Á¤é
¡üÆó»Ò¶ÌÀî ÄÕ²°²ÈÅÅ(https://store.tsite.jp/futakotamagawa/)
¡üTSUTAYA ¿·³¶Å¹(https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=6706)
¡Ô1·îPOPUP¾ÜºÙ¡Õ
¢£ Ï»ËÜ¾¾ ÄÕ²°½ñÅ¹(https://store.tsite.jp/ropponmatsu/)
[Å¹ÊÞ¾ðÊó]
½êºßÃÏ¡§¢©810-0044 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÏ»ËÜ¾¾£´ÃúÌÜ£²－£± Ï»ËÜ¾¾£´£²£±
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§092-731-7760
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~22:00
¸ø¼°HP¡§https://store.tsite.jp/ropponmatsu/
¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/ropponmatsu_tsutayabooks/
[ºÅ»ö¾ðÊó]
´ü´Ö¡§1/9(¶â)～2/2(·î)
³«ºÅ»þ´Ö¡§Á´Æü9:00~22:00(Í½Äê)
¢¨Å¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤È¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§ÅìµþPOPUP³«ºÅ»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ TSUTAYA BOOKSTORE AIZU(https://store-tsutaya.tsite.jp/store/tsutayabookstore-aizu/)
[Å¹ÊÞ¾ðÊó]
½êºßÃÏ¡§¢©965-0825 Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»ÔÌçÅÄÄ®Âç»ú¹õ´äÂçÄÚ£²£±
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0242-85-8177
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00~23:00
¸ø¼°HP¡§https://store-tsutaya.tsite.jp/store/tsutayabookstore-aizu/
¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/tsutayabookstore_aizu/?hl=ja
[ºÅ»ö¾ðÊó]
´ü´Ö¡§1/9(¶â)～2/2(·î)
³«ºÅ»þ´Ö¡§Á´Æü8:00~23:00(Í½Äê)
¢¨Å¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤È¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§ÅìµþPOPUP³«ºÅ»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾ÅÆî ÄÕ²°½ñÅ¹(https://store.tsite.jp/shonan/?_ga=2.79919575.1338370438.1766999605-1506886244.1745987679)
[Å¹ÊÞ¾ðÊó]
½êºßÃÏ¡§¢©251-0043 ¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÄÔÆ²¸µÄ®£¶ÃúÌÜ£²£°－£±
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0466-31-1510
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00~21:00
¸ø¼°HP¡§https://store.tsite.jp/shonan/
¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/shonan_t_site/
[ºÅ»ö¾ðÊó]
´ü´Ö¡§1/9(¶â)～3/2(·î)
³«ºÅ»þ´Ö¡§Á´Æü8:00~21:00(Í½Äê)
¢¨Å¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤È¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§ÅìµþPOPUP³«ºÅ»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹âÃÎ ÄÕ²°½ñÅ¹(https://store.tsite.jp/kochi/)
[Å¹ÊÞ¾ðÊó]
½êºßÃÏ¡§¢©781-0084 ¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»ÔÆî¸æºÂ£¶－£±£°
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§088-882-5544
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~22:00
¸ø¼°HP¡§https://store.tsite.jp/kochi/
¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/kochi_tsutayabooks/
[ºÅ»ö¾ðÊó]
´ü´Ö¡§1/16(¶â)～2/15(Æü)
³«ºÅ»þ´Ö¡§Á´Æü9:00~22:00(Í½Äê)
¢¨Å¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤È¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§ÅìµþPOPUP³«ºÅ»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô2·îPOPUP¾ÜºÙ¡Õ
¢£ TSUTAYA BOOKSTORE Ê¡ÅçÆî(https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=0946)
[Å¹ÊÞ¾ðÊó]
½êºßÃÏ¡§¢©960-8153 Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô¹õ´äÉÍ°æ¾ì£²£´－£±
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§024-544-0373
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00~23:00
¸ø¼°HP¡§https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=0946
¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/tsutayabookstore_fukumina/?hl=ja
[ºÅ»ö¾ðÊó]
´ü´Ö¡§2/6(¶â)～3/2(·î)
³«ºÅ»þ´Ö¡§Á´Æü9:00~23:00(Í½Äê)
¢¨Å¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤È¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§ÅìµþPOPUP³«ºÅ»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÄÕ²°½ñÅ¹¡¡±ä²¬¥¨¥ó¥¯¥í¥¹Å¹(https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=8317)
[Å¹ÊÞ¾ðÊó]
½êºßÃÏ¡§¢©882-0053 µÜºê¸©±ä²¬»Ô¹¬Ä®£³ÃúÌÜ£´£²£¶£¶ÈÖÃÏ£µ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0982-20-3700
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00~21:00
¸ø¼°HP¡§https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=8317
¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/tsutayabooksencrossnobeoka/(https://www.instagram.com/tsutayabooks_encross_nobeoka/)
[ºÅ»ö¾ðÊó]
´ü´Ö¡§2/6(¶â)～3/30(·î)
³«ºÅ»þ´Ö¡§Á´Æü8:00~21:00(Í½Äê)
¢¨Å¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤È¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§ÅìµþPOPUP³«ºÅ»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹¾ÊÌ ÄÕ²°½ñÅ¹(https://ebetsu-t.com/)
[Å¹ÊÞ¾ðÊó]
½êºßÃÏ¡§¢©067-0005 ËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»ÔËÒ¾ìÄ®£±£´－£±
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§011-375-6688
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00~22:00
¸ø¼°HP¡§https://ebetsu-t.com/
¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/ebetsu_tsutayabooks/
[ºÅ»ö¾ðÊó]
´ü´Ö¡§2/6(¶â)～3/30(·î)
³«ºÅ»þ´Ö¡§Á´Æü9:00~22:00(Í½Äê)
¢¨Å¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤È¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§ÅìµþPOPUP³«ºÅ»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÄÕ²°½ñÅ¹/TSUTAYA ¾ïÀßÈÎÇäÅ¹¡Ó
¢£ Æó»Ò¶ÌÀî ÄÕ²°²ÈÅÅ(https://store.tsite.jp/futakotamagawa/?_ga=2.184948201.1338370438.1766999605-1506886244.1745987679)
¡È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÇã¤¦²ÈÅÅÅ¹¡¡Æó»Ò¶ÌÀî ÄÕ²°²ÈÅÅ¡É
[Å¹ÊÞ¾ðÊó]
½êºßÃÏ¡§¢©158-0094¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî1ÃúÌÜ14ÈÖ1¹æ Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º
S.C.¡¡¥Æ¥é¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5491-8550
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00 (Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯)
¸ø¼°HP¡§https://store.tsite.jp/futakotamagawa/
¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/tsutaya_electrics/
¢£TSUTAYA ¿·³¶Å¹(https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=6706)
¡É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¡¢ËèÆü¸«¤Ä¤«¤ë¾ì½ê¡¡TSUTAYA¿·³¶Å¹¡É
[Å¹ÊÞ¾ðÊó]
½êºßÃÏ¡§¢©721-0955¡¡¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¿·³¶Ä®3ÃúÌÜ21ÈÖ11¹æ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§084-957-5111
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～0:00
¸ø¼°HP¡§https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=6706
¸ø¼°instagram¡§https://www.instagram.com/tsutaya_shingai/
¢¡ ¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ¤È¤Ï
»á²È·ò¼£¥·¥§¥Õ¤¬¼ê³Ý¤±¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¸æ±ñÁ°¤ËÁíËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëÆüËÜ½é¤Î¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥éÀìÌçÅ¹¡£
ÆüËÜ°ì¤Î¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ØÆÃÀñ¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¹¥¤¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÀä»¿¡£¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä TOKYO É´Ì¾Å¹¡×¤Ë6Ç¯Ï¢Â³¡¢¿©¤Ù¥í¥°¡ÖÁ´¹ñ¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÅ¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï8Ç¯Ï¢Â³Âè°ì°Ì¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÊÉ¾²ñ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖÆüËÜ¥®¥Õ¥ÈÂç¾Þ2015Åìµþ¾Þ¡×¡ÖJAPAN SWEETS AWARD2016¡×¤°¤ë¤Ê¤Ó¤Î¡ÖÀÜÂÔ¤Î¼êÅÚ»º¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÆÃÁª30¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ ¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
ÆÃÀñ¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é
¡ÖDOMORI¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥¸¥ã¥ó¥ëー¥«¡¦¥Õ¥é¥ó¥¾ー¥Ë¼«¤é¤¬¡¢¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ¤Î¤¿¤á¤ËÄ´¹ç¤·¤¿À¤³¦¤Ç1¤Ä¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¹áÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡£¾®⻨Ê´¤ò°ìÀÚ²Ã¤¨¤Ê¤¤¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー»Å¾å¤²¡£
¹âÉÊ¼Á¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¾åÉÊ¤Ê¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ê¶Ë¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
[¾ÞÌ£´ü¸Â]
ÎäÂ¢¡§14Æü¡Ê²òÅàÆü´Þ¤à)¡¿¾ï²¹¡§2Æü
²¹ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ßÊý¤¬ÊÑ²½¡£
¡»¾ï²¹¤Ç¡Ä¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ30Ê¬～1»þ´ÖÄø¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»Îä¤ä¤·¤Æ¡ÄÀ¸¥Á¥ç¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢³ê¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¡£
²¹¤á¤¿ÊñÃú¤ÇÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»²¹¤á¤Æ¡Ä¥«¥«¥ª¤Î»ÀÌ£¤È¶ì¤ß¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç10~15ÉÃ¤Û¤É²¹¤á¡¢¸ü¤á¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤¿¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é
1¥»¥Ã¥È5¸ÄÆþ
KEN'S ¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É
¤¯¤Á¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¹á¤Ð¤·¤¤¥«¥«¥ª¥¯¥Ã¥ー¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Å¤¹¤®¤º¡¢¶ì¤¹¤®¤º¡¢¤¯¤ë¤ß¤¬¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¹¥¤Þ¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆâ¤Ç¤â¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¡ý
[¾ÞÌ£´ü¸Â] 60Æü
[¥¢¥ì¥ë¥²¥ó] Íñ¡¦¾®⻨¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦¡¦¤¯¤ë¤ß
1¥»¥Ã¥È5¸ÄÆþ
KEN'S ¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É ¥ì¥â¥ó
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´Å¤¤¥ì¥â¥óÌ£¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¤µ¤¯¤Ã¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤Î¥¯¥Ã¥ー¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[¾ÞÌ£´ü¸Â] 60Æü
[¥¢¥ì¥ë¥²¥ó] Íñ¡¦¾®⻨¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦¡¦¤¯¤ë¤ß
KEN'S ¥¨¥¯¥ì¥¢
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤Ë¥Ð¥Ë¥é¤¬¹á¤ë¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¤Ë¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£
Âç¿Í¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
[¾ÞÌ£´ü¸Â] 2Æü
[¥¢¥ì¥ë¥²¥ó]¡¡Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦¾®Çþ¡¦ÂçÆ¦¡¦¥¢ー¥â¥ó¥É
¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¤È¿©´¶
KEN'S ¤Ð¤¦¤à¡¡¥À¥Ö¥ë¥·¥ç¥³¥é
´Å¤µ¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡£
É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥³¥³¥¢À¸ÃÏ¤ò¥Ó¥¿ー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÎÂç¿Í¤Î¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ç¤¹¡£
[¾ÞÌ£´ü¸Â] 60Æü
[¥¢¥ì¥ë¥²¥ó]¡¡ Íñ¡¦¾®Çþ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦¥¢ー¥â¥ó¥É¡¦ÂçÆ¦
·Ú¤¯¥íー¥¹¥È¤·¤¿¥Ú¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°
¥Ú¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥ç¥³¥é
¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ì:¥µ¥é¥Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë´ä±ö¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤ß¤È¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÉ÷Ì£¡¢¤½¤³¤Ø¥¢¥ó¥Ç¥¹»³¤Î´ä±ö¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¥³¥³¥¢¥Ó¥¿ー:¥Ó¥¿ー¤Ç¤¹¤¬¥Ê¥Ã¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹Í¤¨¡¢¥«¥«¥ªÊ¬¤Ï57¡ó¡£¶ì¤¹¤®¤º¡¢´Å¤µ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£
[¾ÞÌ£´ü¸Â] 120Æü
[¥¢¥ì¥ë¥²¥ó]¡¡ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦
¢§²áµî¤ÎÄÕ²°½ñÅ¹¡¦TSUTAYAÅ¹ÊÞPOPUPµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
2025Ç¯6·î
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000126783.html
2024Ç¯12·î
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000126783.html
2024Ç¯11·î
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000126783.html
2025Ç¯9·î
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000126783.html
2025Ç¯10·î(³«ºÅÃæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤â´Þ¤à)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000126783.html
2025Ç¯11·î(³«ºÅÃæ¤ÎÅ¹ÊÞ´Þ¤à)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000126783.html
2025Ç¯12·î(³«ºÅÃæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤â´Þ¤à)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000126783.html
¡ã¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ Á´¹ñÈÎÇäÅ¹¡ä
<´ØÅì¥¨¥ê¥¢>
¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ ÀÄ»³Å¹
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-27-22 ÀÄ»³°ÂÅÄ¥Ó¥ë1³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡03-5843-0921
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡11:00～20:00(·î-ÅÚ)/11:00～18:00(Æü/½Ë)¡ÊÉÔÄêµÙ¡Ë
¡Ú¼è°·¡ÛANA FESTA±©ÅÄ61ÈÖ¥²ー¥ÈÅ¹
ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±©ÅÄ¶õ¹Á3-4-2 ±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ë
¹ñÆâÀþ½ÐÈ¯¥²ー¥È¥¨¥ê¥¢
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡03-5539-9000
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡6:00～20:00
¡Ú¼è°·¡ÛÆó»Ò¶ÌÀî ÄÕ²°²ÈÅÅ
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî1ÃúÌÜ14ÈÖ1¹æ Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º
S.C.¡¡¥Æ¥é¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡ 03-5491-8550
±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00～20:00 (Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯)
¡ã¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¡ä
¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ À¸¶ðÅ¹
ÆàÎÉ¸©À¸¶ð»ÔÃ«ÅÄÄ®1600¥¢¥ó¥È¥ì¤¤¤³¤ÞI
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡080-7842-3466
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡10:00～20:00 (ÄêµÙÆü¡§Ìµ¤·)
¡ã»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¡ä
¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ ¹â¾¾Å¹
¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¥µ¥ó¥Ýー¥È2-1¡¡¹â¾¾¥·¥ó¥Ü¥ë¥¿¥ïー3³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡087-873-2400
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡11:00～21:00 (ÄêµÙÆü¡§Ìµ¤·)
¡ãÃæ¹ñ¥¨¥ê¥¢¡ä
¡Ú¼è°·¡ÛTSUTAYA ¿·³¶Å¹
¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¿·³¶Ä®3ÃúÌÜ21ÈÖ11¹æ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡084-957-5111
±Ä¶È»þ´Ö¡¡8:00～0:00
¡ã¶å½£¥¨¥ê¥¢¡ä
¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ ·§ËÜÅ¹
·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èºùÄ®3ÈÖ10¹æ¡¡SAKURAMACHI Kumamoto B1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡050-3138-3131
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡10:00～20:00 (ÄêµÙÆü¡§Ìµ¤·)
¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ ¼¯»ùÅçÅ¹
¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»ÔÀéÆüÄ®1-1¡¡¥»¥ó¥Æ¥é¥ó¥¹Å·Ê¸´Û1³¬¡ÊÅÅ¼ÖÄÌ¤ê±è¤¤¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡050-3204-2111
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡11:00～20:00 (ÄêµÙÆü¡§Ìµ¤·)
¡ã¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ä
¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ ¸ø¼°³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖMONO KOTO DEPT.¡×
¥·¥ç¥Ã¥×URL¡§https://item.rakuten.co.jp/hayaritsushin/c/0000000880/
¢§³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://kenscafe.tokyo/shop-list/
¡ã´ë¶È³µÍ×¡ä
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òñ¥¡Û
Åìµþ¡¦¿·½É¤ËÁíËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ¡×ÈÎÇäÅ¹¤Ø¤Î¾¦ÉÊ²·Çä¤òÅ¸³«¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ØÆÃÀñ¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÂ¾¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
¡ã¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
¥±¥ó¥º¥«¥Õ¥§Åìµþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ°¸¤Ë¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òñ¥ ¹ÊóÃ´Åö¡§¼ò¸µ¡¦ÎëÌÚ
TEL¡§03-6802-3367