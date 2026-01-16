¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡×TV ¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»ÏµÇ°¡ªÂè£±£±.´¬¤Þ¤Ç´°Á´ÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥Þ¥ó¥¬Park¡×¤Ç 1/16(¶â)¤«¤é¡ª
(C)»ÕÁö¤æ¤¡¿ÇòÀô¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒÇòÀô¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬Park¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Ù¡Ê»ÕÁö¤æ¤¡Ë¤Î TV ¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òÂè£±.´¬～Âè£±£±.´¬Ê¬¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¢¨FREE ¥³¥¤¥ó¾ÃÈñ¥Á¥ã¥×¥¿ー¤ò´Þ¤à
¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Ù¤Ï²Ö¤È¤æ¤á¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¡¢»ÕÁö¤æ¤¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥ª¥Õ·ã¤·¤á¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥á¡ú
TV ¥¢¥Ë¥á¤¬2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷³«»Ï¡õHC£±£³.´¬¤¬°ìÉôÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ ¡ª
¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì(¥Ïー¥È) ¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¢ö
ÆÃ½¸´ü´Ö¡§2026/1/16(¶â)～2026/2/16(·î)
¡À170 ¥Á¥ã¥×¥¿ー¡ÊÂè 54 ÏÃ£³.¡Ë 2026/2/16¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç´°Á´ÌµÎÁ¡ª ¡¿
¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Ù»ÕÁö¤æ¤
ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤ÏÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F/ACE ¤ÎÊ¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¿ä¤·¤Î¹â¹»À¸¡£ ¤¢¤ëÆü¥Ð¥¤¥È¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤Î²È¤À¤Ã¤¿¡ª ¤·¤«¤â¡¢Â¿Ê¹¤¯¤ó¤ÎËÜÀ¤Ï¥»¥¯¥·ー¡õ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡¢¥¸¥á¥¸¥á±¢¥¥ã¤Ç¡Ä¡©¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤Èà¤ò¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª ¤·¤«¤·¡¢¥¸¥á¥¸¥á¤ÎÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤Ë¤â¤¤å¤ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡©
¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¾ðÊó¡ÛHC¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Ù¡Ê»ÕÁö¤æ¤¡Ë£±.～£±£².´¬ ÂçÂçÂç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡úºÇ¿· HC£±£³.´¬¤Ï 2026 Ç¯ 1 ·î 20 ÆüÈ¯Çä¡ª¡ú
HC£±£³.´¬¤Ç¤Ï¡¢F/ACE1¿Í1¿Í¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¤ªÏÃ¤ò¼ýÏ¿¡ª¤¦¤¿¤²¤ÈÂ¿Ê¹¤â¿ÊÅ¸¡Ê!?¡Ë¤Ê£±£³.´¬¢ö
¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡© 13¡×¡Ê»ÕÁö¤æ¤¡¿Ãø¡¡ÇòÀô¼Ò¡Ë½ñ±Æ
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡§ »ÕÁö¤æ¤
¢£ISBN¥³ー¥É¡§9784592225560
¢£¥·¥êー¥ºÌ¾¡§²Ö¤È¤æ¤á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¢£Äê²Á¡§594±ß¡ÊËÜÂÎ540±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
¢£È¯ÇäÆü¡§2026.1.20
¡Ö·ë¶É²¶¤Ï¤³¤¤¤Ä¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¤À¤±¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯´ò¤·¤¤¤ó¤À¡×¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¦¤¿¤²¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤¿Â¿Ê¹¡£°ìÊý¡¢´°Á´¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºùÍø¤Ï¤¦¤¿¤²¤ò²È¤Ë¾·¤¤¤Æ¡Ä¡© ·É¿Í¤Î¼Â²ÈË¬Ìä²ó¤ä¥Ê¥Ä¥¡õÈôÄ»²ó¡¢ÎÑÂÀÏº in Âç³Ø²ó¤â¼ýÏ¿¡ª
¡ÖÌÚ²¼¤µ¤ó¡Ä¤ª¤ì¡ÄÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬――¡Ä¡×
¡ÚTV ¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
TV ¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Ù
TOKYO MX¡¦BS11 ¤Ë¤Æ¡Ú2026 Ç¯ 1 ·î 3 Æü(ÅÚ)25 »þ 00 Ê¬～¡ÛÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡ª
U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ç¤Ï¡Ú2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)0»þ00Ê¬～¡ÛÃÏ¾åÇÈÀè¹Ô¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®¡ª
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
TV ¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tamon-anime.com/
