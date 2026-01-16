¥Õ¥é¥ïー¤È¥°¥êー¥ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖHitoHana¡Ê¤Ò¤È¤Ï¤Ê¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBeer and Tech¡¢¶õ´ÖÎÐ²½¡¦Ë¡¿Í¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç ÉôÄ¹¤Ë¸µparkERs¤ÎÇßß·¿Ìé»á¤¬½¢Ç¤
º¸¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿¹ÅÄ·ûµ×¡¡±¦¡§¶õ´ÖÎÐ²½¤ª¤è¤ÓË¡¿Í¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç ÉôÄ¹ Çßß·¿Ìé
³ô¼°²ñ¼ÒBeer and Tech¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÅÄ ·ûµ×¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥é¥ïー¡õ¥°¥êー¥ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖHitoHana¡Ê¤Ò¤È¤Ï¤Ê¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶õ´ÖÎÐ²½¡¦Ë¡¿Í¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¸µparkERs¤ÎÇßß·¿Ìé»á¤¬Æ±ÉôÌç¤ÎÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼ÒBeer and Tech¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤è¤ê³ô¼ç¤È¤·¤Æ»°É©ÃÏ½ê¤ÎCVC¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖHitoHana¡Ê¤Ò¤È¤Ï¤Ê¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î²Ö¤ä¿¢Êª¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª½Ë¤¤²Ö¤ª¤Þ¤È¤á¥µー¥Ó¥¹¡ØHitoHana Collect¡Ù¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¥°¥êー¥ó¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¶õ´ÖÎÐ²½¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²óµ¢¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤äESG¡¢Æ¯¤¯´Ä¶¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥êー¥ó¤ÎÌò³ä¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¿¢Êª¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Äó°Æ¤ËËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÇßß·»á¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÈÄó¶¡²ÁÃÍ¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ´ÖÎÐ²½¡¦Ë¡¿Í¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç ÉôÄ¹¡¡Çßß·¿Ìé
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBeer and Tech¤Ë»²²è¤·¡¢Ë¡¿ÍÉôÌç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¿·µ¬»ö¶È¡ß¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¼´¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤ä¶õ´Ö¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¥±¥Ë¥¢¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¡¢¿Í´Ö¤¬ËÜÇ½Åª¤Ë¼«Á³¤òµá¤á¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥£¥ê¥¢¡×¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶Æ°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖparkERs¡Ê¥Ñー¥«ー¥º¡Ë¡×¤ÎÀßÎ©¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¿¢Êª¤Î»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¤Ë½¾»ö¤·¡¢IT¶È³¦½Ð¿È¤È¤·¤Æ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬»ý¤Ä¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Î¿¹ÅÄ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö»º¶È¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ö¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤É¬Á³¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤äESGÅê»ñ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¢Êª¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍøÊØÀ¤È¿¢Êª¤È¤¤¤¦¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ÁÃÍ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¼¡À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸Ø¤ì¤ëË¤«¤ÊÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢À¿¿´À¿°Õ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹ÅÄ·ûµ×
¡ÖHitoHana¡Ê¤Ò¤È¤Ï¤Ê¡Ë¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¥°¥êー¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿parkERs¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿Çßß·¤µ¤ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ß¤¤¤ËIT´ë¶È½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ²Ö¤»º¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤«¤é¤³¤Î»º¶È¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤¬¡¢Ìó10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÆ±¤¸¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÎÐ²½»ö¶È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HitoHana¤Ë¤Ï¡¢²Ö¤»º¶È¤ÎÌ¤Íè¤òËÜµ¤¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¹¤ëÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çßß·¤µ¤ó¤Î»²²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤Êý¤ä¡¢ÎÐ²½¤òÄÌ¤¸¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
³ô¼°²ñ¼ÒBeer and Tech¤Ç¤Ï¡¢Çßß·»á¤Î½¢Ç¤¤òµ¡¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª½Ë¤¤²Ö¤ª¤Þ¤È¤á¥µー¥Ó¥¹¡ØHitoHana Collect(https://hitohana-collect.hitohana.tokyo/)¡Ù¤ÎÇ§ÃÎ¤Î³ÈÂç
¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¶õ´ÖÎÐ²½¡¢¥ì¥ó¥¿¥°¥êー¥ó(https://hitohana-collect.hitohana.tokyo/pages/rental-green)¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼
¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¾¦¶È»ÜÀß¸þ¤±¤Î¿·¤¿¤Ê¥°¥êー¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯
¡¦ÂçÎÌ¤ÎÃíÊ¸¤äÊ¡Íø¸üÀ¸Åù¸þ¤±¤ÎË¡¿Í¥µー¥Ó¥¹¡ØHitoHana Order(https://hitohana-order.hitohana.tokyo/)¡Ù¤Î¶¯²½
¡ÖHitoHana¡Ê¤Ò¤È¤Ï¤Ê¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿¢Êª¤È¶õ´Ö¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£