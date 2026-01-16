·ëÏªÂÐºö¤Î»ñ³Ê¡Ö·ëÏª¿ÇÃÇ»Î¡×¤òÁÏÀß¡¡ÌÔ½ë¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²Æ·¿·ëÏª¡×¤Î¸¶°ø¤ÈÂÐºö¤â³Ø¤Ù¤ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ³¹¤ÈÊë¤é¤·´Ä¶ºÆÀ¸µ¡¹½(½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§²¬Â¼ À¶¹§)¤Ï¡¢·ëÏªÂÐºö¤Î»ñ³Ê¡Ö·ëÏª¿ÇÃÇ»Î¡×¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö½¬¡¦»ñ³Ê»î¸³¤Î¼õÉÕ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤«¤é¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ³¹¤ÈÊë¤é¤·´Ä¶ºÆÀ¸µ¡¹½¤Ï¡¢¡ÖÀÖ³°Àþ·úÊª¿ÇÃÇµ»Ç½»Î¡×¤È¤¤¤¦»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤Î¹Ö½¬¤ä±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÀÖ³°Àþµ»½Ñ¤ò·ëÏª¤Î¿ÇÃÇ¤Ë³è¤«¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£(²¼²èÁü»²¾È)
¤³¤Î»ñ³Ê¤ò³«È¯¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºòº£¤ÎÌÔ½ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÏªÅÀ²¹ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¡¢²Æ·¿·ëÏª¤ÎÈï³²¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£(2024Ç¯8·î¤ÎÅìµþ´ÑÂ¬½ê¤Ë¤ª¤±¤ë³°µ¤¤ÎÏªÅÀ²¹ÅÙ¤Ï¡¢1980Ç¯¤Î8·î¤ÎÊ¿¶ÑÏªÅÀ²¹ÅÙ¤è¤ê¤âÌó4¡î¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹)
ËÜ»ñ³Ê¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡Ö²Æ·¿·ëÏª¡×¡ÖÅß·¿·ëÏª¡×¡ÖÄÌÇ¯·ëÏª¡×¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢·ëÏª¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÅª¤ÊÆâÍÆ¤«¤é¡¢½»¤à¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿·ëÏªÍ½ËÉ¤Î¡Ö½»¤Þ¤¤Êý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë»öÎã¡×¤Ê¤ÉËø¡¢Éý¹¤¤ÆâÍÆ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÖ³°Àþµ»½Ñ¤ò·ëÏªÄ´ºº¤Ë³èÍÑ
¡¡ÀÖ³°Àþ¥µー¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Ç¡¢·ëÏª¤Î²Õ½ê¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë
·ëÏª¤¬È¯À¸¤·¤¿¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÄÌµ¤Æ¹±ï¤ÎÀÖ³°Àþ²èÁü
Å·°æÅÀ¸¡¸ý¤¬Ç®¶¶Éô¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿·ëÏª¤ÎÀÖ³°Àþ²èÁü
¥¨¥¢¥³¥ó¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Å·°æÎ¢·ëÏª¤ÎÀÖ³°Àþ²èÁü
¢£·ëÏª¿ÇÃÇ»Î¤Î¼õ¹ÖÂÐ¾Ý¼Ô
·ëÏª¿ÇÃÇ»Î¤Î¼õ¹ÖÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤é·úÀß´Ø·¸¼Ô¤Ë»ê¤ëËø¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
(1) ·úÀß¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÊý
(2) ·úÀß¤ÎÀß·×¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÊý
(3) ÉÔÆ°»ºÈÎÇä¡¦ÉÔÆ°»º´ÉÍý¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÊý
(4) ÉÔÆ°»º¥ªー¥ÊーÍÍ
(5) ¥ê¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÊý
(6) ¥áー¥«ー(¶õÄ´¡¦´¹µ¤¡¦ÃÇÇ®ºà¡¦ÄÌµ¤Éôºà¡¦µ¤Ì©ÉôºàÅù)´ØÏ¢¤ÎÊý
(7) ·úÊªÄ´ºº¶ÈÌ³(¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É)¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÊý
(8) °ìÈÌ¤ÎÊý
¢£»ñ³Ê¼èÆÀ¼Ô¤Î»ñ³Ê³èÍÑÊýË¡¤ä¥á¥ê¥Ã¥È
(1) ·ëÏª¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÃÎ¼±¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(2) ·ëÏª¤ä¥«¥Ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ËÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
(3) ·ëÏª¡¦¥«¥Ó¤ÎÍ½ËÉ¡¦¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
(4) ·ëÏª¤ä¥«¥Ó¤Î¥¯¥ìー¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
(5) ·ëÏª¤ä¥«¥Ó¤Ë´Ø¤¹¤ë·ò¹¯¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
(6) ¶õÄ´ÀßÈ÷¤äÃÇÇ®ºà¤Ê¤É¡¢·ëÏªÂÐºö¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë»²¹Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(7) ·ëÏª¡¦¥«¥Ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¡Ö½»¤Þ¤¤Êý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤ÎÄó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Åù¡¹¡¢·ëÏª¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä²ñ¼Ò¤ØÄó¶¡¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·ëÏª¿ÇÃÇ»Î¡×¹Ö½¬¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¹ÖºÂ¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç12¾Ï¡¢20¹ÖºÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Î¹ÖºÂ¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç10Ê¬Á°¸å
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ç¼õ¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(1) ·ëÏª¸½¾Ý¤Î¿ä°Ü
(2) ·ëÏª¤ÎÊÀ³²
(3) ·ëÏª¤ÎÊ¬Îà
(4) ÄÌµ¤ÁØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(5) ¿å¾øµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(6) Åß·¿·ëÏª(4¹ÖºÂ)
(7) ²Æ·¿·ëÏª(5¹ÖºÂ)
(8) ¤½¤ÎÂ¾¤Î·ëÏª(2¹ÖºÂ)
(9) ·ëÏª¿ÇÃÇÊýË¡
(10)·ëÏªÍ½ËÉ¿ÇÃÇ(½»¤Þ¤¤Êý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÎã¤Ê¤É)
(11)È¯À¸·ëÏª¿ÇÃÇ
(12)·ëÏª¿ÇÃÇ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¢£¡Ö·ëÏª¿ÇÃÇ»Î¡×¤ÎÆÃÅµ
(1) ¿·¤·¤¤·ëÏª¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í
(2) ÌµÎÁ¤Î·ëÏªÄê¾ï·×»»¥½¥Õ¥È¤Î¾Ò²ð
(3) ·ëÏª¤ÎÈóÄê¾ï·×»»²ñ¼Ò¤Î¾Ò²ð¡¦·ëÏª¤ÎÈóÄê¾ï·×»»¥½¥Õ¥È¤Î¾Ò²ð
(4) ·ëÏªÄ´ºº¾¦ÉÊ¡¦·ëÏªÂÐºö¾¦ÉÊ¤Î¾Ò²ð
(5) ·ëÏª¿ÇÃÇ¤ÎÆ±¹ÔÄ´ºº»ØÆ³(ÍÎÁ)
(6) ·ëÏª¿ÇÃÇ¤Î°ÍÍêÊª·ï¤Î¾Ò²ð
(7) ½»¤Þ¤¤Êý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎºîÀ®»Ù±ç
(8) ¤½¤ÎÂ¾¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¦¼Â¸³Åï¤Ê¤É¤Î·ëÏª¥ê¥¹¥¯¤ÎÂ¬ÄêÅù
¢£¼õ¹ÖÊýË¡
¹Ö½¬µÚ¤Ó»î¸³ÈñÍÑ¤Ï¡¢33,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¹¹¿·ÎÁ6,600±ß(ÀÇ¹þ)3Ç¯Ëè
¹Ö½¬·Á¼°¤ÏÁ´¤Æe-¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÎÆ°²è·Á¼°¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¡¢ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ç²¿²ó¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¼õ¹Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»î¸³¤Î¹ç³ÊÅÀ¤Ï80ÅÀ°Ê¾å¡£¿½¤·¹þ¤ß¸å3¤«·î°ÊÆâ¤Ê¤é¡¢5²ó¤Þ¤Ç»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö½¬¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ³¹¤ÈÊë¤é¤·´Ä¶ºÆÀ¸µ¡¹½¤Î²¼µ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é
¡Ö·ëÏª¿ÇÃÇ»Î¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡§ http://www.ters.jp
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ³¹¤ÈÊë¤é¤·´Ä¶ºÆÀ¸µ¡¹½
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©210-0852
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶è¹Ý´ÉÄÌ4ÃúÌÜ5ÈÖ3¹æ ²¬Â¼·ú¶½¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½Íý»ö¡¡¡¡¡§ ²¬Â¼ À¶¹§
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ¡ÖÀÖ³°Àþ·úÊª¿ÇÃÇµ»Ç½»Î¡×ÍÜÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¹Ö½¬µÚ¤Ó¼èÆÀ»î¸³¤Î¼Â»Ü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Â¾¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈµÚ¤ÓÃÄÂÎ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤è¤ê°ÂÁ´¡¢°Â¿´¤Ê³¹´Ä¶µÚ¤Ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ½»´Ä¶¤Î·ÁÀ®¡¢°éÀ®¡¢´ÉÍýÅù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤¤¤ï¤æ¤ë³¹¡¦½»´Ä¶ºÆÀ¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë»ö¶È
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2010Ç¯10·î1Æü
²ñ¼ÒHP¡¡¡¡¡¡¡§ http://www.ters.or.jp/
·ëÏª¿ÇÃÇ»ÎHP¡§ http://www.ters.jp/
¡Ú¡Ö·ëÏª¿ÇÃÇ»Î¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Ã´Åö¡¡¡¡¡§ ·ëÏª¿ÇÃÇ»Îµ»½Ñ¸ÜÌä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¹â¶¶ µÁÂ§(³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥â¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーÂåÉ½¼èÄùÌò ·óÌ³)
·ÈÂÓÅÅÏÃ¡§ 090-9148-3516
¥áー¥ë¡¡¡§ ketsuro-shindan@ters.or.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥áー¥ë¤«¡¢Ã´Åö¼Ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ØÄ¾ÀÜ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£