³ô¼°²ñ¼ÒQIX¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¸ÅÄÌÜ¹¯Æ»¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·¿¡ØÆ°Êª°åÎÅ¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥¯¥»¥ß¥Êー¡Ù3¥×¥í¥°¥é¥à¤ò2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ°Êª°åÎÅ¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥¯¡ÊVeterinary Social Work¡Ë¤Ï¡¢¿Í¤ÎÊ¡»ã¤ÈÆ°Êª¤ÎÊ¡»ã¤òÀÚ¤êÎ¥¤µ¤º¤ËÂª¤¨¡¢¿Í¤ÈÆ°Êª¤Î´Ø·¸¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Veterinary Social Worker¤Ï¡¢¿Í¤ÎÊ¡»ã¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¿¦¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Ã°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿¦¼ïÊÌ¤Î¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆ°Êª°åÎÅ¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥¯¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤½¤Î¤â¤Î¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ëÅÀ¤Ï¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÂ±¡¤äÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶¦ÄÌ¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤ÈÆ°Êª¤ÎÁÐÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÔËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø¤Ó¤äµ¤¤Å¤¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡¦¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤ò¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦¼Ò²ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë»ëÅÀ¡¦²ÝÂê¤ò¡Ö¸ÄÊÌ¤ÎÌäÂê¡×¤È¤·¤ÆÊú¤¨¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¹½Â¤¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¹Í¤¨Êý¡¦¼«¿È¤ÎÌò³ä¤È¡¢Â¾¿¦¼ï¡¦Â¾ÎÎ°è¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ø¤ÎÍý²ò¡¦Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Î¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤äµ¤¤Å¤¤ò¡¢»Ù±ç¤äÏ¢·È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¹Í¤¨¤ë»ëÅÀ
¡Ô¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Õ
➢½Ã°å»Õ¡¦Æ°Êª°åÎÅ¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥¯¤òÆüËÜ¤Î½Ã°åÎÅ¤Ë¤É¤¦±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¡¦Æ°Êª°åÎÅ¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥¯¤ò¤Þ¤º¤Ï³µÍ×¤«¤éÍý²ò¤·¤¿¤¤Êý¡¦¤³¤ì¤«¤é¤Î½Ã°åÎÅ¤ËÉ¬Í×¤ÊÈó°åÎÅÅª²ðÆþ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤Êý¡¦¥Áー¥à°åÎÅ¤ò¤â¤Ã¤Èµ¡Ç½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý➢°¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ/Æ°Êª´Ç¸î½õ¼ê/Æ°Êª¥±¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Æ°Êª°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊ¡»ã¡×¤ä¡Ö¿´Íý»Ù±ç¡×¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¡¦»ô¤¤¼ç¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¡¢´Ç¸î¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¡¦»ô¤¤¼çÂÐ±þ¤ä¥°¥êー¥Õ¥±¥¢¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¡¦Æ°Êª´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òºÆÄêµÁ¤·¤¿¤¤Êý➢¥°¥ëー¥Þー/¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÐ¾Ý¡¦AAA/AAT/AAE/¥°¥êー¥Õ¥±¥¢¤Ê¤É¤Î¥Ò¥È¤ÈÆ°Êª¤Î´Ø·¸»Ù±ç¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý¡¦»ô¤¤¼çÂÐ±þ¤äÀÜµÒ¤ÎÃæ¤Ç»Ù±çÅª¤Ê´Ø¤ï¤ê¤ò¿¼¤á¤¿¤¤Êý¡¦Æ°Êª¤È¿Í¡¢ÁÐÊý¤ÎÊ¡»ã¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¡¦Æ°Êª¤È»ô¤¤¼ç¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤Êý¢¨¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥»¥é¥Ôー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¿Í¤ÈÆ°Êª¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤³èÆ°¤ÏAAA/AAT/AAE ¤Î3¼ïÎà¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AAA¡ÊAnimal Assisted Activity¡ËÆ°Êª²ðºß³èÆ°AAT¡ÊAnimal Assisted Therapy¡ËÆ°Êª²ðºßÎÅË¡AAE¡ÊAnimal Assisted Education¡ËÆ°Êª²ðºß¶µ°é
¡Ô³«ºÅ·Á¼°¡Õ
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ÊWeb²ñµÄ¥¢¥×¥ê¡ÖZoom¡×»ÈÍÑ¡Ë¢¡³«ºÅ³µÍ×¡Î³«ºÅÆü»þ¡Ï2026Ç¯3·î¡ÎÂÐ¾Ý¡Ï½Ã°å»Õ¡¢°¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ¡¢Æ°Êª´Ç¸î½õ¼ê¡¢Æ°Êª¥±¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥°¥ëー¥Þー¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÎÄê°÷¡Ï³Æ30Ì¾¡Î¼õ¹ÖÎÁ¡Ï5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Î¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¡Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ°ìÃ¼Ëö¡Ê¥«¥á¥é¤Ä¤PC¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ë¢¡¹Ö»Õ¾Ò²ð¡¦»³Àî °ËÄÅ»ÒÀèÀ¸¥ä¥Þ¥¶¥Æ°Êª´Ç¸îÀìÌç¿¦Ã»´üÂç³Ø ³ØÄ¹¡¢Æ°Êª¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢³Ø²Ê¶µ¼øÇî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¦Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆ°Êª´Ç¸î¶µ°é¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Î×¾²¸½¾ì¤È¶µ°é¸½¾ì¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¿Íºà°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¡£Æ°Êª¤ò²ðºß¤µ¤»¤¿¿Í¤ÎÊ¡»ã¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÌäÂê¤òVeterinary Social Work¤Î»ëÅÀ¤«¤é¶µ°é¡¦¸¦µæ¤·¡¢¾®³Ø¹»¤ä¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ç³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¡Ú½Ã°å»ÕÂÐ¾Ý¡Û¡Î³«ºÅÆü»þ¡Ï2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00-21:00¡Ê18:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë¡¦Æ°Êª°åÎÅ¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥¯¡ÊVSW¡Ë¤Î´ðËÜ³µÇ°¡¦¤Ê¤¼º£¡¢ÆüËÜ¤ÇVSW¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¦½Ã°åÎÅ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎVSW¡¡¡¦½Ã°å»Õ¤È´Ç¸î»Õ¤ÎÌò³ä¤Î°ã¤¤¡¦VSW¤¬»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿À¤³¦¤È¤Ï
¡Ú°¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ/Æ°Êª´Ç¸î½õ¼ê/Æ°Êª¥±¥¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÐ¾Ý¡Û¡Î³«ºÅÆü»þ¡Ï2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00-16:00¡Ê13:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë¡¦Æ°Êª°åÎÅ¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥¯¡ÊVSW¡Ë¤È¤Ï²¿¤«¡¦ÂÐ¿Í±ç½õ¿¦¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°Êª´Ç¸î»Õ¡¦Æ°Êª´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¡¦Æ°Êª´Ç¸î»Õ¤¬Ã´¤¦VSW¤ÎÌ¤Íè
¡Ú¥°¥ëー¥Þー/¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÐ¾Ý¡Û¡Î³«ºÅÆü»þ¡Ï2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë14:00-16:00¡Ê13:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë¡¦¥Ú¥Ã¥È¶È³¦¤Îº£～ÊÑ²½¤¹¤ë¥Ò¥È¤ÈÆ°Êª¤Î´Ø·¸～¡¦Æ°Êª°åÎÅ¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥¯¡ÊVSW¡Ë¤Î¹Í¤¨Êý¡¦Æü¾ï¤Îµ¤¤Å¤¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ëー¥Ú¥Ã¥È´ØÏ¢¿¦¼ï¤ÎÌò³ä－¡¦Æ°Êª¤È¥Ò¥È¤ÎÊ¡»ã¤òÅý¹çÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¡¦¤Þ¤È¤á
下記URLよりお申込みください。
獣医師対象:https://www.qix.co.jp/seminar/10154 愛玩動物看護師/動物看護助手/動物ケアスタッフ対象:https://www.qix.co.jp/seminar/10155グルーマー/ショップスタッフ対象:https://www.qix.co.jp/seminar/10156
