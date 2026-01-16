¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥à¥Ã¥¯¥·¥êー¥º217 ～¥Ô¥¢¥Î½é¿´¼Ô¤â¥É¥ì¥ß¤Õ¤ê¤¬¤ÊÉÕ¤Ç¤é¤¯¤é¤¯ÃÆ¤±¤ë!～ ¥Ô¥¢¥Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ó¤À¿Íµ¤¥Ò¥Ã¥È&ÄêÈÖ¥Ù¥¹¥È30¡×1·î16ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Äé Áï¡Ë¤Ï¡¢¿·´©¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥à¥Ã¥¯¥·¥êー¥º217 ～¥Ô¥¢¥Î½é¿´¼Ô¤â¥É¥ì¥ß¤Õ¤ê¤¬¤ÊÉÕ¤Ç¤é¤¯¤é¤¯ÃÆ¤±¤ë!～ ¥Ô¥¢¥Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ó¤À¿Íµ¤¥Ò¥Ã¥È&ÄêÈÖ¥Ù¥¹¥È30¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈMrs. GREEN APPLE¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿J-POP¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ä±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÇÃÆ¤¤¿¤¤¡¢¥Ô¥¢¥Î¥æー¥¶ー¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¿Íµ¤¤Î³ÚÉè¤¬30¶ÊÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³ÚÉè¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î²»¤Ë¥É¥ì¥ß¤Î¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤È»ØÈÖ¹æ¤¬ÉÕ¤¡¢ÉèÆÉ¤ß¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â°Â¿´¤·¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¢ö¡Ú¼ýºÜ¶Ê¡Û¥é¥¤¥é¥Ã¥¯(Mrs. GREEN APPLE)¡¿ÅÀÉÁ¤Î±´ (feat. °æ¾å±ñ»Ò)(Mrs. GREEN APPLE)¡¿Soranji(Mrs. GREEN APPLE)¡¿ËÍ¤Î¤³¤È(Mrs. GREEN APPLE)¡¿¥±¥»¥é¥»¥é(Mrs. GREEN APPLE)¡¿ÀÄ¤È²Æ(Mrs. GREEN APPLE)¡¿¥À¥ó¥¹¥Ûー¥ë(Mrs. GREEN APPLE)¡¿familie(Mrs. GREEN APPLE)¡¿GOOD DAY(Mrs. GREEN APPLE)¡¿¥¯¥¹¥·¥(Mrs. GREEN APPLE)¡¿Å·¹ñ(Mrs. GREEN APPLE)¡¿Dear(Mrs. GREEN APPLE)¡¿²Æ¤Î±Æ(Mrs. GREEN APPLE)¡¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î(Mrs. GREEN APPLE)¡¿Summer(µ×ÀÐ ¾ù)¡¿¿ÍÀ¸¤Î¥á¥êー¥´ー¥é¥ó¥É(µ×ÀÐ ¾ù)¡¿³¤¤Î¸«¤¨¤ë³¹(µ×ÀÐ ¾ù)¡¿·¯¤ò¤Î¤»¤Æ(µ×ÀÐ ¾ù)¡¿¤µ¤ó¤Ý(µ×ÀÐ ¾ù)¡¿¥«¥Î¥ó(¥Ñ¥Ã¥Ø¥ë¥Ù¥ë)¡¿¤Ë¤¸(ÃæÀî ¤Ò¤í¤¿¤«)¡¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î²Ö(ºäÅÄ ¤ª¤µ¤à)¡¿Î¹Î©¤Á¤ÎÆü¤Ë(ºäËÜ ¹ÀÈþ)¡¿Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¥É¥é¤¨¤â¤ó(¹õ¿Ü ¹îÉ§)¡¿Æú(¿ûÅÄ ¾Úö)¡¿½Õ¤è¡¢Íè¤¤(¾¾Ç¤Ã« Í³¼Â)¡¿»å(ÃæÅç ¤ß¤æ¤)¡¿±É¸÷¤Î²Í¶¶(¤æ¤º)¡¿ÀéËÜºù(¹õ¤¦¤µP feat.½é²»¥ß¥¯)¡¿Merry Christmas Mr. Lawrence(ºäËÜ Î¶°ì)-Á´30¶Ê-
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥ä¥Þ¥Ï¥à¥Ã¥¯¥·¥êー¥º217 ～¥Ô¥¢¥Î½é¿´¼Ô¤â¥É¥ì¥ß¤Õ¤ê¤¬¤ÊÉÕ¤Ç¤é¤¯¤é¤¯ÃÆ¤±¤ë!～ ¥Ô¥¢¥Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ó¤À¿Íµ¤¥Ò¥Ã¥È&ÄêÈÖ¥Ù¥¹¥È30
Äê²Á¡§1,980±ß(10¡óÀÇ¹þ)¡¡»ÅÍÍ¡§A4ÊÑ·¿È½½Ä/104¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡¡ISBN¡§978-4-636-12443-9¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTK01102844https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTK01102844https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/9784636124439
¤ªµá¤á¤Ï¡¢Á´¹ñ¥ä¥Þ¥ÏÆÃÌó³Ú´ïÅ¹¡¦½ñÅ¹¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡£
¡ÚËÜ¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¡¡(³ô)¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥á¥Ç¥£¥¢Éô (https://www.ymm.co.jp)Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP