¥àー¥ß¥ó¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ëÅ¸Í÷²ñ¤¬Ì¾¸Å²°¤Ë¡ª ¡Ö¥Èー¥Ù¤È¥àー¥ß¥óÅ¸～¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ë～¡×
¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ë¤È¾¾ºä²°Èþ½Ñ´Û¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë～6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Ì¾¸Å²°¡¦¾¾ºä²°Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Èー¥Ù¤È¥àー¥ß¥óÅ¸～¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ë～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë·Þ¤¨¤¿¥àー¥ß¥ó¾®Àâ¤Î½ÐÈÇ80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Ø¥ë¥·¥ó¥»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡ÊHAM¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Èー¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¡×¤ÎÁÏºî¤ÎÀ¤³¦¤ä¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Èー¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¡×¤Î½é´ü¤ÎÌýºÌ²è¤äÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÁ°¸å¤ÎÉ÷»É²è¡¢¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¸¶²è¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¡¢°¦ÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÌó300ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü±é½Ð¤Ç¤Ï¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤ÎÊª¸ì¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¡Ê1914-2001¡Ë
¥Ø¥ë¥·¥ó¥À¸¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¸ì·Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¿Í¡£Éã¤ÏÄ¦¹ï²È¡¢Êì¤ÏÁÞ³¨²è²È¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë°é¤Á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é²è²È¤ò»Ö¤¹¡£1945Ç¯¤«¤é25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤Â³¤±¤¿¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¹ñºÝ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¾Þ¤Û¤«¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¸«¤É¤³¤í- ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¡Ö¥Èー¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¡×¤ÎÁÏºî¤ÎÀ¤³¦
- ¾®Àâ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢³¨ËÜ¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ê¤É¥àー¥ß¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡ª
- ¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð
»¨»ï¡Ø¥¬¥ë¥à¡Ù1945Ç¯¥¤ー¥¹¥¿ー¹æ¡¡¥àー¥ß¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡(C)Tove Jansson Estate
¥Èー¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¡¡¡Ø¥àー¥ß¥óÃ«¤Î×ÂÀ±¡ÙÁÞ³¨¡¡1946Ç¯¡¡¥¤¥ó¥¯¡¦¿åºÌ¡¢»æ¡¡¥àー¥ß¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡(C)Moomin Characters(TM)
¥Èー¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¡¡¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥ó¡¦¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡×¡Ê¸¶²è¡Ë1970Ç¯Âå½é¤á¡¡±ôÉ®¡¦¿åºÌ¡¢»æ¡¡¥àー¥ß¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡(C)Moomin Characters(TM)
¥Èー¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¡¡¡ÖÍ·¤Ó£±¡Ê¥¢¥¦¥í¥éÉÂ±¡¾®»ùÉÂÅï¤ÎÊÉ²è¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÍÑ¥¹¥±¥Ã¥Á¡Ë¡×¡¡1955Ç¯¡¡¥Æ¥ó¥Ú¥é¡¢¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¡¡¥Ø¥ë¥·¥ó¥»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡¡(C)Moomin Characters(TM)¡¡Photo (C)HAM / Hanna Rikkonen
¥Èー¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¡¡¡Ö¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë¡¦¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡×¡Êº¸ÌÌ¡Ë1949Ç¯¡¡¥Õ¥ì¥¹¥³¡¦¥»¥Ã¥³¡¡¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥³¥È¥«»Ô¡¡(C)Moomin Characters(TM)¡¡Photo (C)HAM / Maija Toivanen¡¡¢¨±ÇÁü¤Ç¤Î¾Ò²ðÍ½Äê
¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¾®Àâ¡¦ÁÞ³¨±ÇÁüË×Æþ¥¨¥ê¥¢¡¡(C)Moomin Characters(TM)¡¡Photo »³ËÜÎÑ»Ò¡¡¢¨Åìµþ²ñ¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¡£²ñ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¸¼¨ºîÉÊ¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÅ¸¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Ø¥ë¥·¥ó¥»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¥å¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢Æ±´Û¤Î¥Ø¥ê¡¦¥Ï¥ë¥Ë»á¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
Å¸Í÷²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ö¥Èー¥Ù¤È¥àー¥ß¥óÅ¸～¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ë～¡×
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë～6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨²ñ´üÃæÌµµÙ
¢£³«´Û»þ´Ö¡§10:00～18:00¡¡¢¨Æþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¢£²ñ¾ì¡§¾¾ºä²°Èþ½Ñ´Û¡Ê¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹ Æî´Û7³¬¡Ë
¢£¼çºÅ¡§¾¾ºä²°Èþ½Ñ´Û¡¢¥á～¥Æ¥ì¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò
¢£´ë²è¶¨ÎÏ¡§¥Ø¥ë¥·¥ó¥»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡¡¢£¸å±ç¡§¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç»È´Û¡¡¢£¶¨»¿¡§NISSHA
¢£¶¨ÎÏ¡§¥é¥¤¥Ä¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡¢£Ó£²¡¢¥Õ¥£¥ó¥¨¥¢-¡¢¥Õ¥£¥ó¥¨¥¢ー¥«ー¥´
¢£Ì¾¸Å²°Å¸HP¡§https://www.nagoyatv.com/program_event/tove-moomins.html
¢£Å¸Í÷²ñ¸ø¼°HP¡§https://tove-moomins.exhibit.jp/
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§£±·î23Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¤è¤ê³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤ÇÁ°Çä·ôÈ¯Çä
¢£Æþ´ÛÎÁ¡§°ìÈÌ1,800±ß¡Ê1,600±ß¡Ë¡¢¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸1,300±ß¡Ê1,100±ß¡Ë¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸800±ß¡Ê600±ß¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¢¨¡Ê¡¡¡Ë¤ÏÁ°Çä¡¦Í¥ÂÔÎÁ¶â
¢¨Á°Çä·ô¤Ï4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù°Ê²¼ÌµÎÁ¡ÊÍ×ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡Ë
¢¨¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¡Ê¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¡¢ÎÅ°é¼êÄ¢¡Ë¡¢¾®»ùËýÀ¼À´µ¼êÄ¢¡¢ÈïÇú¼Ô·ò¹¯¼êÄ¢¡¢ÆÃÄê¼À´µ°åÎÅ¼õµë¼Ô¾Ú¡¢ÆÃÄê°åÎÅÈñ¡Ê»ØÄêÆñÉÂ¡Ë¼õµë¼Ô¾Ú¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¡Ö¥ß¥é¥¤¥íID¡×¤ò¤´Äó¼¨¤ÎÊý¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î²ðÅº¤¨¤Î¤¿¤á¤ÎÆ±È¼¼Ô1Ì¾ÍÍ¤Þ¤ÇÌµÎÁ
¢¨³ØÀ¸ÎÁ¶â¤ÇÆþ¾ì¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÍ×³ØÀ¸¾ÚÄó¼¨