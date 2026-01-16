À¤³¦¤Î·Ð±Ä¼Ô¤òÆ°¤«¤¹»×¹Í¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ç¤É¤¦¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«――¡¡Fortune 500´ë¶È¤â°ÍÍê¤¹¤ë»×ÁÛ²È¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¤Îµº¶Ê¤òÆüËÜ¤Ç¾å±é
Fortune 500´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÁÈ¿¥¤ä¥êー¥Àー¤¬¤½¤Î»×¹ÍË¡¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿»×ÁÛ²È¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÁÏÂ¤¤ÎÀ¤³¦¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î·àÃÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµº¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºîÉÊ¡ØForesight ―Í½¸«―¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤è¤êPrayers Studio(¿·½É¶èÃÛÃÏÄ®¡¿ÂåÉ½¡§ÅÏÉôÊþÉ§)¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÀÅ¤«¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¿Í¤Ï½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡È¹Í¤¨Êý(´ÑÇ°)¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁªÂò¤·¡¢À¸¤Êý¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë――¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡È»×¹Í¤Î¹½Â¤¡É¤òÍýÏÀ²½¤·¤Æ¤¤¿»×ÁÛ²È¤¬¡¢¹½Â¤¤ÈÁÏÂ¤¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿Í´Ö¤ÎÁªÂò¤È±¿Ì¿¤òÉÁ¤¯ÉñÂæºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
24ÆüÌë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤Ë¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¼«¿È¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅÐÃÅ¡£´Ñ·à¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÊª¸ì¤ò¤è¤êÌ£¤ï¤¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ÉÕ¤¸ø±é¤â¤¢¤ë¡£
¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¡ßForesight
¡ÚÀ¤³¦Åª»×ÁÛ²È¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î·àÃÄPrayers Studio¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î
¡¡É½¸½ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¡ØForesight¡ÙÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Û
¡ÖPrayers Studio¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î±éµ»¤Ë¤Ï¡¢Êª¸ì¤òÂ¿ÁØÅª¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·àÃÄ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Á³¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò¤Ç¤·¤¿¡×
―― ¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ä
¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢ÁÏÂ¤¤È¹½Â¤¤Î´Ø·¸¤òÍýÏÀ²½¤·¤¿»×ÁÛ²È¡¦¹½Â¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂåÉ½ºî¡ØThe Path of Least Resistance(ºÇ¾®Äñ¹³¤ÎÆ»)¡Ù¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»×¹Í¤ÏFortune 500´ë¶È¤ò´Þ¤à¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤ä¥êー¥Àー¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç±Ç²èÀ½ºî¼Ô¡¢ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Á¡¢¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î±Ç²èº×¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥¢ー¥È¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤½¤ÎÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡ØForesight¡Ù¤ò¾å±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë·àÃÄPrayers Studio¡£2022Ç¯¡¢¥í¥Ðー¥È¤¬ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿±Ç²è¡ØPOEM¡Ù¤Ë¡¢Æ±·àÃÄ¤«¤é3Ì¾¤ÎÇÐÍ¥¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢Æ±ºî¤Ï¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç50¤òÄ¶¤¨¤ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ðー¥È¤ÏÈà¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¼¡¸µÅª¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëµº¶Ê¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÁÏºîÅªÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØForesight¡Ù¤Ï¤½¤¦¤·¤¿½Ð²ñ¤¤¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¥Ðー¥È¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¤ÈPrayers StudioÇÐÍ¥¤é¡¢±Ç²èPOEM»£±Æ»þ
¡Ú¥í¥Ðー¥È¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
After the last day of shooting our film POEM, the cast and I celebrated at a local bar. The film we had just made went on to win over 50 awards from film festivals around the world, and every actor would win best-acting awards for their performances in the film. The cast of POEM was from Prayers Studio, one of the most trailblazing theater groups in Japan. That evening at the bar, the idea of me writing a play for the theater group was born. Playwriting is different from screenwriting. It is much more literate, it is a wonderful form of expression, and with the quality of actors in Prayers Studio, the prospect of writing for this theater group was exciting and intriguing. Back in America, I wrote Foresight especially for Prayers Studio actors. It is a play with multiple dimension that tell a story on several levels. On one level, it is the interaction of a loving family who are forced to confront the world as it is. On another level, it is a story of relationships. On another, the darker side of politics. On still another, the phenomenon of human intuition, and how it might play out in life. The play is both serious and amusing, and, hopefully, very entertaining. I¡Çm very grateful to the Prayers Studio for giving me the opportunity to write for them.
¡ãÆüËÜ¸ìÌõ¡ä
±Ç²è¡ØPOEM¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Î»£±ÆÆü¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È»ä¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥Ðー¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²èº×¤Ç50°Ê¾å¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥Á´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±éµ»¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØPOEM¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÀè±ÔÅª¤Ê·àÃÄ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë Prayers Studio ¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌë¡¢¥Ðー¤Ç²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢»ä¤¬¤³¤Î·àÃÄ¤Î¤¿¤á¤Ëµº¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µº¶Ê¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢±Ç²èµÓËÜ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤êÊ¸³ØÅª¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËË¤«¤ÊÉ½¸½·Á¼°¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ Prayers Studio ¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò»×¤¦¤È¡¢¤³¤Î·àÃÄ¤Î¤¿¤á¤ËºîÉÊ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÄ©Àï¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤Ï Prayers Studio ¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡ØForesight¡Ù¤ò½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼¡¸µ¤ò»ý¤Á¡¢Ê£¿ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëµº¶Ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢°¦¾ð¿¼¤¤²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£¤Þ¤¿¤¢¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊª¸ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¯¼£¤Î»ý¤Ä°Å¤¤Â¦ÌÌ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÄ¾´¶¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤È¡¢¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµº¶Ê¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥æー¥â¥¢¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Prayers Studio ¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚPrayers Studio¤Î±éµ»´Ñ¤È¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¡Û
Prayers Studio¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤òÄ¹Ç¯¸¦µæ¤·¡¢·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¿Í¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿´Íý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë±éµ»ÏÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´Íý³Ø¤äÇ¾²Ê³Ø¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¡¦ÅÏÉô¤¬¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ä»á¤Î ¡ÖÁÏ¤ê½Ð¤¹»×¹Í¡× ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£ºî¤Ë·Ò¤¬¤ëºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ä»á¤Î¶µ¤¨¤Ï¡¢º£ºî¡ÖForesight¡×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¾¤ÎÁÏºî³èÆ°¤äÇÐÍ¥°éÀ®¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢°ìÇ¯¤ò¤«¤±¤Æ±éµ»¤ò³Ø¤Ö¸¦µæÀ¸¤ÎÊç½¸¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¥Ðー¥È»á¤Î¶µ¤¨¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤ò¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤Ê±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤É¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Æ±»á¤Ë¤â¹â¤¯É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¡ÈÂ¿¼¡¸µÅª¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¡É¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹â¤¤°ÕÍß¤Î¤¢¤ë³§ÍÍ¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ÊÅÏÉôÊþÉ§¡Ë¡×
±þÊç¡ºÀÚ¤Ï2·î28Æü(ÅÚ)¡£¸ÂÄê12Ì¾¤Î¾¯¿ôÏÈ¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
http://prayers.jp/NewFace.html
¸¦µæÀ¸Êç½¸
¡ÖForesight¡×·Î¸ÅÉ÷·Ê
¢£¸ø±é¾ÜºÙ
¡ØForesight―Í½¸«―¡Ù
ºî¡¡¡§¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ä
±é½Ð¡§ÅÏÉôÊþÉ§
¸ø±éÆü»þ¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)～1·î25Æü(Æü)
1·î23Æü(¶â)¡¡13»þ～/19»þ～¡ú
1·î24Æü(ÅÚ)¡¡13»þ～/19»þ～¡ù
1·î25Æü(Æü)¡¡12»þ～/17»þ～¡ú
¡ù1·î24Æü(ÅÚ)19»þ～¡¡¸ø±é½ªÎ»¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥ÄËÜ¿Í¤È
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡úºîÉÊ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ÉÕ¤¸ø±é¡Ö¥É¥é¥Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×
¡¡¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î¤×¤ÁÇÐÍ¥ÂÎ¸³¤â
·à¾ì¡§Prayers¡¡Studio¿À³Úºä¥¢¥È¥ê¥¨(¿·½É¶èÃÛÃÏÄ®4¿À³Úºä¥Æ¥¯¥Î¥¹B1)
ÎÁ¶â¡§Á°Çä4000±ß¡¡ÅöÆü5000±ß
¡¡¡¡¡¡¡ú¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥É¥é¥Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×ÉÕ¤¸ø±é
¡¡¡¡¡¡¡¡(1/23(¶â)19»þ～¡¢1/25(Æü)17»þ～)¤Ï+1000±ß
¸ø±é¾ÜºÙ http://prayers.jp/Drama.html
¥Á¥±¥Ã¥È¤´Í½Ìó https://ticket.corich.jp/apply/413420/
