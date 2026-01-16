¡ÚºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡Û¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¤Ê¤É¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó½éÅÐ¾ì¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¡ª¡ÖCHOCOLATE WONDERLAND¡×
¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×
CHOCOLATE WONDERLAND(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12683742_2067.html)
´ü´Ö¡§1·î21Æü(¿å)～2·î14Æü(ÅÚ) ¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å6»þ½ªÎ»
¾ì½ê¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 11³¬ ¥Ù¥Óー¡¦¤³¤É¤âÉþÇä¾ì¡¢¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸111¡¢112
ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ ¡ÖºåµÞ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÇîÍ÷²ñ2026¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¡ª11³¬ ¤Ù¥Óー¡¦¤³¤É¤âÉþÇä¾ì¡¢¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸111¡¢112¤Ç¤Ï¡¢1·î21Æü(¿å)～2·î14Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤ª²Û»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤É¤â¤Ë¤âÂç¿Í¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î³¨ËÜ¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¤ò¤µ¤¬¤·¤â¤È¤á¤ë¤ª¤ª¤É¤í¤Ü¤¦¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥¯¥Ã¥ー¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦´Ì¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡ý11³¬ ¥Ù¥Óー¡¦¤³¤É¤âÉþÇä¾ì ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸111¡ý2·î4Æü(¿å)～14Æü(ÅÚ)
¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¥Á¥ç¥³¥¢¥½ー¥È(³Æ¼ï5¸ÄÆþ¤ê) 702±ß
¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ü¥Ã¥¯¥¹(5¸ÄÆþ¤ê)810±ß
¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦´Ì(7¸ÄÆþ¤ê) 1,512±ß
¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¥¹¥¤ー¥È¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°(6¸ÄÆþ¤ê) 1,760±ß
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¤³¤É¤âÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJacadi¡×¤È¡¢¡ÖSugarty¡×¥·¥å¥¬ー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½õÀîÍµ¹á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£¡ÖJacadi¡×¥í¥´¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËõÃã¤È¥×¥ìー¥ó¤Î¥Ïー¥È¤ä¥Õ¥é¥ïー¥¯¥Ã¥ー¤òµÍ¤á¤¿¥¯¥Ã¥ー´Ì¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥ー¤¬±£¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ã¤¦ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ã¥«¥Ç¥£¡ß¥·¥å¥¬ー¥Æ¥£ー¡×¥¯¥Ã¥ー´Ì(230gÆþ¤ê) 4,320±ß ¡ý11³¬ ¥Ù¥Óー¡¦¤³¤É¤âÉþÇä¾ì¡Ö¥¸¥ã¥«¥Ç¥£¡×
¢£À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ëー¥Ê by ¥â¥í¥¾¥Õ¡×º¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë)¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ýー¥Á(24g¡Ò5¸Ä¡ÓÆþ¤ê)1,100±ß¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(22¸ÄÆþ¤ê)1,620±ß¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é(6¸ÄÆþ¤ê)918±ß¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ï¥Ã¥Ú¥óÉÕ¤¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¥¹¥¤ー¥È¥Ûー¥à(11¸ÄÆþ¤ê)1,620±ß¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ýー¥Á(¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Ö¥ëー)(25g¡Ò5¸Ä¡ÓÆþ¤ê)1,100±ß ¡ý11³¬ ¥Ù¥Óー¡¦¤³¤É¤âÉþÇä¾ì ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸111
¥ª¥é¥ó¥À¤Î³¨ËÜºî²È¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ëー¥Ê¤¬ÉÁ¤¯¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤ÎÀ¤³¦¤¬¡¢¥¥åー¥È¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¡£
¤Õ¤ï¤â¤³¥Ü¥¢ÁÇºà¤Î¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ýー¥Á¤Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ß¥Ã¥Õ¥£ー·¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Ö¥ëー¡É¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤ªºÂ¤ê¤·¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤Î°¦¤é¤·¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¿·¤·¤¯Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó meets ¥á¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×º¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë)¥¢¥½ー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(¥Ý¥±¥â¥ó½¸¹ç)(6¸ÄÆþ¤ê)1,512±ß¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó´Ì¥»¥Ã¥È(³Æ4¸ÄÆþ¤ê)2,160±ß¡¢¤ß¤º¥¿¥¤¥×¡¦¤Ç¤ó¤¥¿¥¤¥×´Ì(³Æ40gÆþ¤ê)1,944±ß ¡ý11³¬ ¥Ù¥Óー¡¦¤³¤É¤âÉþÇä¾ì ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸112
¡Ö¥á¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ò¥É¥Ã¥È³¨¤ÇÉ½¸½¤·¡¢²û¤«¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÈËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥àー¥ß¥ó¡ß¥á¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×º¸)¥àー¥ß¥ó¤¿¤Á¤È²º¤ä¤«¤Ê¿¹(¥¢¥½ー¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È)(19¸ÄÆþ¤ê)2,592±ß¡¢±¦)¥àー¥ß¥óÃ«¤ÎÄ«¤ÈÌë(2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È)(³Æ4¸ÄÆþ¤ê)1,998±ß ¡ý11³¬ ¥Ù¥Óー¡¦¤³¤É¤âÉþÇä¾ì ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸112
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó12Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤â¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ä¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿¤·¤°¤µ¤ËÌþ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ´¶¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥àー¥ß¥ó¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤È°ì½ï¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼Ö¤ä¶²Îµ¡¢ÏÇÀ±¡¢¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¡¢¹¥´ñ¿´¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤ëÄ¹Ç¯¤Î¿Íµ¤¼Ô
¼Ö¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¡ÖBeetle¡Ê¥Óー¥È¥ë¡Ë¡×¤Î¥ß¥Ë¥«ー¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯É½¸½¤·¤¿¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤ÎÎ©ÂÎ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´°î¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖBeetle¡Ê¥Óー¥È¥ë¡Ë¡×¥é¥Ö¡¦¥Óー¥È¥ë(7¸ÄÆþ¤ê)2,052±ß¢¨¥Úー¥ë¥°¥êー¥ó¤Î¥ß¥Ë¥«ーÉÕ¤ ¡ý11³¬ ¥Ù¥Óー¡¦¤³¤É¤âÉþÇä¾ì ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸111
¡Ö¥¨¥¤¥¸ ¥ª¥Ö ¥À¥¤¥Ê¥½ー¡×¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹(1¸ÄÆþ¤ê) 2,484±ß ¡ý11³¬ ¥Ù¥Óー¡¦¤³¤É¤âÉþÇä¾ì ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸111
¡Ö¥Õー¥·¥§¥ª¥ê¥ó¥Ý¥¹¡×ÍÚ¤«¤Ê¤ë¥¨¥È¥ïー¥ë(7¸ÄÆþ¤ê) 2,376±ß ¡ý11³¬ ¥Ù¥Óー¡¦¤³¤É¤âÉþÇä¾ì ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸111
¡Ö¥«¥«¥ª¥µ¥ó¥Ñ¥«¡×¾å)¥ì¥¬¥í ¥Ç ¥«¥í¥í(¥ß¥Ë¥Ù¥¢(3¼ï¡¢³Æ2¸Ä)¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë ¥È¥¥¥í¥ó(3¼ï¡¢³Æ1Ëç)¡¢¥·¥ç¥³¥é¥¿ ¥Ê¥é¥ó¥Ï ¥ì¥Á¥§1Ëç¡¢¥Æ¥£¥é ¥Ç ¥ê¥â¥ó ¥Ö¥é¥ó¥³3ËÜ) 3,780±ß ²¼)6É¤¤Î¤³¤°¤Þ(6¼ï¡¢6¸ÄÆþ¤ê) 1,620±ß ¡ý2·î4Æü(¿å)～14Æü(ÅÚ) ¡ý11³¬ ¥Ù¥Óー¡¦¤³¤É¤âÉþÇä¾ì ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸112