¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Î¤â¤·¤â¡×¤Î½Ö´Ö¡¢´ÉÍý¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ØÄÌÃÎ¡£ÆÃµö¼èÆÀIoT¥µ¥¦¥Ê´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ØON SAUNA¡Ù¡¢Slack¡¦ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞÄÌÃÎµ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¡ÖÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢¹ñ»ºÌÚºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖONE SAUNA¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLibertyship¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜºê¸©µÜºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÍÈ¾¾À²Ìé¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê±¿±Ä¤Î°ÂÁ´À¤È¸úÎ¨À¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ëÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎIoT´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ØON SAUNA¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÈó¾ï¥Ü¥¿¥óÏ¢·Èµ¡Ç½¡ÊSlackÄÌÃÎ¡¦¼«Æ°ÅÅÏÃÈ¯¿®¡Ë¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ËÜÆü¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤Ç¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÂ¨ºÂ¤Ë°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¿×Â®¤Ê½éÆ°ÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀßÅù¤Î¾Ê¿Í²½µÚ¤Ó±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¤Î¿å½à¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§¥µ¥¦¥Ê¥Öー¥à¤ÎÄêÃå¤È¡¢¹â¤Þ¤ë¡Ö°ÂÁ´´ÉÍý¡×¤Î½ÅÍ×À
ºòº£¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Öー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤äÈóÂÐÌÌ±¿±Ä¤Î»ÜÀß¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹â²¹´Ä¶²¼¤Ç¤Î¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤äÃ¦¿å¾É¾õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´ÂÐºö¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÎÈ¯¸«ÃÙ¤ì¤¬Ã×Ì¿Åª¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÄê´ü½ä²ó¡×¤ä¡Ö´Æ»ë¥«¥á¥é¡Ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÇÛÎ¸¤Î¤¿¤á¥µ¥¦¥ÊÆâ¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¡×¤ËÂå¤ï¤ë¡¢¤è¤ê³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¯Â¨»þÀ¤Î¤¢¤ë¸«¼é¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿·µ¡Ç½¡Ø¶ÛµÞÄÌÃÎÏ¢·È¡Ù¤Î³µÍ×¡§¥¢¥Ê¥í¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍ»¹ç
¡ØON SAUNA¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó°ìÂæ¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤Î²¹ÅÙ´ÉÍý¡¦Í½Ìó¡¦²Ý¶âÏ¢·È¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê°ÂÁ´ÁõÃÖ¡ÊÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¡Ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÄÌ¿®ÌÖ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
£±.SlackÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥Áー¥à¶¦Í
¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤ÎÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢IoT¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿Slack¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ØÂ¨ºÂ¤Ë¥¢¥éー¥È¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö¤É¤ÎÉô²°¤Ç¡×È¯À¸¤·¤¿¤«¤¬¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ÈµÏ¿¡Ê¥í¥°¡Ë¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£².¼«Æ°ÅÅÏÃÈ¯¿®¤Ë¤è¤ë¶¯À©²ðÆþ
SlackÄÌÃÎ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼«Æ°Åª¤Ë´ÉÍý¼Ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ø²»À¼ÄÌÏÃ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¿¼ÌëÂÓ¤äºî¶ÈÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãå¿®²»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯À©Åª¤Ë°Û¾ï¤òÃÎ¤é¤»¡¢½éÆ°¤ÎÃÙ¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸»ÜÀß¤Ø¤Î¸åÉÕ¤±¤â²ÄÇ½
¡ØON SAUNA¡Ù¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¿·µ¬Æ³Æþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Ø¤Î¸åÉÕ¤±Æ³Æþ¡Ê¢¨Í×¸½ÃÏÄ´ºº¡Ë¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤»ö¶È¼Ô¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ONE SAUNA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖONE SAUNA¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌÚºà¡ÊËÌ³¤Æ»¡¢µÜ¾ë¡¢Ä»¼è¡¢¹áÀî¡¢µÜºê¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ë¥ËÌÚ¹©¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥µ¥¦¥Ê¡Ökupu sauna¡×¤ä¡¢IoTµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß±¿±Ä¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡ÊÌÚ¹©¡Ë¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÊIoT¡Ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥µ¥¦¥ÊÊ¸²½¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ IoT´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¡ÖON SAUNA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ONE SAUNA¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ÎÀßÃÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÎÀ¼¤ò¼Â¸½¤·¡¢
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¤ÎÀ©¸æ¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖON SAUNA¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖON SAUNA¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¤ÎON/OFF¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í½ÌóÀßÄê¤â²ÄÇ½¡£
³°µ¤²¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍ½Ç®¤Ë¤è¤ê¡¢¸÷Ç®Èñ¤âºÇÅ¬²½¡£¼«Á³¤ËÍ¥¤·¤¤¥µ¥¦¥Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾Ã¤·Ëº¤ìËÉ»ßµ¡Ç½¤â¡£°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=VEWsC0x-ywo ]
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒLibertyship
Ã´Åö¡§¹ÊóÃ´Åö
Email: onesauna@libertyship.jp
URL: https://onesauna.jp/
IoT¥µ¥¦¥Ê´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡§https://onesauna.jp/iot-sauna