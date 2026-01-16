ËÌ³¤Æ»¤ÎÊë¤é¤·¤È»Å»ö¥»¥ß¥Êー¡Ú°ì¼¡»º¶È¡ÊÇÀ¶È¡¦ÎÓ¶È¡¦¿å»º¡Ë¤Î¤ª»Å»öÊÔ¡Û¤ò£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡
¡¡Æ»¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍËÌ³¤Æ»°Ü½»¸òÎ®Â¥¿Ê¶¨µÄ²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ÔÄ®Â¼¡¢´ë¶ÈÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°Ü½»¡¦Äê½»¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤ëÊý¡¹¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡Ö»Å»ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÊë¤é¤·¤È»Å»ö¥»¥ß¥Êー¡×¡ÊÂè£µ²ó¡¿Âè£¶²ó¡Ë¤ò£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè£µ²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢»ÍÊý¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ËÂ¿¤¯¤Î»³ÎÓ¤äÇÀÃÏ¤¬¤Ò¤í¤¬¤ëËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¹¤ó¤Ê¡Ö°ì¼¡»º¶È¡ÊÇÀ¶È¡¦ÎÓ¶È¡¦¿å»º¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¡£Æ»Æâ¤Î°ì¼¡»º¶È¤ÎÂè°ìÀþ¤ÇÆ¯¤¯ÀèÇÚ½¢¶È¼Ô¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»öÆâÍÆ¤äÌ¥ÎÏ¡¢½¢¶È¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤ÏÆ»¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/ijukouryuu/241382.html¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±¡¡Æü»þ
¡¡¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡19:00～20:30
£²¡¡²ñ¾ì
¡¡¡¡Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡¡¢¨»²²ÃÈñÌµÎÁ
£³¡¡¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ
¡¡¡¡¡ûËÌ³¤Æ»¤ÎÊë¤é¤·¤Î¾Ò²ð
¡¡¡¡¡û³Æ¶È³¦¤Î¤ª»Å»ö¾Ò²ð
¡¡¡¡¡û½¢¶ÈÁêÃÌÁë¸ý¤Î¤´¾Ò²ð
¡¡¡¡¡û¼ÁÌä¥³ー¥Êー
£´¡¡¿½¹þÊýË¡
¡¡¡¡¡Òhttps://www.harp.lg.jp/hG1Z2UN9¡Ó
£µ¡¡¿½¹þ¡ºÀÚ
¡¡¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë£±·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç