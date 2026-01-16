¡ÚÆÁÅç»Ô¡ÛÁªµóÊä½õ¶ÈÌ³¡Ê²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¡Ë¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡ÆÁÅç»ÔÁªµó´ÉÍý°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÁªµó»öÌ³¤ÎÊä½õ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[±þÊç»ñ³Ê]
°ìÈÌÅª¤Ê»öÌ³ºî¶È¤Î¤Ç¤¤ë¿Í
Ê¿Æü¤Î»þ´Ö³°¶ÐÌ³µÚ¤ÓµÙÆü½Ð¶Ð¤¬²ÄÇ½¤Ê¿Í
[¶ÈÌ³ÆâÍÆ]
ÁªµóÊªÉÊ¤Î±¿ÈÂºî¶È
´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤ÎÀß±Ä¡¦Å±¼ýºî¶È
»öÌ³Êä½õ¡Ê´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤Î¼õÉÕ¶ÈÌ³Åù¡Ë
[¸ÛÍÑ´ü´ÖµÚ¤Ó¶ÐÌ³»þ´Ö]
½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Î´üÆüÁ°¸å4～5½µ´ÖÄøÅÙ
¢¨ÁªµóÁÛÄêÆü¡§2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï15Æü¡ÊÆü¡Ë
¸áÁ°8»þ30Ê¬～¸á¸å5»þ
[µëÍ¿µÚ¤Ó¼êÅö]
·î³Û205,986±ß～230,814±ß¡ÊÃÏ°è¼êÅö³Û¤ò´Þ¤à¡Ë
»þ´Ö³°¡¢µÙÆü¶ÐÌ³¼êÅö¤¢¤ê
Ê¿Æü»þ´Ö³°¼êÅö¡¡»þµë1,620±ß～
[±þÊçÊýË¡]
½êÄê¤Î¿½¹þ½ñ¡Ê»ÔHP¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É²Ä¡Ë¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¡¢ÆÁÅç»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»öÁ°¤ËÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤ËÏ¢Íí¤Î¤¦¤¨¡¢¿½¹þ½ñ¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ý»²¤·¤¿ºÝ¤Ë¸ÄÊÌÌÌÀÜ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï»ÔHP¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[ÆÁÅç»ÔHP]
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/senkyo/r07senkyojimu-bosyu.html
¡¡¡¡
[Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè]
ÆÁÅç»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É
¢©770-8571¡¡ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¹¬Ä®2ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ¡ÊËÜ´Û9³¬¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§088-621-5373
¥Õ¥¡¥¯¥¹¡§088-626-4352