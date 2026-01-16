¡ÚÆÁÅç»Ô¡ÛÆÁÅç»Ô²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¡Ê³Ø¹»µë¿©Ä´Íý¶ÈÌ³¡¡¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡¦¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡Ë¤òÊç½¸
¡¡ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤ËÆÁÅç»Ô¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»µë¿©Ä´ÍýÊä½õ¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¡Ê¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡¦¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡Ê6»þ´Ö15Ê¬¶ÐÌ³¡¦4»þ´Ö¶ÐÌ³¡Ë¡Ë¤ÎÁª¹Í»î¸³¤ò¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»µë¿©Ä´Íý°÷¡Ê¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡Ë
[¶ÈÌ³ÆâÍÆ]ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»µë¿©Ä´Íý¾ì¤Ç¤ÎÄ´ÍýÊä½õ
[Êç½¸¿Í¿ô]10¿ÍÄøÅÙ
[µëÍ¿]·î³Û204,146±ß～229,896±ß¡ÊÃÏ°è¼êÅö¤ò´Þ¤à¡Ë
³Ø¹»µë¿©Ä´Íý°÷¡Ê¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡Ê6»þ´Ö15Ê¬¶ÐÌ³¡Ë¡Ë
[¶ÈÌ³ÆâÍÆ]ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»µë¿©Ä´Íý¾ì¤Ç¤ÎÄ´ÍýÊä½õ
[Êç½¸¿Í¿ô]1¿ÍÄøÅÙ
[µëÍ¿]·î³Û164,633±ß～185,400±ß¡ÊÃÏ°è¼êÅö¤ò´Þ¤à¡Ë
³Ø¹»µë¿©Ä´Íý°÷¡Ê¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡Ê4»þ´Ö¶ÐÌ³¡Ë¡Ë
[¶ÈÌ³ÆâÍÆ]ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»µë¿©Ä´Íý¾ì¤Ç¤Î¿©´ïÀö¾ôµÚ¤Ó¿©´ï¼ýÇ¼¶ÈÌ³Åù
[Êç½¸¿Í¿ô]1¿ÍÄøÅÙ
[µëÍ¿]Æü³Û5,012±ß～5,648±ß¡ÊÃÏ°è¼êÅö¤ò´Þ¤à¡Ë
[Ç¤ÍÑ´ü´Ö]
4·î1Æü～ÎáÏÂ9Ç¯3·î31Æü
[¶ÐÌ³¾ì½ê]
ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»
[Áª¹Í»î¸³]
¡ÊÆü»þ¡Ë2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤¿¤ÏÂÎ°éÊÝ·òµë¿©²Ý¤¬»ØÄê¤¹¤ëÆü»þ
¡Ê¾ì½ê¡ËÆÁÅç»ÔÌò½ê¡ÊÆÁÅç»Ô¹¬Ä®2ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ¡Ë
¡Ê¹ç³ÊÈ¯É½¡Ë3·î¾å½Ü¤Ë½ñÌÌ¤Ë¤è¤êÄÌÃÎ
[±þÊçÊýË¡]
2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÊÉ¬Ãå¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¿½¹þ½ñ¡Ê»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É²Ä¡Ë¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¡¢»ÔÌò½ê11³¬ÂÎ°éÊÝ·òµë¿©²Ý¤Ø
[ÆÁÅç»ÔHP]
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/kaikeinendoninyou/551400c.html
[Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè]
ÆÁÅç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡ÂÎ°éÊÝ·òµë¿©²Ý
¢©770-8571¡¡ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¹¬Ä®2ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ¡ÊËÜ´Û11³¬¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§088-621-5416
¥Õ¥¡¥¯¥¹¡§088-655-0172