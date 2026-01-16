°°²½À®¥Ûー¥à¥º¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyRefer¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ãç´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½
³ô¼°²ñ¼ÒTalentX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÎëÌÚ µ®»Ë¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§330A¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyRefer¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë°°²½À®¥Ûー¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö°°²½À®¥Ûー¥à¥º¡×¡Ë¤Î´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼è¤êÁÈ¤ßÇØ·Ê
¡¡¡ØHEBEL HAUS¡Ù¤ò´ðÈ×¤Ë¿·ÃÛÀÁÉé»ö¶È¤ò¼ç¼´¤È¤¹¤ë°°²½À®¥Ûー¥à¥º¤Ï¡¢»ö¶ÈÂ¿³Ñ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·Ð¸³¤äÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¿Íºâ³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤·¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤Ï¥¹¥¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¼Ò¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¿Íºâ³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤¬¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤Ï°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºâ³ÎÊÝ¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤ëÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼è¤êÁÈ¤ßÀ®²Ì¤ÈÅ¸Ë¾
¡¡¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMyRefer¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤ËÃÎ¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ë¿»Æ©¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æµá¿Í¾ðÊó¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖºÎÍÑ¤Ï¿Í»öÉôÌç¤À¤±¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼ÒÆâ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¼Ò°÷¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºâ¤¬¼«È¯Åª¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¡§¿Í»öÉô ¼¡Ä¹ ËÌ»³ Ã£ºÈ »á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Í»öÉô ¿ÍºâºÎÍÑ¼¼ ¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ²Ý Èªß· ¾°Ì÷ »á
¼èºàµ»ö¡§https://mytalent.jp/lab/case_asahikasei/
¢£MyRefer¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖMyRefer¡×¤Ï¡¢¼Ò°÷¾Ò²ð¡Ê¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò°÷¤ÈºÎÍÑ¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¡¢¹ñÆâ½é¤Î¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¶È³¦¡¦´ë¶Èµ¬ÌÏÌä¤ï¤º¡¢1,000¼Ò°Ê¾å¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À©ÅÙÀß·×¡¢±¿ÍÑÄêÃå¡¢¼Ò°÷¥Êー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¢¼ÒÆâ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä¼Ò°÷¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤òÆ³Æþ¡¢Â¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mytalent.jp/refer/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTalentX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTalentX¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMyRefer¡×¤«¤é»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢ºÎÍÑ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖMyTalent¡×¡¢ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖMyBrand¡×¤Ê¤É¡¢ºÎÍÑDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMy¥·¥êー¥º¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¤ß¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ºÎÍÑÀïÎ¬¤ÎÀß·×¤ÈÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¤¹¤ëÀïÎ¬RPO¥µー¥Ó¥¹¡¢¥×¥í¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Í»ö¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í»ö¡×¤Ê¤É¡¢ÀïÎ¬¿Í»ö¤Î¼Â¹Ô»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ²ñ¼Ò³µÍ× ¡Û
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTalentX¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§330A¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©162-0825¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿À³Úºä4-8¡¡¿À³Úºä¥×¥é¥¶¥Ó¥ëG³¬
Âå¡¡É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡ÎëÌÚ µ®»Ë
Àß¡¡Î©¡§2018Ç¯5·î28Æü
²ñ¼ÒHP¡§ https://talentx.co.jp
¥µー¥Ó¥¹HP¡§https://mytalent.jp/