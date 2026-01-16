¹ñºÝ¥¢ー¥È¡õ¥Ç¥¶¥¤¥óÂç³Ø¹» À¼Í¥²ÊÂ´¶È¡¦½¤Î»¸ø±é¡Ø¥Ö¥ó¥Ê¤è¡ªÌÚ¤«¤é¤ª¤ê¤Æ¤³¤¤¡Ù³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ
£Î£Ó£Ç¥°¥ëー¥×¤Î¹ñºÝ¥¢ー¥È¡õ¥Ç¥¶¥¤¥óÂç³Ø¹»¡ÊA&D¡Ë¤ÎÀ¼Í¥²Ê¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢Â´¶È¡¦½¤Î»¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¼¤È¸ÀÍÕ¡¢²»³Ú¡¢¤½¤·¤Æ¿ÈÂÎÉ½¸½¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆËÂ¤¬¤ì¤ëÉñÂæºîÉÊ¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢²¹¤«¤µ¤È¿¼¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ËËþ¤Á¤¿¸ø±é¤Ç¤¹¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
Æü»þ¡§1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00～18:00¡Ê16:30 ¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
²ñ¾ì¡§·´»³»ÔÃæ±û¸øÌ±´Û Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡Ê¢©963-8876 Ê¡Åç¸©·´»³»ÔÏ¼»³£±ÃúÌÜ£¸－£´¡Ë
ºîÉÊ¾Ò²ð
¡Ø¥Ö¥ó¥Ê¤è¡ªÌÚ¤«¤é¤ª¤ê¤Æ¤³¤¤¡Ù
Ï¯ÆÉ½¸ÃÄ¡Ö10¥Ñー¥»¥ó¥È¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
±é½Ð¡§¤¢¤ª¤¤è¤·¤³
½Ð±é¡§ËÜ¹» À¼Í¥²Ê Á´°÷
¥«¥¨¥ë¤Î¾¯Ç¯¡¦¥Ö¥ó¥Ê¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä½ÐÍè»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¤¤¤Î¤Á¡É¤ÎÂº¤µ¤äÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤Ë¿¨¤ì¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
Ï¯ÆÉ¤ò¼´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±é·à¤È¤·¤Æ¾å±é¡£
»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òË¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÀ¼¤ÈÉ½¸½¤ÇËÂ¤°¥¹¥Æー¥¸
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢À¼Í¥²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÉñÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿´¶¾ðÉ½¸½
¡¦¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿±éµ»
¡¦Ãç´Ö¤ÈÃÛ¤¯ÉñÂæÉ½¸½¤Î°ìÂÎ´¶
Æü¡¹¤Î³Ø¤Ó¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¢¿¿Ùõ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÃúÇ«¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¯ÆÉ·à¤ä±é·à¤¬¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÊª¸ì¤Ë¿´¤ò°Ñ¤Í¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¸ø±é¤Ç¤¹¡£
¡ü´Ñ·à¸å¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î
´Ñ½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢
¡¦É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Î±ü¿¼¤µ
¡¦¤¤¤Î¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦ÀÅ¤«¤ÊÍ¾±¤
¤¬¡¢¤¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ª°ì¿Í¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Ë¡¿Í¹ñºÝÁí¹ç³Ø±à¡¡¹ñºÝ¥¢ー¥È¡õ¥Ç¥¶¥¤¥óÂç³Ø¹»
½êºßÃÏ¡§¢©963-8811Ê¡Åç¸©·´»³»ÔÊýÈ¬Ä®2-4-1
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§»ÔÅÄ Èæº´¹À
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.art-design.ac.jp/
NSG¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¶µ°é»ö¶È¤È°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢·ò¹¯¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ä·úÀß¡¦ÉÔÆ°»º¡¢¿©¡¦ÇÀ¡¢¾¦¼Ò¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢ICT¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢ÈþÍÆ¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÅù¤ÎÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë101Ë¡¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ò¡ÖÀ¤³¦°ìË¤«¤Ç¹¬¤»¤Ê¤Þ¤Á¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö»Å»ö¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤¹¤ë»ö¶È¤ÎÁÏÂ¤¤ËÌ±´Ö¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
