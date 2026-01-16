2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
2026Ç¯1·î16Æü³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥µー¥ë»¥ËÚ¤Î¥·¥ç¥³¥éÀìÌçÅ¹¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨ ¥Þ¥µー¥ë¤Î¡Ø¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2026¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¿·ºî¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Ö¥Æ¥í¥ïー¥ëËÌ³¤Æ»¡×¤Ï1·î25Æü¡ÊÆü¡ËÈ¯Çä³«»Ï¡£
»¥ËÚ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨ ¥Þ¥µー¥ë¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥µー¥ë¡¢½êºßÃÏ¡§»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÅÃ« ·ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤ò1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥í¥ó¡¦¥É¥¥¡¦¥·¥ç¥³¥é2026 °ËÀªÃ°¿·½É¤Ë2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é½ÐÉÊ¤¹¤ë¿·ºî¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Ö¥Æ¥í¥ïー¥ëËÌ³¤Æ»¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹ togo¡×¤Ï¡¢1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://masale.jp/
2026Ç¯¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨ ¥Þ¥µー¥ë¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖPremium Being Valentine¡×¤Ç¤¹¡£¾å¼Á¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤ÇºÌ¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ºî¡Ö¥Æ¥í¥ïー¥ëËÌ³¤Æ»¡× ²Ì¼Â¤Î¥Ïー¥â¥Ëー 4¸ÄÆþ \2,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿·ºî¡Ö¥Æ¥í¥ïー¥ëËÌ³¤Æ»¡× ²Ì¼Â¤Î¥Ïー¥â¥Ëー 8¸ÄÆþ \4,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Æ¥í¥ïー¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://masale.jp/images/terroir/terroirhokkaido2026.pdf
¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹ togo¡¡\5,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¾¾ÅÄëÎ¸ã¤Î¥Ù¥ë¥®ー½¤¹Ô»þÂå¤Î»×¤¤¤Ç¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÂç²ñ¤Ë¤â½ÐÉÊ¤·¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥°¥ê¥åー¥à¡£¤Û¤Î¤«¤Ë¥³¥Ö¥ß¥«¥ó¤Î¹á¤ê¤Î¤¹¤ë´»µÌ¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë 1Î³¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ù¥ë¥®ー¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¯¥Ã¥ー¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ú¥¥å¥í¥¹¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¾¾ÅÄ¤¬·Ð¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤ÎÌ£¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡ä
º£Ç¯¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤Ï¡¢5¿§¤Î¥Ïー¥È¤ò¥ー¥«¥éー¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 5¿§¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Íµ¤½ç¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¥³¥é¤È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î5¿§¤Î¥Ïー¥È·¿¥·¥ç¥³¥é¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥ÈSelection£µ¡¡³Æ¡¡\2,052¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥«¥éー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤https://masale.jp/images/lineup/vd2026/masale_vd2026.pdf
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥¦¥Ëー
¥¯¥ë¥ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤òÆóÅÙ¾Æ¤¤·¤Æ¡Ö¥«¥ê¥Ã¥µ¥¯¥Ã¡×¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥ïー¥ë¤È¥é¥¯¥Æ¤Î2¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¢¨¥µ¥í¥ó¡¦¥É¥¥¡¦¥·¥ç¥³¥é2026¡¡°ËÀªÃ°¿·½É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÂ¨Æü´°Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2017Ç¯¡ÌÂè27²óÁ´¹ñ²Û»ÒÂçÇîÍ÷²ñ¡Í¤Ë¤ÆºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡ØÌ¾ÍÀÁíºÛ¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢ÅöÅ¹°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡£¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ç½Ð¤ëÀÚ¤ìÃ¼¤òÇË´þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤ò2ÅÙ¾Æ¤¤·¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¡£Ãæ¤Ë¥¯¥ë¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È¥«¥ê¥Ã¥µ¥¯¥Ã¡É¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÊÑ²½¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨ ¥Þ¥µー¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ã¥Þ¥µー¥ë ¥é¥¯¥Æ38¡ó¡ä¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ã¥Þ¥µー¥ë ¥Î¥ïー¥ë57¡ó¡ä2¼ïÎà¤ÎÌ£¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Û»Ò¡ä
±¦¤«¤é¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥·¥ç¥³¥é¡§20ËçÆþ \2,268(ÀÇ¹þ)¡¿10ËçÆþ \1,620(ÀÇ¹þ)¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥¦¥Ëー¥Î¥ïー¥ë¡¿¥é¥¯¥Æ¡§130g¡¡\1,728¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥¦¥Ëー¥Î¥ïー¥ë¡¿¥é¥¯¥Æ¡§65£ç¡¡\1,080¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥¦¥Ëー ¥Î¥ïー¥ë¡õ¥é¥¯¥Æ \540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥µ¥Ö¥ì ¥Î¥ïー¥ë¡õ¥é¥¯¥Æ \972(ÀÇ¹þ)
¢£¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨ ¥Þ¥µー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨ ¥Þ¥µー¥ë¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÀìÌçÅ¹¡×¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÆëÀ÷¤ß¤ÎÇö¤«¤Ã¤¿1988Ç¯¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹³Ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥·¥ç¥³¥é¤ÎÌ£¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿ÁÏ¶È¼Ô(¸ÅÃ« ¾¡)¤¬»¥ËÚ¤Ç³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¥ËÚ»ÔÆâ4Å¹ÊÞ¤È¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ë2Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡È»¥ËÚ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²°¤µ¤ó¡É¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥³¥é¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼êºî¤ê¤Î¡Ö¥·¥ç¥³¥é¡×¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ØÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥Èºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Îµ»½Ñ¤òÄÉµá¤¹¤ëËÌ³¤Æ»ºÇÂçµé¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¥Áー¥à¤¬ºî¤ê¤À¤¹¡¢À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëºÇ¾å¼Á¥«¥«¥ª¤È¸·Áª¤µ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»ÁÇºà¤È¤ÎÍ»¹ç¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¹¤Ç¤Ï³Ê¼°¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë»¥ËÚËÜÅ¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëŽ¢¥ô¥¡¥ó¥É¥¥ー¥ºŽ£¤Ë¤è¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÃæ¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨ ¥Þ¥µー¥ë¡×¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÁ´¹ñ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥µー¥ëÀßÎ©¡¡¡¡¡§1988Ç¯ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸ÅÃ« ·ò½¾¶È°÷¿ô¡§100Ì¾(¥Ñー¥È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò´Þ¤à)Å¹ÊÞ¡¡¡¡¡§ËÜÅ¹¡¢»¥ËÚ»°±ÛÅ¹¡¢Âç´Ý»¥ËÚÅ¹¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á½ÐÈ¯¥í¥ÓーÅ¹¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¥²ー¥È¥é¥¦¥ó¥¸Å¹¡¢COCONO SUSUKINOÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢SNSÅù¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¸ø¼°HP¡¡¡§https://masale.jp/Instagram¡§ https://www.instagram.com/chocolatiermasale/Facebook ¡§ https://www.facebook.com/masale1988/
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©064-0811¡¡»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî11¾òÀ¾18ÃúÌÜ1-30URL¡¡¡¡ ¡§ https://masale.jp/¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥µー¥ëÃ´Åö¡§ ¸ÅÃ« ãÐ²Ã»ÒTEL ¡§ 011-551-7002FAX ¡§ 011-513-6644Mail¡§ info@masale.jp