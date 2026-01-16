¡Ú¹¾ÊÌ»Ô¤Ë½é½ÐÅ¹¡ª¡Û¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¹¾ÊÌÌîËÚÅ¹¤¬2026Ç¯£±·î23Æü(¶â)¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥ó¥®¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¹â»³ ±ÑÇ·¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¡Ù¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô¤Ë¿·Å¹ÊÞ¡Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¹¾ÊÌÌîËÚÅ¹¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¹¾ÊÌÌîËÚÅ¹¡¡³°´Ñ¥¤¥áー¥¸
¢£¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¹¾ÊÌÌîËÚÅ¹¡¡Å¹ÊÞ³µÍ×
¡Ú½»¡¡¡¡½ê¡Û¢©069-0813 ËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»ÔÌîËÚÄ®48¡¾5
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00～19:00¡¡¢¨ÅöÆüÊ¬¤Î¥Ñ¥ó¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¡¡¡¡¡ÚÃó ¼Ö ¾ì¡Û¤¢¤ê
¤³¤ì¤Þ¤Ç»¥ËÚ»ÔÆâ¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡ª
ËÌ³¤Æ»¤Î¹¾ÊÌ»ÔÌîËÚÄ®¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ø¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¼Ô¤¬Â¿¤¯Êë¤é¤¹¿Íµ¤¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡£º£²ó¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¹¾ÊÌÌîËÚÅ¹¡Ù¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¤ËÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î»ö¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£JRÌîËÚ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¡¢¹ñÆ»12¹æÀþ¤ËÌÌ¤·¤¿Î©ÃÏ¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ÎÅÓÃæ¤ä¤ª¼Ö¤Ç¤âÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£Ìó80¼ïÎà¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ç¡¢³ØÀ¸¤«¤é»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬Êë¤é¤¹ÌîËÚ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ËèÆü¤Ç¤âÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¹¾ÊÌÌîËÚÅ¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
Á´¹ñ¤Î¿©¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¤ÎÂåÉ½¾¦ÉÊ¡£
¤È¤Ù¤Ê¤¤¿©¥Ñ¥ó
1¶Ô ÀÇ¹þ380±ß¡¡¡¡2¶Ô(1ËÜ) ÀÇ¹þ720±ß
ËèÆü¿©¤Ù¤ë¿©¥Ñ¥ó¤À¤«¤é¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉÊ¼Á¤â½Å»ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¡Ø¤æ¤á¤Á¤«¤é¡Ù¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Íñ¡¦ÆýÀ½ÉÊ¡¦¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¦¥Ð¥¿ー¡¦¥Þー¥¬¥ê¥ó¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¤Ë¤ª¤Ä¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤¤¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿©¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
Íñ¡¦ÆýÉÔ»ÈÍÑ¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£ÁÏ¶È¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£
ÁÏ¶È¤ÎÌ£ ¤â¤Á¤Ù¤¨¡Ê¥·¥å¥¬ー¡¦¤¤Ê¤³¡Ë
1¸Ä ÀÇ¹þ260±ß
ÁÏ¶È¤«¤é¿Íµ¤¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥ó¥°¤¢¤²¥Ñ¥ó¡£
ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì£¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÎÀ½Ë¡¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤Ä¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¤ªÌß¤Î¤è¤¦¤ÊÃÆÎÏ¤ÎËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤Î¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤ò¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÍÈ¤²¥Ñ¥ó¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÄ¹¤á¤ËÍÈ¤²¤Æ³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Íñ¡¦ÆýÀ½ÉÊÉÔ»ÈÍÑ¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤ä¤Ä¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¤Î¿Íµ¤No.1¾¦ÉÊ¡ª¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ï¸å°ú¤¯¥Ð¥¿ー¤ÎË½á¤Ê¹á¤ê¡£
¥Ú¥ó¥®¥ó¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó
1¸Ä ÀÇ¹þ220±ß
³°Â¦¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡£
¼Â¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë1ÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤±¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍÏ¤«¤·¤¿ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥Ð¥¿ー¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤ë¤Î¤¬¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¡£¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤´¤È¤Ë¥Ð¥¿ー¤Î¹á¤ê¤¬¤ª¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ìー¥Ñ¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê(R)¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡ª ºÇ¹â¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥«¥ìー¥Ñ¥ó¤¬£³¤Ä¤âÂ·¤¦¡ª¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¼«Ëý¤ÎÆüËÜ°ì¤Î¥«¥ìー¥Ñ¥ó¢¨
¡¦¡Ú2021Ç¯ºÇ¹â¶â¾Þ¡Û¥«¥ìー¥Ñ¥ó¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡¡ÀÇ¹þ330±ß
¡¦¡Ú2020¡¦2022Ç¯ºÇ¹â¶â¾Þ¡Û³¤Ï·¥«¥ìー¥Ñ¥ó¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡¡ÀÇ¹þ380±ß
¡¦¡Ú2024¡¦2025Ç¯ºÇ¹â¶â¾Þ¡ÛËÌ³¤Æ»»ºµí¤Î¥«¥ìー¥Ñ¥ó¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡¡ÀÇ¹þ380±ß
ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ªÌß¤Î¤è¤¦¤ÊÃÆÎÏ¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢°á¤ò¤Ä¤±¤ÆËèÆü¤ªÅ¹¤Ç¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î°á¤ÎÃæ¤«¤éÆÃÀ½¥«¥ìー¥ëー¤È¥Áー¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤¬¤È¤í¤±½Ð¤¹¡Ø¥«¥ìー¥Ñ¥ó¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡Ù¡£¥«¥ìー¥ëー¤Ë´Å¥¨¥Ó¥ª¥¤¥ë¤ò²Ã¤¨¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤Î³¤Ï·¤¬´Ý¤´¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡Ø³¤Ï·¥«¥ìー¥Ñ¥ó¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¹þ¤ó¤À¥Û¥í¥Û¥í¤È½À¤é¤«¤¤ËÌ³¤Æ»»º¤ÎµíÆù¤òìÔÂô¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ØËÌ³¤Æ»»ºµí¤Î¥«¥ìー¥Ñ¥ó¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡Ù¡£¤¤¤º¤ì¤â¥«¥ìー¥Ñ¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê(R)¤ÇÁ´¹ñ¤Î¿ô¤¢¤ë¥«¥ìー¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤«¤éÆüËÜ°ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼«Ëý¤Î¥«¥ìー¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡ÆüËÜ¥«¥ìー¥Ñ¥ó¶¨²ñ¼çºÅ¡Ê https://currypan.jp/gp ¡Ë¤¬¼çºÅ¡£¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¤Ï¡¢2020¡¦2022Ç¯¤Ë¡Ö³¤Ï·¥«¥ìー¥Ñ¥ó¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡×¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ö¥«¥ìー¥Ñ¥ó¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡×¤¬¡¢¤½¤·¤Æ2024¡¦2025Ç¯¤Ë¡ÖËÌ³¤Æ»»ºµí¤Î¥«¥ìー¥Ñ¥ó¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºÇ¹â¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¤È¤Ï
¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êー¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÂçÃÏ¤Ç°é¤Ã¤¿¾®Çþ¤ò¤Ä¤«¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤ÇËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñ¥ó¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ëËÌ³¤Æ»È¯¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¡£ËÌ³¤Æ»»º¤Î¾®Çþ¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¡¢¥ªー¥×¥ó»þ¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÁ´¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹Ì¾¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆ°Êª¤Î¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤«¤é¡£·è¤·¤Æ¸å¤í¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡¢¥è¥Á¥è¥Á¤Ç¤âÁ°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î»Ñ¤«¤é¡Ö¾ï¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ ¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ùー¥«¥êーÅ¹ÊÞ ¢¡
¡ÚËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¡Û·ÃÄíÅ¹¡¢±ß»³Î¢»²Æ»Å¹¡¢»³É¡Å¹¡¢Èþ±àÅ¹¡¢ËÌÌîÅ¹¡¢¿·ÀîÅ¹¡¢¼ê°ðÁ°ÅÄÅ¹¡¢Coco¥Ýー¥ë¥¿¥¦¥óÅ¹¡¢ÆÑ¾®ËÒ¾Â¥ÎÃ¼Å¹¡¢ËÌ¸«Å¹¡¡¡ÚÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¡Û¹°Á°¾ëÅìÅ¹¡¢½©ÅÄÅìÄÌÅ¹¡¢Coco½©ÅÄÈ¬¶¶Å¹¡¢ÀçÂæÄ¹Ä®Å¹¡¢Âç²Ï¸¶Å¹¡¡¡Ú¹Ã¿®±Û¥¨¥ê¥¢¡Û¶âÂô¤â¤ê¤ÎÎ¤Å¹¡¢¥¢¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¶Ä¹²¬Å¹¡¢¿·³ã»°¾òÅ¹¡¢Ä¹Ìî¥¨¥à¥¦¥§ー¥ÖÁ°Å¹¡¢¹ÃÉÜ¾¼ÏÂÅ¹¡¡¡Ú´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡ÛÇð¤ÎÍÕ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Å¹¡¢¿ÁÌîÅ¹¡¢Ê¿ÄÍ»ÍÇ·µÜÅ¹¡¢Á°¶¶µÈ²¬Å¹¡¢ÌÐ¸¶Å¹¡¡ºä¸ÍÅ¹¡¢¾åÈøÅ¹¡¢·ë¾ëÉÙ»Î¸«Å¹¡¢¹ñÊ¬»ûÉÜÃæ³¹Æ»Å¹¡¢ËãÉÛ½½ÈÖÅ¹¡¢¥Ú¥ó¥®¥óPalÌÜÇòÅ¹¡¢È¬²¦»Ò¤ß¤Ê¤ßÌîÅ¹¡¡¡ÚÅì³¤¥¨¥ê¥¢¡ÛËÅÄ¾ô¿åÅ¹¡¢¾®ËÒ¸ýÅ¹¡¢²¬ºêÅ¹¡¢À¥¸ÍÉÄ¾ìÅ¹¡¢´ôÉì´ôÆîÅ¹¡¢¾ÂÄÅÅ¹¡¢CocoÌ¾±Ø¥µ¥ó¥íー¥ÉÅ¹¡¢Ì¾Ä¥µË¹¼¤¬µÖÅ¹¡¡¡Ú´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¡ÛÀôº´ÌîÅ¹¡¢¿áÅÄÅ¹¡¢ºæÀôËÌÅ¹¡¢µþÅÔÀ¾µþ¶ËÅ¹¡¢ÌÚÄÅÀî¾ë»³ÂæÅ¹¡¢ÀîÀ¾Å¹¡¢CocoÀîÀ¾Ç½Àª¸ý±ØÅì¸ýÅ¹¡¢É±Ï©ÌîÎ¤Å¹¡¢¿À¸Í¿â¿åÅ¹¡¢»°ÌÚÅ¹¡¢´ä½ÐÅ¹¡¡¡ÚÃæ¹ñ¥¨¥ê¥¢¡Û²¬»³¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¡¢Ê¡»³ÌÚÇ·¾±Å¹¡¡¡Ú¶å½£¥¨¥ê¥¢¡Û¸ÍÈªÅ¹¡¢È¬È¨Ê¿ÌîÅ¹¡¢¶¶ËÜ±ØÁ°Å¹¡¢Ê¡²¬Åì¸¶ÅÄÅ¹¡¢ÊÌÉÜ¤ä¤Þ¤Ê¤ßÅ¹¡¢ÂçÊ¬¹â¾ëÅ¹¡¢±ä²¬Â¿¡¹ÎÉÅ¹
Á´¹ñ¤É¤ÎÃÏ°è¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤ò¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¶á¤¯¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¾ðÊó
[Âå¡¡¡¡É½]¡¡¹â»³¡¡±ÑÇ·
[ËÜ¡¡¡¡¼Ò]¡¡¢©004-0866ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÀ¶ÅÄ¶èËÌÌî£¶¾ò£µÃúÌÜ6-30¡¡¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ó¥ë£²F
[Åìµþ»Ù¼Ò]¡¡¢©170-6008¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-1¡¡¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60¡¡8F
[ÅÅÏÃÈÖ¹æ]¡¡ËÜ¼Ò¡§011⁻375⁻7774¡¡¡¡Åìµþ»Ù¼Ò¡§03-5928-5035
[¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹]¡¡ info@penguinbakery.com¡¡
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.penguinbakery.com/
Facebook¡¡https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.official/
Instagram¡¡https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.official/
X¡¡https://x.com/penguinhokkaido
