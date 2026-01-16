¥É¥¯¥¿ー¥Þー¥Á¥ó¤«¤é¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ßê¤Ó¤ä¤«¤Ç¥¬ー¥êー¤Ê¡ÈTHE VALENTINE COLLECTION¡É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É ¥É¥¯¥¿ー¥Þー¥Á¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡ÈTHE VALENTINE¡É¤òÁ´¹ñ¤Î¥É¥¯¥¿ー¥Þー¥Á¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡£
¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥àー¥¹¥ì¥¶ー¤Ë¥À¥¹¥Æ¥£¥íー¥º¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥·¥å¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Æ¥ó¥È¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ïー¥È¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡¢¥¬ー¥êー¤Ç¤É¤³¤«ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÍ·¤Ó¿´¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸üÄì¤ÎÂçÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ëJADON¤Ï¡¢¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥ì¥¶ー¤Ç»Å¾å¤²¡¢¥µ¥Æ¥óÃÏ¤Î¥Ïー¥È·¿¥Ñ¥Ã¥É¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¬ー¥êー¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Õ¥ê¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ïー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥àー¥¹¥ì¥¶ー¤ò¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤·¡¢½Õ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£
±ð¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥ì¥¶ー¤Ë¥·¥å¥ê¥ó¥¯¤ò¤«¤±¤Æ¡¢É½¾ð¤ò±é½Ð¤·¤¿JADON¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥åー¥º¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëBUZZ¥·¥åー¥º¡¢¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢
¥Ïー¥È¤Î¥á¥¿¥ë¥×¥ìー¥È¤ä¥·¥ê¥³¥ó¤Î¥Óー¥º¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÇÁõ¾þ¡£
¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Æ¥ó¥È¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿ー¥Þー¥Á¥ó¤é¤·¤¤¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£À§Èó¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÚPRODUCT¡Û
¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥àー¥¹¥ì¥¶ー¤Ë¥À¥¹¥Æ¥£¥íー¥º¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿JADON¥Öー¥Ä¡£
¥µ¥Æ¥ó¤Î¥Ïー¥È·¿¥Ñ¥Ã¥É¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¬ー¥êー¤µ¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£
Æ±¿§¤Î¥·¥åー¥ìー¥¹¤Ë¡¢¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¨¥íー¥¦¥§¥ë¥È¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡¢¥Òー¥ë¥ëー¥×»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¡§JADON HEART 8 EYE BOOT
¥«¥éー¡§White+Dusty Rose Smooth+Gingham Print
¥µ¥¤¥º¡§UK3¡Ê22cm¡Ë - UK6¡Ê25cm¡Ë¥×¥é¥¤¥¹¡§\39,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥ê¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥íー¥º¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤È
¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥àー¥¹¥ì¥¶ー¤ò¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¡£¥µ¥Æ¥ó¤Î¥Ïー¥È·¿¥Ñ¥Ã¥É¤¬
°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¡§HEART BACKPACK
¥«¥éー¡§ White+Dusty Rose Smooth+Gingham Print
¥µ¥¤¥º¡§One Size ¥×¥é¥¤¥¹¡§\29,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸÷Âô´¶¤¬Èþ¤·¤¤¥·¥å¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥ì¥¶ー¤ò¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤¿JADON¥Öー¥Ä¡£¥È¥¥¤Ë¤Ï¥Ïー¥È¤Î¥á¥¿¥ë¥×¥ìー¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¦¥§¥ë¥È¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤È¥Òー¥ë¥ëー¥×¤ÇÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¡§JADON TP
¥«¥éー¡§Black Distressed Patent
¥µ¥¤¥º¡§UK3¡Ê22cm¡Ë - UK6¡Ê25cm¡Ë¥×¥é¥¤¥¹¡§\39,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸÷Âô´¶¤¬Èþ¤·¤¤¥·¥å¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥ì¥¶ー¤ò¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤¿BUZZ¥·¥åー¥º¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¦¥§¥ë¥È¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ÇÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¡§BUZZ 5I
¥«¥éー¡§Black Distressed Patent
¥µ¥¤¥º¡§UK3¡Ê22cm¡Ë - UK6¡Ê25cm¡Ë¥×¥é¥¤¥¹¡§\28,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸÷Âô´¶¤¬Èþ¤·¤¤¥·¥å¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥ì¥¶ー¤ò¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¥Ã¥°¡£µ¡Ç½Åª¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥·¥ê¥³¥ó¥Óー¥º¤Î¥Á¥ãー¥à¤òÁõ¾þ¡£
±ð¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÀöÎý¤µ±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¡§TOP HANDLE BAG
¥«¥éー¡§ Black Distressed Patent
¥µ¥¤¥º¡§One Size ¥×¥é¥¤¥¹¡§\30,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¤ªµÒÍÍÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥É¥¯¥¿ー¥Þー¥Á¥ó¡¦¥¨¥¢¥¦¥¨¥¢ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
http://jp.drmartens.com/
TEL¡§0120-66-1460
ABOUT DR. MARTENS
¥É¥¯¥¿ー¥Þー¥Á¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Öー¥Ä¡ÈTHE 1460 BOOT¡É¤Ï 1960 Ç¯ 4 ·î 1 Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç½é¤á¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¥¤¥¨¥íー¥¦¥§¥ë¥È¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ë¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥¢¥Ã¥Ñー¡¢¹ÂÆþ¤ê¤Î¥½ー¥ë¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¥Ñ¥¿ー¥ó ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Öー¥Ä¤ÏÅö»þ¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ïー¥¯¥Öー¥Ä¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¯¥¿ー¥Þー¥Á¥ó¤Î¥Öー¥Ä ¤ä¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤ä¶¯¤µ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä³èÆ°²È¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¥·ー¥ó¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÂÑµ×À¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ÎÂ¸µ¤ò¾þ¤êÂ³¤±¡¢¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤Î´ú°õ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1960 Ç¯¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò´è¤Ê¤Ë¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê·¤ºî¤ê¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Official Instagram: @drmartens_japan ¡Ê#DrMartens, #¥É¥¯¥¿ー¥Þー¥Á¥ó¡Ë