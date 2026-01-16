¡ÚTAC¸øÌ³°÷¡Û¡ÖÂç³Ø2Ç¯À¸¤«¤éÌÜ»Ø¤¹¡ª¸øÌ³°÷¡ª¡×¤ò1/19¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÇÛ¿®¡ª
2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë20:00 ～20:40¡¡TAC²£ÉÍ¹»¤«¤éÇÛ¿®¡ª
Âç³Ø2Ç¯À¸¤«¤éÁá¤á¤Ë¸øÌ³°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º£¤«¤é³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸úÎ¨¤è¤¯³Ø½¬¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É²£ÉÍ¹»Ã´Ç¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£Æü»þ¡¿¾ì½ê
2026Ç¯1·î19Æü(·î)¡¡20¡§00～20¡§40
£Ô£Á£Ã²£ÉÍ¹»¤«¤éÇÛ¿®
担 当 講 師
TAC¸øÌ³°÷¹ÖºÂ ²Æ´£ Èþµ®»Ò ¹Ö»Õ
¿ôÅª½èÍý¤È¼«Á³²Ê³Ø¤òÃ´Åö¤·¡¢»ÖË¾Æ°µ¡¤Ê¤É¤ÎÍ¥¤·¤¤Åººï¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¸ÄÊÌ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤äÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡£
参 加 方 法
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡Ë
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#yokohama
º£¤À¤±¡ª2027Ç¯¹ç³ÊÌÜÉ¸ Àè¼è¤ê³Ø½¬¤Ä¤Áí¹çËÜ²ÊÀ¸¤¬\2.2Ëü±ßOFF¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¡Ê～26/2/15¡Ë¤Ç¡¢2027Ç¯¹ç³ÊÌÜÉ¸¤ÎÀè¼è¤ê³Ø½¬¤Ä¤Áí¹çËÜ²ÊÀ¸¤¬¡¢ÄÌ¾ï¼õ¹ÖÎÁ¤è¤ê2.2Ëü±ß³ä°ú¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
ÃÏÊý¾åµé¡¦»ÔÌò½ê¡¦¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯ÌÜ»Ø¤»¤ë¡ª
Áá¤á¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ç2026Ç¯ÅÙ¤Î¶µÍÜ¥¿¥¤¥×¤Î¸øÌ³°÷»î¸³¤ò¡ÉÀè¼è¤ê¡É¹ç³Ê¤â¡ª
Åß¤«¤é³Ø½¬¤ò»Ï¤á¡¢¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¡ÊÂçÂ´¡Ë¡Ö¶µÍÜ¶èÊ¬¡×¤äÅìµþÅÔIÎàB¿·Êý¼°¤Ê¤É¤ÎºÇ½ª¹ç³Ê¤âÌÜ»Ø¤»¤ë¡ÖÀè¼è¤ê¹ÖµÁ¡×¤Ä¤¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¼è¤ê³Ø½¬¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Î¸øÌ³°÷»î¸³ÂÐºö¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ø½¬¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
- Áá¤á¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ç¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¹ñ²È°ìÈÌ¿¦(ÂçÂ´)[¶µÍÜ¶èÊ¬]¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎºÇ½ª¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡ª
- ¤¤¤ÁÁá¤¯1¤ÄÌÜ¤ÎºÇ½ª¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ2027Ç¯ÅÙ¤Î½¢³è¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡ª
- ¡ÖÀè¼è¤ê¹ÖµÁ¡×¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¿ôÅª½èÍý¤äÏÀÊ¸»î¸³ÂÐºö¤Î³Ø½¬ÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤Ç¤¤ë¡ª
- É®µ»î¸³ÂÐºö¤«¤éÌÌÀÜ»î¸³ÂÐºö¤Þ¤Ç¡¢¸øÌ³°÷»î¸³¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÐºö¤¬Á´¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥³ー¥¹¡ª
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_sakidori.html
