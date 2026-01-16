¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¤¤ï¤FC¡Û2/15(Æü) Ê¡ÅçÀï¤ò¡ÖÊ¡ÅçÌ±Í§¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¥Þ¥Ã¥Á ～Ê¡Åç¥Àー¥Óー～¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥° ÃÏ°è¥êー¥°¥é¥¦¥ó¥É EAST-B Âè2Àá
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ï¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥° ÃÏ°è¥êー¥°¥é¥¦¥ó¥É EAST-B Âè2Àá Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFCÀï¤ò¡ÖÊ¡ÅçÌ±Í§¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¥Þ¥Ã¥Á ～Ê¡Åç¥Àー¥Óー～¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»î¹ç³µÍ×¡Û
|Æü»þ
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë13:03¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
|ÂÐÀï
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥° ÃÏ°è¥êー¥°¥é¥¦¥ó¥É EAST-B Âè2Àá
¤¤¤ï¤FC vs Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
|²ñ¾ì
¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¤¤ï¤¡Ê¢©972-8311 Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¾ïÈØ¿åÌîÃ«Ä®Îµ¥±Âô308¡Ë
|¥Þ¥Ã¥Á¥Ñー¥È¥Êー
Ê¡ÅçÌ±Í§¿·Ê¹¼Ò
|Ãæ·Ñ
DAZN¡¢Ê¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡¢FM¤¤¤ï¤¡Ê¥é¥¸¥ª¡Ë