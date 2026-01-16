¡Ú¤¤¤ï¤­FC¡Û2/15(Æü) Ê¡ÅçÀï¤ò¡ÖÊ¡ÅçÌ±Í§¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¥Þ¥Ã¥Á ～Ê¡Åç¥Àー¥Óー～¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ

³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤­¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö


¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤­FC¤Ï¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥° ÃÏ°è¥êー¥°¥é¥¦¥ó¥É EAST-B Âè2Àá Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFCÀï¤ò¡ÖÊ¡ÅçÌ±Í§¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¥Þ¥Ã¥Á ～Ê¡Åç¥Àー¥Óー～¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£



¤Ê¤ª¡¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡Ú»î¹ç³µÍ×¡Û


|Æü»þ


2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë13:03¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ



|ÂÐÀï


ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥° ÃÏ°è¥êー¥°¥é¥¦¥ó¥É EAST-B Âè2Àá
¤¤¤ï¤­FC vs Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC



|²ñ¾ì


¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¤¤ï¤­¡Ê¢©972-8311 Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤­»Ô¾ïÈØ¿åÌîÃ«Ä®Îµ¥±Âô308¡Ë



|¥Þ¥Ã¥Á¥Ñー¥È¥Êー


Ê¡ÅçÌ±Í§¿·Ê¹¼Ò



|Ãæ·Ñ


DAZN¡¢Ê¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡¢FM¤¤¤ï¤­¡Ê¥é¥¸¥ª¡Ë