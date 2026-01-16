À¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Î¥ïー¥ëºÇÁ°Àþ¡ª¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥Ã¥°¡ÙDVD 2026Ç¯5·î13Æü(¿å)È¯Çä·èÄê¡ª
¤Õ¤¿¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¡¢ÌîÎÉ¸¤¤À¤Ã¤¿
¢£Âè77²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ô¤¢¤ë»ëÅÀÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Õ¡Ô¥Ñ¥ë¥à¥É¥Ã¥°¿³ºº°÷¾Þ¡Õ¼õ¾ÞºîÉÊ¡ª
2024Ç¯¤ÎÂè77²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¤¢¤ë»ëÅÀÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¹ñºÝÅªÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¥í¥¦¡¦¥¤¥¨¤ä¥¸¥ã¡¦¥¸¥ã¥ó¥¯ー¤é¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡¢Ãæ¹ñ±Ç²èÂèÏ»À¤Âå¤«¤é¿·¤¿¤Ë·ë¼Â¤·¤¿µ¤±Ô¡¢¥°¥¡¥ó¡¦¥Õー´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡£¡Ê¤Ê¤ª¡¢Í¥½¨¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¸¤¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ë¥à¥É¥Ã¥°¿³ºº°÷¾Þ¤âW¼õ¾Þ¡ª¡Ë
¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥í¥¯¤µ¤ó¡Ù(15)¤ä¡¢2020Ç¯¶½¹ÔÀ®ÀÓÀ¤³¦No.1¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡ÖThe Eight Hundred¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥°¥¡¥ó¡¦¥Õー´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ê¡¢Èó¾ð¤Ê¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤È¼Ò²ñÅª¥á¥¿¥Õ¥¡ー¤¬åÌÌ©¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²èº×¤Ç36°Ê¾å¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢15°Ê¾å¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ý¥ó¡¢Ãæ¹ñ¿·À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¸¥ã¡¦¥¸¥ã¥ó¥¯ー¤é¤¬½Ð±é¡ª
¼ç±é¤Ï¥À¥ó¥Æ¡¦¥é¥à´ÆÆÄºîÉÊ¾ïÏ¢¤Î¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ý¥ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤¹²ÉÌÛ¤Ç¸ÉÆÈ¤Î±Æ¤¬Þú¤à¥é¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤½¤ó¤Ê¥é¥ó¤Î¿´¤Î¤Ò¤À¤ËÆþ¤ê¹þ¤à»¨µ»ÃÄ¤Î¥°¥ìー¥×¤òÃæ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¥È¥ó¡¦¥êー¥äー¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¿·À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ÆÆÄ¥¸¥ã¡¦¥¸¥ã¥ó¥¯ー¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥Ã¥°¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ý¥ó
¥È¥ó¡¦¥êー¥ä―
¥¸¥ã¡¦¥¸¥ã¥ó¥¯ー
¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤ー
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥°¥¡¥ó¡¦¥Õー¡¡
µÓËÜ¡§¥¸¡¦¥ë¥¤¡¿¥¦ー¡¦¥Ó¥ó
»£±Æ¡§¥¬¥ª¡¦¥¦¥§¥¤¥Á¥¦
²»³Ú¡§¥Ö¥ì¥È¥ó¡¦¥Ó¥Ó¥¢¥ó
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
2008Ç¯¡¢ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅ´Ö¶á¤ÎÃæ¹ñ¡£
Í§¿Í¤ò¸í¤Ã¤Æ»à¤Ê¤»¤¿ÀÄÇ¯¥é¥ó¤Ï¡¢·º´ü¤ò½ª¤¨¥´¥Óº½Çù¤ÎÃ¼¤Ë¤¢¤ë¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¼Â²È¤Ï¤â¤Ì¤±¤Î³Ì¤Ç¡¢¼ò¤ËÅ®¤ì¤¿Éã¤Ï¤µ¤Ó¤ì¤¿Æ°Êª±à¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¼¹Ù¹¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¶è²èÀ°Íý¤Ç¿Í¤ÎÎ®½Ð¤¬»ß¤Þ¤é¤ºÇÑÔÒ¤¬ÌÜÎ©¤Ä³¹¤Ç¤Ï¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¸¤¤¿¤Á¤¬ÌîÀ¸²½¤·¤Æ·²¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥ó¤òµ¤¤Ë³Ý¤±¤ë·Ù´±¤«¤éÊá³ÍÂâ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é°ìÉ¤¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¹õ¤¤¸¤¤È½Ð²ñ¤¦¡£·è¤·¤ÆÊá¤Þ¤é¤º¾Þ¶â¤ò·ü¤±¤é¤ì¤¿¹õ¤¤¸¤¤È¥é¥ó¤Î´Ö¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«´ñÌ¯¤ÊÍ§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Îå«¤Ï¥é¥ó¤òµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯―
¢§¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥Ã¥°¡ÙDVD ¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯5·î13Æü(¿å)
¡Ú²Á³Ê¡Û
4,620±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
¡¦Í½¹ðÊÓ
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
(C) 2024 The Seventh Art Pictures (Shanghai) Co., Ltd. All Rights