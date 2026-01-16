¡Ú1996Ç¯¾å±ÇÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÉü¹ï¡Û¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Filmarks Store¤È°ìÉô¾å±Ç·à¾ì¤Ç¤ÎT¥·¥ã¥ÄÈÎÇä¤¬·èÄê¡ª
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µー¥Ó¥¹¡ÖFilmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þー¥¯¥¹¡Ë¡×¼çºÅ¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Æ¡¢·à¾ì¸ø³«30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢´ÆÆÄ¥À¥Ëー¡¦¥Ü¥¤¥ë¡¢¼ç±é¥æ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬ー¤Ë¤è¤ë1990Ç¯Âå¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¼ã¼ÔÊ¸²½¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¤Î¶â»úÅã¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤ò2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾å±ÇÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉü¹ï¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ÎÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²áµî¤È¸½Âå¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¼¡À¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBehind the Scenes¡×¤¬¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤È¤Î¸ø¼°¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢Éü¹ï¡¦ÈÎÇä¡£¤½¤ÎÃæ¤ÎÂè°ìÃÆ¾¦ÉÊ¤òEC¥µ¥¤¥È¡ÖFilmarks Store¡×¤È°ìÉô¾å±Ç·à¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ²Á³Ê¡§\9,900¡ÊÀÇ¹þ)
¢£ ¥µ¥¤¥º¡§S¡¦M¡¦L¡¦XL¡¦XXL¡Ê·à¾ìÈÎÇä¤ÏL¡¦XL¤Î¤ß¡Ë
¢£ ¹ØÆþÀè¡§EC¥µ¥¤¥È¡ÖFilmarks Store¡×¤ª¤è¤Ó°ìÉô¾å±Ç·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä
¡ÊEC¥µ¥¤¥È¤Ï12:00～¡Ë
¢£ ÈÎÇä·à¾ì¡§¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¡¢Bunkamura¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ ½ÂÃ«µÜ²¼
¢£ ÈÎÇä·ÁÂÖ¡§¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä
¢£ ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://store.filmarks.com/products/sttrsp012601
ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï1996Ç¯¤Î¸ø³«Åö»þ¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸å¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ËÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìÃå¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¸½ºß¡¢Æó¼¡Î®ÄÌ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÉü¹ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤Î¼Á´¶¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¸ø³«Åö»þ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÃúÇ«¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥ìー¥Ü¥Ç¥£¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÏºîÉÊ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥í¥´¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤ÏµÕÊ¸»ú¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Î´ð½à¤ÇºÇÅ¬¤Ê¥Ø¥ô¥£ー¥¦¥§¥¤¥ÈÁÇºà¤òÁªÄê¡£À¸ÃÏ¤«¤é¥×¥ê¥ó¥Èµ»Ë¡¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¥¢ー¥ô¥£¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥·¥å¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¥À¥Ëー¡¦¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë1990Ç¯Âå¤Î¼ã¼ÔÃ£¤¬Êú¤¨¤ë¼Â¾ð¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¤Î¶â»úÅãÅªºîÉÊ¡£
¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤ÈÅö»þ¤ÎÉü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ë¤³¤È¡¢Æó¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ90Ç¯Âå¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¾ÝÄ§¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¸ø³«¾ðÊó
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê
¸ø³«·à¾ì¡§Á´¹ñ89´Û¡Ê¸ø³«·à¾ì¤Ï½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ë
¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡§R15+
ÎÁ¶â¡§1,600±ß¶Ñ°ì¡Ê³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¥Çー¤äÂ¾¤Î³ä°ú¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨¸ø³«·à¾ì¤Ï½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¡£¸ø¼°X¡Ê@Filmarks_ticket¡Ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨·à¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾å±ÇÆü¡¦¾å±Ç´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛµë¡§¥¢¥¹¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨ー¥¹¡¢Filmarks
¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¸ø³«·à¾ì
¾å±Ç·à¾ì°ìÍ÷(https://filmaga.filmarks.com/articles/329383/#:~:text=%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%81Filmarks-,%E3%80%90%E3%80%8E%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%8F%E5%85%AC%E9%96%8B%E5%8A%87%E5%A0%B4%E3%80%91,-%EF%BC%BB%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%EF%BC%BD%E6%9C%AD%E5%B9%8C)¡Ê½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¡Ë
¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
(C)︎Channel Four Television Corporation MCMXCV
1996Ç¯¡¿¥¤¥®¥ê¥¹¡¿93Ê¬
https://filmarks.com/movies/32569
´ÆÆÄ¡§¥À¥Ëー¡¦¥Ü¥¤¥ë
µÓËÜ¡§¥¸¥ç¥ó¡¦¥Û¥Ã¥¸
¸¶ºî¡§¥¢ー¥ô¥£¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥·¥å
½Ð±é¼Ô¡§
¥æ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬ー¡¢¥æ¥¨¥ó¡¦¥Ö¥ì¥à¥Êー¡¢¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥êー¡¦¥ß¥éー¡¢¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¥¯¥¥Ã¥É¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥«ー¥é¥¤¥ë¡¢¥±¥êー¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¥Ôー¥¿ー¡¦¥Þ¥é¥ó¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥³¥¹¥â¡¢¥¢¥¤¥êー¥ó¡¦¥Ë¥³¥é¥¹¡¢¥¹ー¥¶¥ó¡¦¥Ó¥É¥éー¡¢¥Ýー¥êー¥ó¡¦¥ê¥ó¥Á¡¢¥·¥ãー¥êー¡¦¥Ø¥ó¥Àー¥½¥ó¡¢¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¡¦¥Þ¥Ã¥«¥êー¡¢¥¢ー¥ô¥£¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥·¥å¡¢¥Çー¥ë¡¦¥¦¥£¥ó¥È¥ó¡¡¤Û¤«
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥Þー¥¯¡¦¥ì¥ó¥È¥ó¤ÈÈà¤ÎÃç´Ö¤Ï¥Ø¥í¥¤¥óÃæÆÇ¡£¥±¥ó¥«¤¬¼ñÌ£¤Î¥Ù¥°¥Óー¡£µ¤¤Î¤¤¤¤¾®¿´¼Ô¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡£½÷¤¿¤é¤·¤Î¥·¥Ã¥¯¡¦¥Üー¥¤¡£¤½¤·¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¤â¥É¥é¥Ã¥°¤âOK¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¥À¥¤¥¢¥ó¡£ÀàÅð¡¢º¾µ½¡¢Ëü°ú¤¤ò·«¤êÊÖ¤·ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥ì¥ó¥È¥ó¤Ï¹¹À¸¤ò·è°Õ¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ø½Ð¤Æ½¢¿¦¤¹¤ë¡£¤À¤¬¶¯Åð¤Ç¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥°¥Óー¤È¥·¥Ã¥¯¡¦¥Üー¥¤¤¬²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤Æ²ñ¼Ò¤Ï¥¯¥Ó¡£ÃÏ¸µ¤ØÌá¤ì¤Ð¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ä¥¯ÄÒ¤±¤Î¤Þ¤Þ»à¤ó¤ÀÍ§¿Í¤ÎÁò¼°¤À¤Ã¤¿¡£°µÅÝÅª¤ÊÀäË¾´¶¤ÎÃæ¡¢¥ì¥ó¥È¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÅÒ¤±¤Ë½Ð¤ë¡£Çä¿Í¤«¤éÂçÎÌ¤ÎËãÌô¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤µ¤Ð¤±¤ÐÂçÌÙ¤±¤À¡£Âç¶â¤È¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¡£Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚFilmarks¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ï¡Û
Filmarks¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µー¥Ó¥¹¡ÖFilmarks¡×¤¬´ë²è¡¦¼çºÅ¤¹¤ë¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£²áµî¤ÎÌ¾ºî¤Ë¿·¤¿¤Ê¸÷¤òÅö¤Æ±Ç²è´Û¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢±Ç²èÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚFilmarks¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¡Û
X¡§ https://twitter.com/Filmarks_ticket¡Ê@Filmarks_ticket¡Ë
Instagram¡§https://www.instagram.com/filmarks_revival/¡Ê@filmarks_revival¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://revival.filmarks.com/
¡ÚBehind the Scenes(R)¤È¤Ï¡Û
±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦²»³Ú¡¦¥¢ー¥È¤Ê¤É¥«¥ë¥Á¥ãーºîÉÊ¤Î¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤ä¡È¶õµ¤´¶¡É¤òÃúÇ«¤ËÆÉ¤ß²ò¤¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¾ðÊóÈ¯¿®¸»¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¡¢Åö»þ¤Î»þÂåÀ¡¢¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Î´¶¾ð¤Þ¤Ç¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://behind-the-scenes.one/
Instagram¡§https://www.instagram.com/behind.25/
X¡§https://x.com/behind_25