¡¡CIC Japan¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¡¢CEO¡§¥Ç¥Ëー¥¹¡¦¥á¥É¥ì¥ó¥«¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀCIC Fukuoka ¤Ï¡¢Æþµï´ë¶È¤¬100¼Ò¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ2026 Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢³«Àß°Ê¹ß½é¤È¤Ê¤ëÂç·¿¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ONE FUKUOKA BLDG. Ä¾·ë¤ÎÅ·¿À±Ø Åì¸ý²þ»¥³°¤ÎÂç·¿¥â¥Ë¥¿ー¡ÖOne Vision¡×(1/9 - 2/1¤Þ¤ÇÊü±Ç)
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ONE FUKUOKA BLDG.¤ÎÃÏ²¼Æ»¤Ë¤¢¤ëÂç·¿¥â¥Ë¥¿ー¡ÖOne Vision¡×¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿²°³°¡¦¸òÄÌ¹¹ð¡¢YouTube¤ä¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò²£ÃÇÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢CIC Fukuoka¤ËÆþµï¤·³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë 19ÁÈ¤ÎÆþµï´ë¶È¤¬¼ÂºÝ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£CIC¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢»ö¶È¤ÎÊÑ²½¡¢Æþµï¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢Æþµï¼Ô¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯4·î24Æü¤Î³«Àß°Ê¹ß¡¢CIC Fukuoka¤Ï½çÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤ÏÆþµï´ë¶È¿ô¤¬ 100¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢ÁíÆþµï¼Ô¿ô¤â200Ì¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Venture Cafe Fukuoka¤¬Ëè½µÌÚÍËÆü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖThursday Gathering¡×¤ò´Þ¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÎß·×»²²Ã¼Ô¿ô¤Ï¡¢12·îËö»þÅÀ¤Ç7,700Ì¾¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¡²¬¡¦¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Âç´ë¶È¡¢Åê»ñ²È¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¢¹ÔÀ¯¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë19¼Ò¤Î¤¦¤Á8¼Ò¤Ï¡¢CIC Fukuoka¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµ¯ÅÀ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶¦ÁÏ¤ä¶¨¶È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î½Ð±é´ë¶È¤Ï¡¢CIC¤ËÆþµï¤·»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä»ö¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢CIC¤Ç¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¸òÎ®¤ä¶õµ¤´¶¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ©Àï¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆ°²è¤Ï¡¢1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éONE FUKUOKA BLDG. ÃÏ²¼Æ»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊOne Vision¡Ë ¤Ë¤ÆÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Î²°³°¡¦¸òÄÌ¹¹ð¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²è¹¹ð¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ð¤È¤·¤Æ¤â½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¡¦Å·¿À¤È¤¤¤¦Æü¾ïÆ°Àþ¤ÎÃæ¤Ç¡¢CIC Fukuoka¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤È¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡CIC Fukuoka¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£¤«¤éÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¹¥Èー¥êー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ½Ð±é´ë¶È°ìÍ÷¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒaiESG(https://aiesg.co.jp/)
¡¦Ekohe Japan(https://ekohe.jp/)
¡¦Eletus³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.eletus.co.jp/)
¡¦OGAMI CONSULTING GROUP WORLDWIDE LLC / DSCWW(https://dscww.com/)
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹(https://yogan-sauna-fukuoka-tenjin.jp/)
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥í¥¤¥Á(https://01-zeroichi.net/)
¡¦ÊÛÍýË¡¿Í¥½¥·¥Ç¥¢(https://www.socidea.jp/)
¡¦Divers Project(https://diversproject.diversmapofficial.c)
¡¦NEOÊ¡²¬(https://neotown.net/fukuoka/)
¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¥¤¥ó¥Õ¥é³ô¼°²ñ¼Ò(https://nextinfra.jp/)
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ìー¥é¥Ü(https://nulab.com/)
¡¦Nunai(https://www.nuna9.com/nunai)
¡¦Pawzmed(https://pawzmedi.com/)
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò BLOOMIN' KIDS(https://bloomin.kids/)
¡¦Fukuoka Now(https://www.fukuoka-now.com/)
¡¦CX Value Lab³ô¼°²ñ¼Ò(https://cxvaluelab.com/)
¡¦COCKPITOS Inc.(https://cockpitos.ai/)
¡¦Ignis Partners Group(https://iriek.co.jp/)
¡¦À¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò (https://www.nishitetsu.co.jp/)
CIC Fukuoka ¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡À¶¿åË®É§¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡ÖCIC Fukuoka¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤³¤³¤Ë½¸¤¦°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë³«Àß¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸ª½ñ¤¤ä¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÐÏÃ¤¬Æü¾ïÅª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£CIC ¤Ï¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿Åú¤¨¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Ìä¤¤¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é CIC Fukuoka ¤ËÆþµï¤µ¤ì¤ëÊý¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¶õµ¤¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
CIC Fukuoka ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://jp.cic.com/cic-fukuoka-special-site/
¡ÚCIC Fukuoka ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡CIC Fukuoka ¤Ï¡¢CIC Japan ¤¬Åìµþ¤Ë¼¡¤°¹ñÆâÂè 2 ¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ 2025 Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£CIC ¤Î¥¢¥¸¥¢ÀïÎ¬¡Ö¥¢¥¸¥¢¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¤ËºÇ¤â¶á¤¤¥°¥íー¥Ð¥ëÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¡¦Å·¿À¤òµòÅÀ¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬»Ô¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥êー¥ÀーÅÔ»Ô¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¡¢ÃÏÍýÅªÍ¥°ÌÀ¤ä¿Í¸ýÁý²Ã¡¢»ýÂ³Åª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤ò»ý¤Ä¶å½£ºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£2012 Ç¯¤ËÁ´¹ñ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÅÔ»Ô¡¦¤Õ¤¯¤ª¤«Àë¸À¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹ÔÀ¯¡¦»º¶È³¦¡¦³Ø½Ñµ¡´Ø¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù¤¨¤ëÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
CIC Fukuoka ¤Ï¤³¤Î³èµ¤¤¢¤ëÅÔ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢´ë¶È¡¢Åê»ñ²È¡¢Âç³Ø¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬¸òº¹¤·¡¢¶¦ÁÏ¤ÈÀ®Ä¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿¼²½¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£