¥¤¥Ù¥ó¥È½¸µÒ¤ò¡ÈÍ·¤Ó¡É¤Ç²ÃÂ®¡ª¼«Í³¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Û¤ò¿·È¯Çä¡ª¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥³¥¹¥â¥¹¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÂÎ¸³·¿¥Äー¥ë¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Û¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¥í¥´¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥éー¤Ê¤É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÁÊµáÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Û¤ÎÆÃÄ¹
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=q5wQIfUYk4I ]
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ãþÂÎ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ä·ÊÉÊ¥¹¥Úー¥¹¤ÎÇØ·Ê¡¢¾åÉôÌÌÈÄ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Õ½ê¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÁõ¾þ²ÄÇ½¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿LED¤¬¥ì¥¤¥ó¥Üー¤äÃ±¿§È¯¸÷¤·¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë±é½Ð¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SNS³È»¶¤äÏÃÂêÀ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¤ÊýË¡¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥³¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¹Å²ß¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥êー¥×¥ì¥¤¥âー¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¡£À©¸Â»þ´Ö¡¢¥¢ー¥à¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜÅª¤äÍè¾ì¼ÔÁØ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æñ°×ÅÙÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É¤È¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÂÚºß»þ´Ö¸þ¾å¤äµ²±¤Ø¤ÎÄêÃå¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤äÀßÃÖ¤â¥¹¥àー¥º¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÂç¡¦¾®¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¥µ¥¤¥º¤Ï¾å²¼2ÃÊ½Å¤Í¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤â½ÀÆð¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
³èÍÑÎã
¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤éÃæÄ¹´ü¤ÎÈÎÂ¥»Üºö¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÍÑ²ÄÇ½¡£
Å¸¼¨²ñ¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦¾¦¶È»ÜÀß¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/109825/table/122_1_7fb45f3b8a027c76b6efcbc5c82dfcb8.jpg?v=202601161222 ]
¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸ :
https://www.inter-shop.jp/shopdetail/000000001034
¡ÖÍ·¤Ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢¿·¤·¤¤½¸µÒ¥Äー¥ë¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Û¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥³¥¹¥â¥¹¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥³¥¹¥â¥¹
½êºßÃÏ ¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¹ÈÇßÄ®3-16 ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥¹¥â¥¹¥Ó¥ë
ÀßÎ© ¡§1983Ç¯10·î8Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§ºîÆ» ÍÎ²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§Å¹ÊÞÁõ¾þ¡¢Å¹ÊÞ±é½Ð¡¢¾¦ÉÊPR¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À½ºî¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÈÎÇä
URL ¡§https://www.inter-cosmos.co.jp/
¤³¤ì¤«¤é¤â¥¤¥ó¥¿ー¥³¥¹¥â¥¹¤Ï¿×Â®¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼Ò°÷°ìÆ±¶ÈÌ³¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤ª°ú¤Î©¤Æ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
