Âè9²ó¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ Áª¹Í·ë²Ì¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤ÏÆ±¼Ò¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡Ú¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥Î¥Ù¥ë¡Û¤Ë¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡ÖÂè9²ó¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ¡×¤ÎÁª¹Í·ë²Ì¤ò²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://earthstar-novel.com/esn-award/aw-result-09/¡Ë¤Ë¤ÆËÜÆüÀµ¸á¤ËÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¼µºîÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ºîÉÊ¤Î½ñÀÒ²½¤ò³ÎÌó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¶â¾Þ¡Û¾Þ¶â50Ëü±ß¡¦Ê£¿ô´©¤Î½ñÀÒ²½³ÎÌó
¡Ö¶¸µ´¤ÎÎë¼¯～¥¿¥¤¥à¥êー¥×¤·¤¿¤é¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿～¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§¤È¤é¤¶¤Ö¤íー
¢§¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ÙºîÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://ncode.syosetu.com/n2931ku/
¡ãÊÔ½¸ÉôÁªÉ¾¡ä
»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢Ìµ°ìÊ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷Îë¼¯¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤ÈÃæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë¥¿¥¤¥à¥êー¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£°ìÅÙ¤ÏÌ´¸«¤ë¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Îë¼¯¤Ë¼«¸ÊÅê±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤ó¤ÊµÕ¹Ô¥Áー¥È¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÕ¹Ô¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãµº÷¼Ô¤È¤·¤ÆÍÆ»Ñ¤äÇ½ÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤¿¤ê¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ÈÀï¤¤Êó½·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÉý¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
¶½Ê³¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÀø¤ëÎë¼¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀïÆ®ÉÁ¼Ì¤¬Ç®¤¤¡£Àï¤¤¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÎë¼¯¤Î¿´¾ð¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤âÅÁÀ÷¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÆÉ¤ß¿´ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£
¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÅÝ¤»¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ì¥®¥å¥éー¤ÊÃµº÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÃµº÷¼Ô¤Ç¤ÏÍ¤êÆÀ¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¾®µ¤Ì£¤è¤µ¤ä¡¢¡È²¶¤À¤±¡É¤¬°Û¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÁÖ²÷´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¸µ¤ÎÎë¼¯¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÇ¯ÎðÂÓ¤ÎÆÉ¼Ô¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¡¢½ñÀÒ²½¤·¤¿¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦ÅÀ¤â¡¢ËÜºî¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶â¾Þ¡Û¾Þ¶â50Ëü±ß¡¦Ê£¿ô´©¤Î½ñÀÒ²½³ÎÌó
¡Ö¥Áー¥ÈÇ½ÎÏÃÇ¤Ã¤Æ¡¢±¿¤À¤±¤â¤é¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§iru
¢§¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ÙºîÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://ncode.syosetu.com/n1981ji/
¡ãÊÔ½¸ÉôÁªÉ¾¡ä
Á°À¤¤Ç¤ÏÉÔ¹¬Â³¤¤ÎËö¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡£¼Â¤Ï½÷¿À¤ÎºÓÇÛ¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¤ò°ì¿È¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤È¤·¤Æ¡Ö¹¬±¿¡×¤òÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¾¦²ñ¤ÎÌ¼¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤·¤¿Èà½÷¤Ïº£À¤¤³¤½²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´ÇÛÀ¤Î½÷¿À¤Ï»ö¤¢¤ëËè¤Ë¥Áー¥ÈÇ½ÎÏ¤ò¼ø¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¹¬±¿¡×¤È¡¢½÷¿À¤Î¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤¿Ç½ÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢¼¡¡¹¤È»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¤Ç¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¹¬¤»¤À¤±¤òË¾¤àËÜ¿Í¤Î»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥½¥Õ¥£¥¢¤¬Í½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ï¡¢½ª»Ï¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°À¤¤Î·Ð¸³¤«¤é¥¯ー¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤ë¥½¥Õ¥£¥¢¤È¡¢²áÊÝ¸î¤Ê½÷¿À¤äÅ·»È¤¿¤Á¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¡¢»×¤ï¤ºËË¤¬´Ë¤à¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥½¥Õ¥£¥¢¼«¿È¤¬¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤âÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¸å¤Ï²¹¤«¤ÊÍ¾±¤¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£»Ï¤Þ¤ê¤³¤½ÉÔ¶ø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä´õË¾¤¬¡¢½À¤é¤«¤ÊÊ¸ÂÎ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Î¥Æ¥ó¥Ý¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÂ¤·Á¡¢À¤³¦´Ñ¤Î´°À®ÅÙ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¶â¾Þ¼ø¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¶ä¾Þ¡Û¾Þ¶â30Ëü±ß¡¦½ñÀÒ²½³ÎÌó
¡ÖÆÇÉ±¥é¥¤¥é¤Ïº£Æü¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë ¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§ÌÚºêÍ¥
¢§¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ÙºîÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://ncode.syosetu.com/n9867gz/
¡ãÊÔ½¸ÉôÁªÉ¾¡ä
¥¨¥¤¥·¥å¥±¥ë²¦¹ñÂèÆó²¦½÷¥é¥¤¥é¤Ï¡¢¹ñ²¦¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤ÎÉã¿Æ¤Î¤»¤¤¤Ç¡ÖÉÔÄç¤Î»Ò¡×¤È¤·¤Æ¼þ¤ê¤«¤éµÔ¤²¤é¤ì¡¢Êì¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢»º¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ä¹Ç¯Å¨¹ñ¤À¤Ã¤¿¥¢¥É¥Õ¥£¥ëÄë¹ñ¤Î¹ÄÄë¤Ë²Ç¤¬¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë»Ä¹ó¤Ê»ö¼Â¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Îà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈáÁÔ¤Ê±¿Ì¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÌÀ¤ë¤¤»à¤Ë¤¿¤¬¤ê¡É¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢Êª¸ì¤ò»Ù¤¨¡¢¸÷¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥é¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ»à¤Ë¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥é¥¤¥é¤È²Ç¤®Àè¤Î¹ÄÄë¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÈáÁÔ¤Ê±¿Ì¿¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡¡¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÆæ¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÅÙ¤ËÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ê¡¢¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÇ¤ÈÌô¤Ï»æ°ì½Å¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¯Ñ³¤¤Êª¸ì¤Ë¾º²Ú¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶ä¾Þ¡Û¾Þ¶â30Ëü±ß¡¦½ñÀÒ²½³ÎÌó
¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡ªÃË¼ßÎá¾î¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤ÎÌ»¼è¤ê»ö¾ð¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§ayame
¢§¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ÙºîÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://ncode.syosetu.com/n3037gg/
¡ãÊÔ½¸ÉôÁªÉ¾¡ä
¿Íµ¤²µ½÷¥²ー¥à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¡¢¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¤¿¤Á¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÇÉÏË³ÃË¼ß²È¤ÎÎÎÃÏ·Ð±Ä¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°Êª¸ì¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤¬²ÈÂ²¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍ§Ã£¤ÎÌ¿¤ä¹ñ¤µ¤¨¤âµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤¬Î¾¿Æ¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¤ê¡¢Á°À¤¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¼¡¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ëÎÁÍý¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿¤ê¡¢²µ½÷¥²ー¥à¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÃË»Ò¤¿¤Á¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤¿¤ê¡£ÎÎÃÏ·Ð±Ä¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²°¦¡¦¥°¥ë¥á¡¦¥é¥Ö¥³¥á¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤¬¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌÀ¤ë¤¯ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Ê¸¾Ï¤äÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÂ¤·Á¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢º£²ó¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶ä¾Þ¡Û¾Þ¶â30Ëü±ß¡¦½ñÀÒ²½³ÎÌó
¡Ö¸ø¼ßÎá¾î¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤ÏÆÇ¤ÈËâ½Ñ¤òÁà¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥º¤Ë¥¶¥Þ¥¡¤¹¤ë¡£¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§º½ãªÎí
¢§¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ÙºîÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://ncode.syosetu.com/n5394im/
¡ãÊÔ½¸ÉôÁªÉ¾¡ä
²µ½÷¥²ー¥à¤Î°ÌòÎá¾î¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°À¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¼ç¿Í¸ø¤Ï¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÁÝ½ü²°¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÅÙ¤Ê°Å»¦µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Ë¡¤Ç¤ÏºÛ¤±¤Ì°¿Í¤òÃÇºá¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Å¾À¸¸å¤â¤½¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢³Ø±à¤ËÀø¤à°¿Í¤¿¤Á¤Ë¼¡¡¹¤È¤¶¤Þ¤¡¤ò¤¯¤À¤·¤Æ¤¤¤¯――ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»Â¿·¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤¬¸÷¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Á°À¤Í×ÁÇ¤È²µ½÷¥²ー¥à¤ÎÀßÄê¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤äÊª¸ìÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤«¤ÄÃúÇ«¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦´Ñ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹â¤¤Ë×Æþ´¶¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤âÈó¾ï¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¡Ö¼¡¤Ï¥ô¥§¥í¥Ë¥«¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÃÊ¤Ç»öÂÖ¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¶¤Þ¤¡¤Î¼êË¡¤âÂ¿ºÌ¤«¤ÄÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÉ¸å¤Ë¤Ï¶¯¤¤ÁÖ²÷´¶¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊªÍýÅª¤Ë¤âÆ¬Ç¾Åª¤Ë¤âºÇ¶¯¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥ô¥§¥í¥Ë¥«¤Î³èÌö¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìºî¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤Î¹½À®ÎÏ¤ä³Î¤«¤ÊÊ¸¾ÏÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿³°ÏÈ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¡¢ºîÉÊËÜÍè¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾©Îå¾Þ¡Û¾Þ¶â10Ëü±ß¡¦½ñÀÒ²½³ÎÌó
¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤éAI¤¬Ç¾Æâ¤Ë¡ª¡©¤Î¤ó¤Ó¤ê°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§°©ºä
¢§¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ÙºîÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://ncode.syosetu.com/n9987kw/
¡ãÊÔ½¸ÉôÁªÉ¾¡ä
°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¤¿¥á¥ë¥ô¥£¥ó¤¬¼«Ê¬¤Ë¤À¤±À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëAI¤Î¥Ê¥Ó¤È¶¦¤Ë¡¢¤É¤óÍß¤Ë¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¥á¥ë¥ô¥£¥ó¤Î¤¿¤À"¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤"¤¬¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ç¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¾¦Çä¿Í¤Î¿´¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤ÈÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÎÃÏ¤äÂç¿Í¤¿¤Á¤Î´¿´î¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÇÀÅ¤«¤Ê¤ªÃë¿²¾ì½ê¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È°ÂÅÈ¤¹¤ë¥á¥ë¥ô¥£¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£
Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤Ï¾¯¤·¤«¤±Î¥¤ì¤¿¿Í¹©ÃÎÇ½¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿²ÈÂ²·»Äï¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ð¤Î¥¤¥ê¥¹¤ÏÆü¤´¤í¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¹¤é¤¹¤é¤ÈÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Ê¸ÂÎ¤È¥¥ã¥éÎ©¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡ÖÂ³¤¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸Éô¤è¤êÁíÉ¾¡Û
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç±þÊçÁí¿ô12,884ºî¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÎÏºî¤ò¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ë¤ÆºîÉÊ¤ò¼¹É®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ñ¤¼ê¤Î³§ÍÍ¡¢
¤½¤·¤ÆÉáÃÊ¤«¤éWEB¾®Àâ¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢
¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
±þÊçºîÉÊ¤òÁíÍ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²¦Æ»¤ÎÀßÄê¤äÅ¸³«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢
½ñÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦ºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¸¦µæ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤³¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢
¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·Á¯¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÁÏ°Õ¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢WEBÏ¢ºÜ»þ¤«¤éÆÍ½Ð¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤äÅ¸³«¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¶½Ê³¤äÌþ¤·¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ë¤«¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎÏºî¤Î¤´±þÊç¤ò¡¢°ú¤Â³¤¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
