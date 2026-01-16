Æ®µå¥Ü¥¹¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØBAKUDO¡ÙºÇ¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡ª2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢2026Ç¯¤ÎÇÛ¿®·×²è¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò½¸±Ñ¼Ò¥²ー¥à¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼ ½¸±Ñ¼Ò¥²ー¥à¥º¡Ë¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤È¤·¤Æ¶¨¶È¤¹¤ë¡¢ÂæÏÑ¤Î¥²ー¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦SAYIL GAMES¤Î³Ø±àSF¡ß¥Üー¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ü¥¹¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ØBAKUDO¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î¼çÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢2026Ç¯¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥âÇÛ¿®·×²è¤Ê¤É¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò½é¸ø³«
¡ØBAKUDO¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ ËÜÈ¯É½¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø ¥æ¥ê¥¢(YURIA) ¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¥¤ー¥ô¥£¡ÊEVIE¡Ë ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¥æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¡ÖBAKUDO¡×¶¥µ»¤Î¤¿¤á¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Ì¾Ìç³Ø±à¤Ø¤ÈÆþ³Ø¤·¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢³Ø±àÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥æ¥ê¥¢¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Ø±à¤Ç½Ð²ñ¤¦Â¿ºÌ¤Ê¿ÍÊª¤¿¤Á¤Èå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø――¥æ¥ê¥¢¡ÊYURIA¡Ë
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢¡ÖBAKUDO¡×¤ÎÌ¾Ìç¹»¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾¯½÷¡£
³Ø±à¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦³èÈ¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤ÀèÇÚ――¥¤ー¥ô¥£¡ÊEVIE¡Ë
³Ø±à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅ·ºÍÈ¯ÌÀ²È¤Ç¡¢Æ®µåÍÑÁõÈ÷¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¡£
¼Ò¸òÅª¤ÇÏ¯¤é¤«¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢Ã¯¤È¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¡£
2025Ç¯¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸Ë¾
2025Ç¯¤Ï¡¢¡ØBAKUDO¡Ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¸±Ñ¼Ò¥²ー¥à¥º¤ÈSAYIL GAMES¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÏÃÂêÀ¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2025Ç¯6·î
²¤ÊÆ¤Î¥µ¥Þー¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢½¸±Ñ¼Ò¥²ー¥à¥º¤¬¡ØBAKUDO¡Ù¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤ËÀµ¼°·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖThe MIX Summer Game Showcase¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤Î½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥²ー¥à¥È¥ìー¥éー¤ª¤è¤Ó¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØBAKUDO¡Ù¤Î½é¸ø³«¥È¥ìー¥éー¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô55Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://youtu.be/fFpngdvQtTs?si=KH3-3qZQ9IN46S3W
¡¦2025Ç¯7·î～12·î
¥Üー¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥È¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ç¥âÈÇ¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØBAKUDO¡Ù¤Ï¡¢¾å³¤¡ÖBiliBili World¡×¡¢µþÅÔ¡ÖBitSummit¡×¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ögamescom¡×¡¢ÂæËÌ¡ÖG-Eight¡×¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢»îÍ·¥×¥ì¥¤¥äー¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£
¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ëÍ×ÁÇ¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Î¥²ー¥àÀ¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½é¥È¥ìー¥éー¤Î¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«2¤«·î¤Ç¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¿ô5Ëü·ï¤òÆÍÇË¡£
³«È¯¥Áー¥à°ìÆ±¡¢Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¼ç¤ÊÅ¸³« ― 2·î¤ËDEMO¸ø³«Í½Äê¡ª
2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ØBAKUDO¡Ù³«È¯¥Áー¥à¤Ï¸½ºß¤â±Ô°ÕÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥È¥ë¥Ç¥â¤ò¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¡¢µåµ»¥Ð¥È¥ë¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø³«Í½Äê¤ÎDEMO¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ðËÜ¥Ð¥È¥ë¤Î¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë
¢£ ¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ëÍÑ¥Ü¥¹Àï¤ª¤è¤Ó½øÈ×¥Ü¥¹Àï¤ÎÂÎ¸³
ËÜDEMO¤Ï¡¢½éµé¥Ð¥È¥ëÂÎ¸³¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Àè¹Ô¥Ç¥â¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
º£¸å¤Î³«È¯¿Ê¹Ô¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ê²þÎÉ¡¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DEMO¤Î¾ÜºÙ¤ÊÇÛ¿®Æü»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤ä¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔBAKUDO¡Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBAKUDO¡×¤Ï³Ø±àSF¡ß¥Üー¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ü¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¼ç¿Í¸ø¥æ¥ê¥¢¤ÏBAKUDO¤ÎÌ¾Ìç¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÄ©¤à³Ø±àÀ¸³è¤ò²á¤´¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤½¤Î³Ø±à¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤ÎÂ¸Ë´¤Ë´Ø¤ï¤ëÈëÌ©¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î´íµ¡¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯---
¢£ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Steam(R)/¤½¤ÎÂ¾
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Æ®µå¥Ü¥¹¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¢£È¯ÇäÆü¡§ Ì¤Äê
¢£¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
¢£¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡§Ì¤Äê
¢£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§Ì¤Äê
¢£¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì / ±Ñ¸ì / ´Ú¹ñ¸ì / Ãæ¹ñ¸ì(ÈËÂÎ»ú) / Ãæ¹ñ¸ì(´ÊÂÎ»ú) / ¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì / ¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì / ¥É¥¤¥Ä¸ì
¢£È¯Çä¡§½¸±Ñ¼Ò¥²ー¥à¥º
¢£³«È¯¡§SAYIL GAMES
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)SAYIL GAMES / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
¢£¡ØBAKUDO¡ÙSteam(R)¥Úー¥¸URL¡§
https://store.steampowered.com/app/2275860/
¢£SAYIL GAMES¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§
https://www.sayilgames.com/
¢£SAYIL GAMES¸ø¼°XURL¡§
https://x.com/SAYILGAMES/
¢£¡ØBAKUDO¡Ù½¸±Ñ¼Ò¥²ー¥à¥º¥µ¥¤¥ÈURL¡§
https://shueisha-games.com/games/bakudo/
¢£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
SAYIL GAMES¡§
2022Ç¯Ëö¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Âç³Ø¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿5¿Í¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à³«È¯¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥²ー¥Þー¤Ç¤â¤¢¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥²ー¥à¤Î´¶Æ°¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤ÎÂè°ìºî¡ÖBAKUDO¡×¤ò¸½ºßÁ´ÎÏ¤Ç³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£