K-1 2026Ç¯¤Î¶½¹Ô¤òÈ¯É½¡¡»Ë¾åºÇÂç¤ÎÇ¯´Ö¶½¹Ô¿ô¤Ç³«ºÅ
¿ÜÆ£¸µµ¤¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡¢Ä¾É®¤ÎÂç²ñÌ¾¤ò·Ç¤²¤¿
¡¡1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢K-1¤Î¿ÜÆ£¸µµ¤¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤è¤êÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÜÆ£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡¢¡Ö4·îÂç²ñ¤ÏËÍ¤¬´°Á´¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñÌ¾¤Ï¡ØK-1 GENKI 2026¡Ù¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¾É®¤ÇÂç²ñÌ¾¤ò½ñ¤¤¤¿¿§»æ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï¿ÜÆ£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î´°Á´¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç²ñÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¸µµ¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËK-1¤â³ÊÆ®µ»¤â¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ªº×¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤ÇÉáÄÌ¤ÎK-1¤Î»î¹ç°Ê³°¤Ë¤â¡¢HERO¡ÇS¥ëー¥ë¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¶õ¼ê¥Þ¥Ã¥Á¤ä¥»¥Í¥¬¥ëÁêËÐ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â»²Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーË¤«¤ÊÂç²ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¸µµ¤¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿³Ú¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿À¤³¦¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î³¤³°Âç²ñ¤ÏÇ¯´Ö7Âç²ñ¤òÍ½Äê¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¹ñÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏK-1¤¬7Âç²ñ¡¢Krush¤Ï12Âç²ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤¹¤Ù¤Æ¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÇ¯´Ö26Âç²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢K-1¥°¥ëー¥×»Ë¾å²áµîºÇÂç¤ÎÇ¯´Ö¶½¹Ô¿ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ12·î¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ÜÆ£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡¢¡ÖÆüÄø¤Ï12·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï²£ÉÍBUNTAI¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ï¡¢Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡µ¼Ôº©ÃÌ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â½ÅÍ×¤ÊÈ¯É½¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¿ÜÆ£¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÎ®¤Î¤ä¤êÊý¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£4·î¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Âç²ñ¤Î¾ÜºÙ¡¢À¤³¦ÀïÎ¬¡¢»Ë¾åºÇÂç¤ÎÇ¯´Ö¶½¹Ô¿ô¡¢12·îÂç²ñ¤ÎÆüÄø·èÄê¤È2026Ç¯¤ÎÆ»¶Ú¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
K-1 2026 Match Schedule
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡ËK-1 WORLD GP 2026～ -90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È～
2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËK-1 GENKI 2026
2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡ËK-1
2026Ç¯7·î20Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËECO¿®Íê¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼ÒPRESENTS K-1
2026Ç¯9·î12Æü¡ÊÅÚ¡ËK-1 WORLD MAX 2026
2026Ç¯11·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËK-1
2026Ç¯12·î29Æü¡Ê²Ð¡ËK-1
KrushÂ¾´Þ¤à¶½¹ÔÁ´ÂÎ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.k-1.co.jp/schedule