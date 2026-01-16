ÁðÅ«¸÷»Ò±é¤¸¤ë¥¢¥ó¥¸ー¤¬Ä®¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸ÀÍÕ¤ÎËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¤Ê¤ª¤È¤®ÏÃ¡ª¡Ø¥¢¥ó¥¸ー¤ÎBAR¤Ç°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ÙDVD 2026Ç¯5·î13Æü(¿å)È¯Çä·èÄê¡ª
¢£¡ÚÁðÅ«¸÷»ÒºÇ¿·¼ç±éºî¡Û±Ç²è»Ë¾åºÇ¹âÎð¤Î¡È¤ª¿Ò¤Í¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÁðÅ«¸÷»Ò±é¤¸¤ë¥¢¥ó¥¸ー¤¬Ä®¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸ÀÍÕ¤ÎËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¤Ê¤ª¤È¤®ÏÃ¡ª
1953Ç¯¤Î±Ç²è½é½Ð±é¸å70Ç¯¤ËÅÏ¤ê¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ê¤É¤ËÂè°ìÀþ¤Ç½Ð±é¤·¤Ä¤Å¤±¡¢1999Ç¯¤Ë¤Ï»ç¼úË«¾Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¤Ï°°Æü¾®¼ú¾Ï¡¢2013Ç¯¤ËÂè48²óµª°ËÔ¢²°±é·à¾Þ¡¦¸Ä¿Í¾Þ¡¢±ÊÇ¯¤ÎÉñÂæ¤Î¸ùÀÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ2014Ç¯¤ËÂè39²óµÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ¡¦ÆÃÊÌ¾Þ¡¢2020Ç¯¤ËËèÆü·Ý½Ñ¾Þ¡¢2022Ç¯ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÁðÅ«¸÷»Ò¡£¶áÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤½¤Î½÷¡¢¥¸¥ë¥Ð¡×¡¢±Ç²è¡ØÏ·¸å¤Î»ñ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!¡Ù¤Î½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢90ºÐ¤Ç±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¶å½½ºÐ¡£²¿¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡¢Æ±ºî¤ÇÆü´©¥¹¥Ýー¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ìµ±¤¤òÁý¤·¡¢ÁðÅ«¼«¿È¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¾þ¤é¤Ê¤¤À¸¤Êý¤¬¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î½÷Í¥¤Ç¤¢¤ë¡£
2024Ç¯10·î¤Ë91ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÁðÅ«¤¬¡¢ÆÍÁ³Ä®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤ÎÊª·ï¤ÇBAR¤ò³«¤¯ÆæÂ¿¤¤ª¿Ò¤Í¼Ô¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¢¥ó¥¸ー¤ò±é¤¸¤ëËÜºî¡£¥¢¥ó¥¸ー¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÄ®¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤È¤Ï¡£ÉÔ¾òÍý¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¢¥ó¥¸ー¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¡¢ÄË²÷¤ª¤È¤®ÏÃ¤ÎËë¤¬³«¤¯¡ª
¢£ÁðÅ«¸÷»Ò¤È50Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ûÈø æâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Âç½¸·ë¡ª
¥¢¥ó¥¸ー¤ËÆó¤ÄÊÖ»ö¤ÇÊª·ï¤òÂß¤¹Âç²È¤Î·§ºä¤ò»ûÈø æâ¤¬Ì³¤á¡¢¼ç±é¤ÎÁðÅ«¸÷»Ò¤È¤Ï1974Ç¯¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·²¼¤Î¤ª¤ä¤¸¡×¤ÇÊì¤ÈÂ©»Ò¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢50Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ëÄ®¤Î¿Í¡¹¤Ë¾¾ÅÄÍÛ»Ò¡¢ÀÄÌÚ Í®¡¢ÅÄÃæ°ÎÅÐ¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢Ææ¤ÎÀÄÇ¯¤Ë¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ï»Ê¿Ä¾À¯¡¢¹õÅÄÂçÊå¡¢µÜºêÅÇÌ´¡¢¹©Æ£¾æµ±¡¢½Ù²Ï¥á¥¤¡¢Â¼ÅÄ½¨Î¼¡Ê¤È¤í¥µー¥â¥ó¡Ë¡¢ÅÄÃæÍ×¼¡¡¢ÂôÅÄ°¡Ìð»Ò¡¢ÌÚÂ¼Í´°ì¤¬½Ð±é¡£
ÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Ê¤É¤Î½õ´ÆÆÄ¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¡¢»³ºêµ®´ÆÆÄ¤Î¡ØALWAYS Â³¡¦»°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡Ù¤äÃæÂ¼µÁÍÎ´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Áー¥à¡¦¥Ð¥Á¥¹¥¿¤Î±É¸÷¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜÆ°¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¤æ¤ë¤°¡Ë¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁðÅ«¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤¯¼«Í³¤Ë±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ°î¤ì¤ë¡Ø¥¢¥ó¥¸ー¡Ù¤Î³èÌö¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê±Ç²è¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÃ£¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£»£±ÆÃæ¤ËÁðÅ«¤«¤é¡Ö»ä¤Í¡¢¥¢¥ó¥¸ー¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤ò¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢´¶·ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø»äÎ©ÃµÄå¡¦ßÀ¥Þ¥¤¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø½½»°¿Í¤Î»ÉµÒ¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅ·´êÂç²ð¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¢£Âè£±²ó¥Ý¥ó¥Ú¥¤¹ñºÝ±Ç²èº× ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç Áª½Ð
6·î3Æü～8Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1²ó¥Ý¥ó¥Ú¥¤¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢§¡Ø¥¢¥ó¥¸ー¤ÎBAR¤Ç°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ÁðÅ«¸÷»Ò
¾¾ÅÄÍÛ»Ò¡¡ÀÄÌÚ Í®¡¡Ï»Ê¿Ä¾À¯¡¡¹õÅÄÂçÊå¡¡µÜºêÅÇÌ´¡¡¹©Æ£¾æµ±
ÅÄÃæ°ÎÅÐ¡¡½Ù²Ï¥á¥¤¡¡Â¼ÅÄ½¨Î¼¡Ê¤È¤í¥µー¥â¥ó¡Ë ÅÄÃæÍ×¼¡¡¡ÂôÅÄ°¡Ìð»Ò¡¡ÌÚÂ¼Í´°ì
ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¡¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«
»ûÈø æâ
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§¾¾ËÜ Æ°
µÓËÜ¡§Å·´êÂç²ð
À½ºîÁí»Ø´ø¡§ß·ÅÄ½¨Íº
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¸Å²ì½ÓÊå¡¢ÉðÆ£ÍÛ»Ò
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÂçÆüÊý¶µ»Ë
¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§Ä¹ºä½ß»Ò
»£±Æ¡§Ê¡ËÜ ½ß¡ÊJSC¡Ë
¾ÈÌÀ¡§»ÔÀîÆÁ½¼
±Æ¸ú²Ì¡§¹â¶¶ÃÒ¹¨
Èþ½Ñ¡§ÃÝÆâ¸ø°ì¡ÊA.P.D.J¡Ë
Áõ¾þ¡§ÆâÅÄ»ç¿¥
¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§À¾²¬ÀµÌ¦
°áÁõ¡§µÜËÜ¤Þ¤µ¹¾
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡ÊÁðÅ«¸÷»Ò¡Ë¡§ÃæÅÄ¥Þ¥ê»Ò
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§Åâß·ÃÎ»Ò
ÊÔ½¸¡§¿Ü±Ê¹°»Ö
VFX¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¡§¼¯³Ñ ¹ä
½õ´ÆÆÄ¡§ÌÓÍø°Â¹§
À©ºîÃ´Åö¡§ËÌÅÄ¹¨ÏÂ
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÅÄ°æ¥â¥È¥è¥·¡¡
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¡Û
【泉淳子最新主演作】映画史上最高齢の〈お節介者〉として、泉淳子演じるアンジーが街の人たちに言葉の魔法をかけていく痛快なおとぎ話!樹木希林やディーン・フジオカをはじめ、豪華キャストが大集結!
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
¤¢¤ë³¹¤ËÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ°ì¿Í¤ÎÇòÈ±¤Î½÷À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¼«¤é¤ò¡Ö¤ª¿Ò¤Í¼Ô¤Ê¤Î¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¥¢¥ó¥¸ー¤Ï¡¢¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤ÎÊª·ï¤ò¼Ú¤ê¡¢¤½¤³¤ËBAR¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¿§¡¹¤ÊÌäÂê¤ò¶»¤ËÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¸ー¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Â¾¿Í¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ÑÛ¤È¤·¤¿À¸¤¤¶¤Þ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯―
¢§¡Ø¥¢¥ó¥¸ー¤ÎBAR¤Ç°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ÙDVD ¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯5·î13Æü(¿å)
¡Ú²Á³Ê¡Û
4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
¡¦Í½¹ðÊÔ
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¸µ¡§Æü³è³ô¼°²ñ¼Ò
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
