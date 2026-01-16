²ÈÂ²¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥Èー¥êーÆ°²è¡Ö¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤¿¥ß¥é¥¤¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¸ø³«
¥í¥ó¥È¥é(³ô)¤Ï¡¢°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤«¤é¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢°Ü½»¸õÊäÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤È»Ô¤Ø¤Î°Ü½»´Ø¿´ÁØ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢À¤³¦½é¤Î²ÈÂ²·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖLOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿°Ü½»¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤ÎË»¤·¤¤ËèÆü¤ËÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤¬°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤Ø°Ü½»¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ï°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤Î2ÅÀ
£±. ²ÈÂ²·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖLOVOT¡×¤Îµ¯ÍÑ
£². ÅÔ²ñ¤È°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÈæ³ÓÉÁ¼Ì
¡Ú¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¡Û
¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤¿¥ß¥é¥¤¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È(2Ê¬30ÉÃ²£·¿)
https://youtu.be/YJ1-VrfhBk0
¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤¿¥ß¥é¥¤¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È(30ÉÃ²£·¿)
https://youtu.be/1ebuSisU9hk
¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤¿¥ß¥é¥¤¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È(15ÉÃ½Ä·¿)
https://youtube.com/shorts/kCDRNtE4Xls
¡Ú¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¥í¥ó¥È¥é³ô¼°²ñ¼Ò ÃÏ°è PR »ö¶ÈÉô
Ã´Åö¡§°²ß·¡¦¾¾ÎÓ
ÅÅÏÃ¡§03-6456-2301
E-mail¡§region@lontra.co.jp
¡Ú»ö¶È¼çÂÎ¡Û
°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¡¡´ë²èºâÀ¯Éô¡¡´ë²è²Ý