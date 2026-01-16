°µÅÝÅª¤ËÍÎÉþ¤òÃåÅÝ¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö°ìÀ¸¥â¥Î¡×¤ÎÁª¤ÓÊý¡£²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È²ÁÃÍ¡É¤ÇÁª¤Ö¤¿¤á¤ÎÌ¾ÉÊ¿Þ´Õ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢ÁÇºà¤«¤éË¥À½¤Þ¤ÇËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÀÐÀî½Ó²ð»á¤¬¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë68¤ÎÌ¾ÉÊ¤ò¤Ò¤â²ò¤¯½ñÀÒ¡Ø¤Ê¤¼¤³¤ÎÉþ¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ëÄêÈÖ¤Ê¤Î¤« °ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÉþ¤Î¸«¶Ë¤áÊý¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
ºî¤ê¼ê¤ÎÃÎ¼±¤ÈÇã¤¤¼ê¤ÎÌÜÀþ
Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥âー¥É¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÍÎÉþ¤òÃåÅÝ¤·¡¢¼«¤é¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æº£¤Î»þÂå¤Î¤¿¤á¤ÎÍÎÉþ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî½Ó²ð»á¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀÐÀî½Ó²ð¤Î¡û¡û¡û¡×¤Ç¤Î¥í¥¸¥«¥ë¤Ê²òÀâ¤ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡¦PIVOT¤Î¥·¥êー¥º¡ÖMEN'S FASHION ADVANCE¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎËÉÙ¤Ê¡ÖÃÎ¼±¡×¤È¡¢¿ÈÁ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ»î¤¹Çã¤¤¼ê¤Î¡ÖÌÜÀþ¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò»ý¤ÄÆ±»á¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÍÎÉþÁª¤Ó¤¬ËÜ½ñ¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ¤ò¸«Äê¤á¤ë
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ì»þÅª¤ÊÎ®¹Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÄêÈÖ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë68¤ÎÌ¾ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É²Á³Ê¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡×¡ÖÃå¿´ÃÏ¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¯¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼¥«¥·¥ß¥ä¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢²Á³ÊÀßÄê¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¡¢¿¦¿Í¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤«¤éÅú¤¨¤òÄó¼¨¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥·¥åー¥º¡¢¾®Êª¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°ïÉÊ¤òÍ½»»ÊÌ¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÏÀÍýÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¡¢¥Ó¥¸¥«¥¸¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÁÇºà¤´¤È¤Î²òÀâ¤«¤é±Ê¤¯°¦ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥±¥¢ÊýË¡¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò±Ê¤¯°¦¤¹¤ë»þÂå¤Ø
¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Ë»È¤¤¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë°ìÃå¤òÂçÀÚ¤Ë¼êÆþ¤ì¤·¤Ê¤¬¤éÃåÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼ñÌ£¤òÄ¶¤¨¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÂçÀÚ¤Ê»ÑÀª¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÄêÈÖ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÌÜ¤òÍÜ¤¤¡¢°¦Ãå¤ò»ý¤Æ¤ëÍÎÉþ¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÌÜ¼¡¹àÌÜ¡Û
Chapter 1¡¡WHAT MAKES GOOD CLOTHES
Chapter 2¡¡TOPS
Chapter 3¡¡BOTTOMS
Chapter 4¡¡OUTERWEAR
Chapter 5¡¡UNDER LAYER
Chapter 6¡¡SHOES / SANDALS
Chapter 7¡¡BAG / ACCESSORIES
Chapter 8¡¡HOW TO CARE
·ÇºÜ¥Ö¥é¥ó¥É¡§Alden¡¿ALTRA¡¿ANATOMICA¡¿Andersen-Andersen¡¿BAGSINPROGRESS¡¿Barbour¡¿BOTTEGA VENETA¡¿BIRKENSTOCK¡¿cash & barba¡¿Charvet¡¿COMME des GARCONS¡¿COMME des GARCONS SHIRT¡¿Corgi¡¿Crockett&Jones¡¿DRIES VAN NOTEN¡¿ENGINEERED GARMENTS¡¿F.LLI Giacometti¡¿Goldwin 0¡¿HERMÈS¡¿Herve Chapelier¡¿HOKA¡¿icebreaker¡¿Jalan Sriwijaya¡¿JIL SANDER¡¿JOHN SMEDLEY¡¿LESCA LUNETIER¡¿LEWIS LEATHER¡¿marka¡¿MARKAWARE¡¿MAWA¡¿mont-bell¡¿New Balance¡¿NIKKE 1896¡¿OOFOS¡¿OVERCOAT¡¿PANTHERELLA¡¿Patagonia¡¿PRADA¡¿R.C.A.F¡¿Reebok¡¿RIMOWA¡¿Rolis Rosenmüller¡¿Sans Limite¡¿SANYOCOAT¡¿SARAYA¡¿seya-voyage¡¿SUNSPEL¡¿THE ROW¡¿¤¬¤ó¤³ËÜÊÞ¡¿¥Æ¥£¥Õ¥¡ー¥ë¡¿ÃæÅÄ¹©·Ý³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Çò»³´ã¶À¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¿¥Ö¥é¥·¤ÎÊ¿Ìî¡¿ÊÆ·³ECWCS
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
½ñÌ¾¡§¤Ê¤¼¤³¤ÎÉþ¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ëÄêÈÖ¤Ê¤Î¤« °ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÉþ¤Î¸«¶Ë¤áÊý
Ãø¼Ô¡§ÀÐÀî½Ó²ð
Äê²Á¡§1,980±ß¡ÊËÜÂÎ1,800±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»È½
¥Úー¥¸¿ô¡§200¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-607853-7
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
¡ÚÃø¼ÔÎ¬Îò¡Û
ÀÐÀî½Ó²ð¡Ê¤¤¤·¤«¤ï ¤·¤å¤ó¤¹¤±¡Ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2002Ç¯¤Ë¡Ömarka¡×¡¢2009Ç¯¡ÖMARKAWARE¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀÐÀî½Ó²ð¤Î¡û¡û¡û¡×¤Ç¤ÏÉþ¤ÎÁª¤ÓÊý¤«¤é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½Ñ¤Þ¤Ç¤òÈ¯¿®¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¶µÍÜ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@Shunsuke_Ishikawa