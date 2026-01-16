Âè45²ó¡ÖÅìµþ¹¹ð¶¨²ñ ÇòÀî Ç¦¾Þ¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹âÅÄÃ³»Ë»á(°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä»Ù±çÀìÌç²È¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö)¤Ë·èÄê
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþ¹¹ð¶¨²ñ¤ÎÂè45²ó¡ÖÅìµþ¹¹ð¶¨²ñ ÇòÀî Ç¦¾Þ¡×Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬2025Ç¯12·î11Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢¹âÅÄÃ³»Ë¡Ê¤¿¤«¤À ¤Ò¤í¤·¡Ë»á¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä»Ù±çÀìÌç²È¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡Ë¤ËÆ±¾Þ¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Æ±¾Þ¤Ï1947Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¹¹ð²ñ¡Ê¸½Åìµþ¹¹ð¶¨²ñ¡Ë¤Î½éÂåÍý»öÄ¹¡¦¸ÎÇòÀî Ç¦»á¡Ê(³ô)»ñÀ¸Æ²ÀëÅÁÉáµÚÉôÄ¹¡¢Æ±¾ïÌ³¼èÄùÌòÅùÎòÇ¤¡Ë¤è¤êÂ£Í¿¤µ¤ì¤¿´óÉÕ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾¼ÏÂ1982Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±»á¤Î¹¹ð³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±Û¤·¤¿¶ÈÀÓ¤ò»¾¤¨¤Æ¡¢ËèÇ¯¹¹ð¤ÎÈ¯Å¸¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¶ÈÀÓ¤ä³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤ë¡£¡¡
Â£¾Þ¤Ï¡¢2026Ç¯£³·î16Æü¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤ëÂè98²óÄê»þÁí²ñ¤ÎÀÊ¾å¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Â£¾ÞÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Âè45²ó¡ÖÅìµþ¹¹ð¶¨²ñ ÇòÀî Ç¦¾Þ¡×
¹âÅÄ¡¡Ã³»Ë¡Ê¤¿¤«¤À ¤Ò¤í¤·¡Ë»á
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä»Ù±çÀìÌç²È¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö
¡ÒÂ£¾ÞÍýÍ³¡Ó
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö(³ô)ÀëÅÁÉôÄ¹¡¢ÀìÌ³¼èÄùÌò¤òÎòÇ¤¤·¡¢2009Ç¯ÀßÎ©¤Î(³ô)¥È¥è¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó½éÂå¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢¥È¥è¥¿¥°¥ëー¥×¤Î¹¹ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¸£°ú¡£2012Ç¯¤«¤éÌ±´Ö¿Í½é¤ÎÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½Íý»öÄ¹¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Î²þ³×¤ò¿ä¿Ê¡£2013Ç¯¤«¤é¤Ï(°ì¼Ò)£Á£Ã£ÃÍý»öÄ¹¤È¤·¤Æ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡Ö£Ã£Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹¹ðÎÎ°è¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¡¢»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Î½¸¤¦ÃÄÂÎ¤Ø¤È²þ³×¤ò¿Ê¤á¤¿¡£2019Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÍÍ¡¹¤ÊÎ©¾ì¤Ç¹¹ð¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶ÊÑ²½¡¢¹¹ð¤¬Ã´¤¦¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼Î¸¤·¡¢¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¹âÅÄÃ³»Ë»á