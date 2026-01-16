¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë ØÖÓ¡Ù¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë ½ªÎø¡ÙBlu-ray¡õDVD 5/13(¿å)È¯Çä·èÄê¡ª
¡È¤½¤ì¤À¤±¤Î´Ø·¸¡É¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿――¡£
¤³¤ì¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÎø――¡£
¡»¥ì¥Ç¥£¥³¥ß»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡ßµð¾¢¡¦¾ëÄê½¨É×´ÆÆÄ
½÷ÀÆÉ¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥·¥êー¥ºÎß·×540ËüÉô¡Ê»æ¡ÜÅÅ»Ò¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿Ì«¤è¤ê¤³¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë¡×(ÁÐÍÕ¼Ò JOUR COMICS)¤ò¼Â¼Ì²½¡£½÷Àºî²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯¥ê¥¢¥ë¤«¤ÄÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤Î¤â¤Ä¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃÀ¤ÊÀÉÁ¼Ì¤ò¡¢¥Ô¥ó¥¯±Ç²è¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡ØÓÐ¤¦êµ¡Ù¡Ê25¡Ë¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¡Ê25¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹¤È¼ê¤¬¤±¤ë¡Öº£ºÇ¤â¥ª¥Õ¥¡ー¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤´ÆÆÄ¡×¾ëÄê½¨É×´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£
¡»ÏÃÂêÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
¼ç±é¡¦¾¶»ÒÌò¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥Á¥±¥¤¤Î¥«¥é¥¹¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó/21)¡Ö¥ê¥Ðー¥µ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó/23)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹ÔÊ¿¤¢¤¤²Â¤¬ÅÐ¾ì¡£Á°ºî¤«¤éÊÒ»³Ë¨Èþ¡¢ºä¾åÍü¡¹°¦¤Ê¤É¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾¶»Ò¤ÎÁ°¤Ë¿·¤¿¤Ë¸½¤ì¤ë¡¢ÃËÀ¤Î¿§µ¤¤È¥º¥ë¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Æ±Î½Ìò¤ò¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー·õ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü/04¡Ë¤ä¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¡Ê25¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃÝºâµ±Ç·½õ¤¬±é¤¸ÀÚ¤ë¡£
¡»º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄÀÄÌøæÆ¤¬Îø¿ÍÌò¤ÇÅÐ¾ì
¼ç¿Í¸ø¡¦¾¶»Ò¤òËÝÏ®¤¹¤ë»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ÎËÌÅÄÌò¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHiGH&LOW¡×¥·¥êー¥º¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×(20¡¦22¡¦25)¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÀÄÌøæÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£·àÃÄEXILE¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¼ã¤¤½÷ÀÁØ¤òÃæ¿´¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÄÏ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡»¥·¥êー¥º¶þ»Ø¤ÎÇ»¸ü¤ÊÀ°¦¡õ¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬³Ú¤·¤á¤ë·æºî¡ÊØÖÓ¡Ë
¿·¤·¤¤¡Ö¹¬¤»¡×¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¾¶»Ò¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿Î¥Åç¤Ç¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë°ì¼ù¡¢¾¶»Ò¤ÎÁ°¤Ë²áµî¤ÎË´Îî¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤ë¸µÉ×¡¦¹À¡¢´ñÌ¯¤Ê±ï¤«¤é¹À¤È¼ê¤òÁÈ¤à°ì¼ù¤Î¸µºÊ¡¦Â¿·Ã¡Ä¡£Ç»¸ü¤ÊÀ°¦¥·ー¥ó¤Î¿ô¡¹¤Ë²Ã¤¨¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤¬¸òºø¤¹¤ëÇ»Ì©¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£ÀäË¾¤ÎÃæ¤Ë¡É°¦¡É¤ò¸«½Ð¤¹4¿Í¤ÎÃË½÷¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡»¥·¥êー¥º½¸ÂçÀ®¡ªÈþ¤·¤¤¥é¥¹¥È¤Ë´¶ÎÞÉ¬¿Ü¡ª¡Ê½ªÎø¡Ë
¥·¥êー¥º4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ ¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHK/25¡Ë¤Û¤«º£¤ä¼ã¼ê½÷Í¥¤Î¥Ûー¥×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¡Ê24¡Ë¤ä¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡ÊNHK/22¡Ë¤ÇÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¿·Ç¼¿µÌé¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£ÀäË¾¤ÎÄì¤òÇÁ¤¤¤¿¾¶»Ò¤È°ì¼ù¤¬¤Ä¤«¤ß¼è¤ëÅú¤¨¤È¤Ï――¡£¹â¤é¤«¤Ë¿Í´Ö»¿²Î¤òÁÕ¤Ç¤ëÈþ¤·¤¤¥é¥¹¥È¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤Ã¤ÈÎÞ¤¹¤ë¡£
¢§¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë ØÖÓ¡Ù¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë ½ªÎø¡Ù¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ê2ºîÉÊ¶¦ÄÌ¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯5·î13Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û
Blu-ray¡§ 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
DVD¡§4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
¡ü±ÇÁüÆÃÅµ¡§·à¾ìÍ½¹ðÊÔ¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢ÉñÂæ°§»¢¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡üÆÃÅµ»ÅÍÍ¡§¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥Ç¥£¥¹¥¯
¢¨¡Ö¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë ½ªÎø¡Ù¤Î¤ß¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë ØÖÓ¡Ù¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë ½ªÎø¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¡Ò¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë ØÖÓ¡Ó
¹ÔÊ¿¤¢¤¤²Â¡¡ÀÄÌøæÆ
ÊÒ»³Ë¨Èþ¡¡ºä¾åÍü¡¹°¦¡¡ÏÂ¹ç¿¿°ì¡¡¾®Âë¼íÈ¬¡¡¤³¤³¤í¡¡¾¾ËÜÍøÉ×
¡Ò¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë ½ªÎø¡Ó
¹ÔÊ¿¤¢¤¤²Â¡¡ÀÄÌøæÆ
ÊÒ»³Ë¨Èþ¡¡»³Ã«²Ö½ã¡¡ºä¾åÍü¡¹°¦¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¡ÀÐ¶¶ÐÒÂç
µÈ²¬ËÓÍº¡¡¾¾ËÜÍøÉ×¡¡¿·Ç¼¿µÌé¡¡Á°Ìî·òÂÀ¡¡µÜÃÏ¿¿½ï¡¡»ûÅç¤Þ¤æ¤ß¡¡ÃÝºâµ±Ç·½õ
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¡Ò¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë ØÖÓ¡Ó
¸¶ºî¡¡Ì«¤è¤ê¤³¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡×¡ÊÁÐÍÕ¼Ò JOUR COMICS¡Ë
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¡¾ëÄê½¨É×
¼çÂê²Î¡¡Á°Ìî·òÂÀ¡Ö¤¢¤¢¡Ä¡Ê¥Ô¥¢¥Î ver.¡Ë¡×¡Êromance records¡Ë
À½ºî¡¡¿å¾åÈËÍº
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡Ê¡²È¹¯¹§
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡µª ²Åµ×¡¡µ×ÊÝÏÂÌÀ
²»³Ú¡¡ÎÓ ò²Æ²
»£±Æ¡¡ÅÏî´²íµª
¾ÈÌÀ¡¡¾®ÀîÂç²ð
Ï¿²»¡¡¾¾Åç¡¡¶©
ÊÔ½¸¡¡¾ëÄê½¨É×
Èþ½Ñ¡¡ÀÖÀ±Íµ»Ë
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¡¼êÄÍ¡¡Í¦
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¡ÆàÎÉË¨»Ò
½õ´ÆÆÄ¡¡¾®ÆîÉÒÌé
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥ì¥ªー¥Í
¡Ò¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë ½ªÎø¡Ó
¸¶ºî¡¡Ì«¤è¤ê¤³¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡×¡ÊÁÐÍÕ¼Ò JOUR COMICS¡Ë
´ÆÆÄ¡¡¾ëÄê½¨É×
µÓËÜ¡¡¾ëÄê½¨É×¡¢Ã«¸ý¹±Ê¿
¼çÂê²Î¡¡Á°Ìî·òÂÀ¡Ö½Ð²ñ¤¤¤È¤«¡×¡Êromance records¡Ë
À½ºî¡¡¿å¾åÈËÍº
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡Ê¡²È¹¯¹§
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡µª ²Åµ×¡¡µ×ÊÝÏÂÌÀ
²»³Ú¡¡ÎÓ ò²Æ²
»£±Æ¡¡ÅÏî´²íµª
¾ÈÌÀ¡¡¾®ÀîÂç²ð
Ï¿²»¡¡¾¾Åç¡¡¶©
ÊÔ½¸¡¡¾ëÄê½¨É×
Èþ½Ñ¡¡ÀÖÀ±Íµ»Ë
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¡¼êÄÍ¡¡Í¦
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¡ÆàÎÉË¨»Ò
½õ´ÆÆÄ¡¡¾®ÆîÉÒÌé
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥ì¥ªー¥Í
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
¡Ò¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë ØÖÓ¡Ó
¿¹Â¼¾¶»Ò¡Ê¹ÔÊ¿¤¢¤¤²Â¡Ë¤Ï¡¢ÄÌÈÎ²ñ¼Ò¼Ò°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é°ì¿ÍÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥Ð¥Ä2¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¡£½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ÎËÌÅÄ°ì¼ù¡ÊÀÄÌøæÆ¡Ë¤È¥»¥Õ¥ì¤Î´Ø·¸¤ËÌá¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê°©À¥¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿²¸»Õ¤ò¼êÅÁ¤¦¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¤êÃÏÊý¤ÎÅç¤Î¿ÇÎÅ½ê¤ËË¬¤ì¤¿°ì¼ù¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ÊÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅç¤Ç¡¢¾¶»Ò¤È²¶¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°ì¼ù¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¾¶»Ò¤Ï´¶·ã¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢¾¶»Ò¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¾¶»Ò¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¸µÉ×¡¦¹À¡Ê¾¾ËÜÍøÉ×¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡¦¡¦¡¦¡£¤½¤·¤Æ°ì¼ù¤Î¸µ¤Ë¤â¡¢¹Ó¤ßÀÚ¤Ã¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¸µºÊ¡¦Â¿·Ã¡Ê¤³¤³¤í¡Ë¤¬ÉÔ°Õ¤ËË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡¦¡¦¡¦¡£
¡Ò¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë ½ªÎø¡Ó
¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Î¸å¡¢¾¶»Ò¡Ê¹ÔÊ¿¤¢¤¤²Â¡Ë¤Ï°ì¼ù¡ÊÀÄÌøæÆ¡Ë¤ÈÊÌ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃË¤È°ìÈÕ¸Â¤ê¤Î´Ø·¸¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¾¶»Ò¤À¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Ç¿·¤·¤¤´ë²è¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¾¶»Ò¤ÎÍê¤â¤·¤¤¶¨ÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±Î½¤ÎÄ¹Ã«ÀîºóÂÀÏº¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë¡£Èà¤Îº¸¼ê¤Ë»ØÎØ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¶»Ò¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤«¤¿¤äÃÏÊý¤ÎÅç¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¼ù¤Ï¡¢º¬Ìµ¤·Áð¤Î¤è¤¦¤Ë³ÆÃÏ¤òÅ¾¡¹¤ÈÊë¤é¤¹ºî²È¤ÎÉ÷¿á¥á¥¤¡Ê»³Ã«²Ö½ã¡Ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢°¦¤äÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¾¶»Ò¤È°ì¼ù¤ÏÏ¢Íí¤â¼è¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¤È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬Æó¿Í¤ò½ÉÌ¿Åª¤ËºÆ²ñ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë――
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=3IYN1nFF2WQ ]
È¯Çä¸µ¡§Æü³è³ô¼°²ñ¼Ò
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
