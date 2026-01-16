TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡ß¡Ö¥É¥¥É¥¡¦¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥é¥ïー¥·¥ç¥Ã¥×¡Økarendo¡Ù¥³¥é¥Ü¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî ¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤È¡Ö¥É¥¥É¥¡¦¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤Î¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥Õ¥é¥ïー¥·¥ç¥Ã¥×¡Økarendo¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤ò2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ë²è¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¥é¥ïー¾¦ÉÊ¤ò¡¢karendoÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬ËÜ¥³¥é¥Ü¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ãTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡ß¡Økarendo¡Ù¥³¥é¥Ü³µÍ×¡ä
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ
¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ
¡¦¥³¥é¥ÜÅ¹ÊÞ¡Ê6Å¹ÊÞ¡Ë
Echica fit ¶äºÂÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¥³¥ì¥Ã¥È¥Þー¥ìÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókazeÅ¹¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¤¢¤Ù¤Î¥¥åー¥º¥âー¥ëÅ¹¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¥Ô¥ª¥ìÌÀÀÐÅ¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¤é¤é¤Ýー¤ÈÊ¡²¬Å¹¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë
¡¦¥³¥é¥Ü¥Õ¥é¥ïー¾¦ÉÊÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Ê14Å¹ÊÞ¡Ë
¥Ë¥Ã¥±¥³¥ë¥È¥ó¥×¥é¥¶Å¹¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¤é¤é¤Ýー¤ÈÉÙ»Î¸«Å¹¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¤½¤´¤¦ÂçµÜÅ¹¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë±©À¸Å¹¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹²£ÉÍÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¤é¤é¤Ýー¤È¾ÂÄÅÅ¹¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¤é¤é¤Ýー¤È°Â¾ë¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥ÉumieÅ¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¤µ¤ó¤Á¤«Å¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¢À¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥ºÅ¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¢ekimoÇßÅÄÅ¹¡ÊÂçºå¡Ë¡¢¹âÄÐºåµÞ¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³à¸¶Å¹¡ÊÆàÎÉ¸©¡Ë
¢¨¡Ö¥³¥é¥Ü¥Õ¥é¥ïー¾¦ÉÊÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡×¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥Õ¥é¥ïー¾¦ÉÊ¤Î¤ßÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï³Æ¥âー¥ë¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤Ïkarendo¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://karendo.com/(https://karendo.com/)
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¥«¥É¥¹¥È¡Ê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡Ë
https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eki00043/
karendo EC¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¥³¥é¥Ü¥Õ¥é¥ïー¾¦ÉÊÈÎÇä¡Ë
https://karendo.com/blogs/newarrival/golden-kamuy-x-karendo-2026
Æ±»þÄÌÈÎ¼õÃí´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00～2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
¢¨Æ±»þÄÌÈÎ´ü´Ö¤Ë¼õÃí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¹ØÆþÆÃÅµ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤´¤È¤ËÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹ØÆþÆÃÅµ
ËÜ´ë²è¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òkarendoÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¢¥«¥É¥¹¥È¡¢karendo EC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç°ì²ñ·×¤Ë¤Ä¤ÀÇ¹þ2,200±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç°ìËç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢£¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
¥³¥é¥ÜÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÅ¹Æ¬¤Ë¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¸¼¨¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦Echica fit ¶äºÂÅ¹¡§¿ù¸µº´°ì
¡¦¥³¥ì¥Ã¥È¥Þー¥ìÅ¹¡§¥¢¥·ㇼ¥Ñ
¡¦¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókazeÅ¹¡§ÇòÀÐÍ³ÃÝ
¡¦¤¢¤Ù¤Î¥¥åー¥º¥âー¥ëÅ¹¡§¸ñÅÐ¾¯°Ó
¡¦¥Ô¥ª¥ìÌÀÀÐÅ¹¡§·îÅç·³Áâ
¡¦¤é¤é¤Ýー¤ÈÊ¡²¬Å¹¡§Èø·ÁÉ´Ç·½õ
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kamuy-anime.com/
karendo¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://karendo.com/
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡ß¡Økarendo¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¥Úー¥¸
https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eki00043/
¢£ËÜ·ï¡¦¥°¥Ã¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
KADOKAWA¥°¥Ã¥º¥µ¥Ýー¥È¡¡https://kdq.jp/kdgoods
¢¨¤«¤Ê¤é¤º¾¦ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤ò¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤´ÊÖ¿®¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥Ýー¥È¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤À½ºî°Ñ°÷²ñ