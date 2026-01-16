Åö¼Ò¥°¥ëー¥×À½¤ÎÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¿¥°¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ÍÑËÉ»ßºö¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀÐ¸« ¹À°ì¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ì¥³¥à¥°¥ëー¥×¤ÇÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¿¥°¡Ë¤ÎÁ´À½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Apple¤Î¡ÖÃµ¤¹¡×¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤ÏGoogle¤Î¡ÖFind Hub¡×¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ø¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤ÎÂÐºöµ¡Ç½¡Ù¤òÅëºÜºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Èー¥«ーµ¬À©Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤¬³ÕµÄ¤Ë¤Æ·èÄê
2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¥¹¥Èー¥«ーµ¬À©Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²þÀµ°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÌÃÖ¾ðÊóÌµ¾µÂú¼èÆÀÅù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¹Ô°Ù¡Ù¡ØÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¹Ô°Ù¡Ù¤Ê¤É¤¬¡¢ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢°ÍÑËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡Ø¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤ÎÂÐºöµ¡Ç½¡Ù¤òÁ´¥â¥Ç¥ë¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£¸åÈ¯Çä¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¿¥°¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¿¥°¡Ë¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç
Ëü¤¬°ì¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤Åö¼Ò¥°¥ëー¥×À½¤ÎÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¿¥°¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²¼µ¤Î¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¿¥°¡Ë¤ÎÅÅ¸»¤ÎÀÚ¤êÊý¡×¤ò»²¹Í¤ËÅÅ¸»¤ò¤ªÀÚ¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î·Ù»¡½ð¤Ø¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¿¥°¡Ë¤Îµ¡Ç½¤¬¤¹¤Ù¤ÆÄä»ß¤·¡¢ÄÉÀ×¤µ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¿¥°¡Ë¤ÎÅÅ¸»¤ÎÀÚ¤êÊý[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1299_1_de760444796ffbad922d30a22c5f9511.jpg?v=202601161222 ]
¿Þ1
¿Þ2
¿Þ3
¿Þ4
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1299_2_b155e39c67034f91c787098c886e3873.jpg?v=202601161222 ]
¿Þ5
¿Þ6
¿Þ7
¿Þ8
¥¨¥ì¥³¥à¥°¥ëー¥×À½¤ÎÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¿¥°¡Ë¤ÎÆÃÄ¹
¥¨¥ì¥³¥à¥°¥ëー¥×À½¤ÎÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¿¥°¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤òËÉ»ß¤¹¤ëÄÌÃÎµ¡Ç½¤ä¥¢¥éー¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òÄÉµá¤·¤Æ³«È¯¡¦¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¤ÆApple¤Þ¤¿¤ÏGoogle¤ÎÀµµ¬Ç§¾Ú¤Î¤Û¤«¡¢µ»Å¬¥Þー¥¯Ç§Äê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¹ñÆâ¤Î³Æ¼ïÇ§¾Ú¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í
¢¨³°Éô¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹
·Ù»ëÄ£ ¥¹¥Èー¥«ーµ¬À©Ë¡
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html
·Ù»¡Ä£ ¥¹¥Èー¥«ーÂÐºöÅù¤Î¿ä¿Ê
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/stalker.html
¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤êÅö¼ÒHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.elecom.co.jp/news/release/20260116-01/
´ë¶È¾ðÊó
¥¨¥ì¥³¥à¤Ï1986Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¥Öー¥à¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ËIT¼þÊÕ´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¡¢ÍýÈþÍÆÀ½ÉÊ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥Ú¥Ã¥È²ÈÅÅ¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°Æ¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿²÷Å¬¤µ¤äÊØÍø¤µ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²æ¡¹¤¬·Ç¤²¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖBetter being¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¥¨¥ì¥³¥à¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¹¡£¤è¤êÎÉ¤µ»½Ñ¡¦ÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡£¤è¤êÎÉ¤ÃÏµå´Ä¶¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÄÉµá¤·¡¢¥¨¥ì¥³¥à¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÉú¸«Ä®4ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ LA¥¿¥ïー9F
ÀßÎ© ¡§¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ê1986Ç¯¡Ë5·î
ÂåÉ½¼Ô ¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÀÐ¸« ¹À°ì